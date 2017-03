El arquitecto y coautor de La gran encrucijada Fernando Prats participa en un acto del Frente Cvico-Valencia

La ciudad: negocios, huella ecolgica y protesta social

Pocos aos antes de que reventara la burbuja inmobiliaria, pareca que el boom no tena lmites. En 2005 se proyectaron en Espaa ms de 800.000 viviendas, segn el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos. Con mayor o menor precisin, los medios informativos recurran a la siguiente comparacin: se construan tantas casas como la suma de Alemania, Francia y Reino Unido. Se daba la circunstancia, adems, que el 92% de las viviendas se dirigan a la venta en el mercado libre, sin ninguna ayuda pblica. Otra perspectiva posible es la del consumo de cemento, que en 2016 fue de 11,1 millones de toneladas, mientras que en 2006, durante la expansin urbanstica, se elevaba a 55,89 millones de toneladas. La alianza entre el sector inmobiliario espaol y la banca fue muy potente, cada diez aos generan una crisis y me temo que no ser la ltima, afirma el arquitecto urbanista Fernando Prats (Madrid, 1944), uno de los autores con Yayo Herrero y Alicia Torrego del libro La gran encrucijada. Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histrico (Libros en Accin).

El precio de la vivienda nueva aument en Espaa un 3,3% en 2016, segn un informe de ST Sociedad de Tasacin. Se registraron el pasado ao 403.900 operaciones de compraventa de casas, la mayor cifra desde 2010 segn el INE, y un 13,6% ms que en 2015. Se est cocinando un nuevo desaguisado urbanstico? El diario El Pas encabezaba el 26 de marzo la portada del suplemento de Negocios con el titular La burbuja inmobiliaria acecha. El inquietante auge del mercado de la vivienda, aunque a continuacin matizaba que la mayora de los expertos descarta de momento una nueva burbuja.

Tras la presentacin del libro La gran encrucijada en un acto del Frente Cvico-Valencia, Fernando Prats advierte de procesos nuevos que tienen lugar en las ciudades, como el de los apartamentos tursticos en Madrid y Barcelona. Generan un tirn de los precios al alza, y expulsan a la poblacin que reside en los barrios tradicionales; la rentabilidad de una vivienda en alquiler turstico para el propietario puede ser un 400% superior al del alquiler tradicional o a largo plazo. Un estudio del Ayuntamiento de Barcelona sobre el que inform El Pas en septiembre de 2016 cifraba en 15.881 los apartamentos tursticos en la ciudad, de los que slo 9.606 contaran con licencia; as pues, un 39,5% de la oferta sera irregular.

El informe aada que los alquileres tursticos representan el 7,7% del parque de alquiler en Barcelona, con significativas consecuencias: reduccin de la oferta y desorbitado aumento en el precio de los alquileres convencionales. Entre julio y octubre el consistorio orden el cierre de 709 apartamentos tursticos irregulares. Tambin hizo pblicas las sanciones de 600.000 euros a las plataformas Airbnb y HomeAway, por el anuncio de viviendas tursticas sin licencia. En Madrid el Ayuntamiento se hizo eco en una nota de prensa de las estimaciones hechas en 2014 por la Asociacin Empresarial Hotelera de Madrid y la Comunidad de Madrid: de las 8.000 viviendas tursticas de la regin, slo el 10% son legales.

Adems de coautor de La gran encrucijada, libro cuya segunda edicin ha visto la luz en febrero de 2017, Fernando Prats es uno de los autores del Informe sobre ciudades y del Libro Blanco sobre edificacin sostenible en Espaa (2005). Otro proceso sobre el que llama la atencin es el de las Smarts Cities (ciudades inteligentes), uno de los que mejor refleja el proceso de acumulacin econmica privada en la ciudad. Consiste en la introduccin de tecnologas de la informacin, comunicacin y gestin de datos (TIC y Big Data) para la gestin de servicios urbanos complejos. Se estn moviendo ya ingentes sumas de dinero e influencia, subraya el arquitecto, pero la aplicacin de los programas no es tan sencilla ni resolutiva como pretenden las empresas. Aunque el xito y la pompa no admitan discusin. En noviembre de 2016 la Smart City Expo de Barcelona bati records con la presencia de 600 ciudades, 576 expositores y 412 ponentes. El congreso cont con siete ejes temticos: Technology, Society, Governance, Sustainability, Mobility, Safety e Innovation & Startups. Adems, empresas como Bosch, Cisco, FCC, Ferrovial, Fiware, Huawei, Mastercard, Microsoft, Philips, SAP, Seat, Siemens, Suez, Telefnica y ZTE expusieron en el saln sus ltimas tecnologas y soluciones urbanas. Prats sostiene que no se trata de renunciar a la gestin inteligente de las ciudades, pero se est construyendo un relato segn el cual esto slo pueden hacerlo las grandes compaas; sin embargo, el sector pblico ha resuelto con gran acierto cuestiones como la semaforizacin municipal o la informacin online sobre la llegada de los autobuses a las paradas.

La presencia de crteles al acecho de servicios pblicos privatizados no constituye una novedad. Y es tambin una cuestin de poder, como entreguemos estos servicios al sector privado habremos perdido una enorme fuente de autonoma social, afirma el miembro del Comit de los informes de Energa, Transporte y Edificacin del Programa Espaa Cambio Global 2020-2050, de la Universidad Complutense. Segn el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, en el periodo 2010-2013 el 45,5% de la contratacin pblica del consistorio (2.200 millones de euros sobre un total de 4.800 millones de euros) result adjudicada a siete empresas. Las compaas ms beneficiadas (por cantidad de las adjudicaciones) fueron Sacyr (797 millones de euros), Ferrovial (485 millones), y FCC (409 millones). Organizaciones sociales han denunciado que las siete empresas concesionarias suman 223 filiales en parasos fiscales. En noviembre de 2016 el Ayuntamiento de Barcelona elev a la Fiscala toda la informacin sobre un presunto fraude de 850.000 euros por parte de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa encargada de los servicios de limpieza y recogida de residuos en los barrios de Ciutat Vella, LEixample y Grcia. La denuncia comprende el periodo 2013-2015 pero, segn el consistorio, podra extenderse a aos anteriores.

Pero tal vez se apunten los inicios de una tendencia a la reversin. Una de las colaboradoras del libro La Gran Encrucijada, la profesora de Filosofa del Derecho Mara Eugenia R. Palop, sintetizaba la casustica en un artculo publicado en eldiario.es, (Re) municipalizar para recuperar lo nuestro (enero de 2017). Adems de la docena de municipios catalanes que han remunicipalizado la gestin del agua desde 2010, seala casos como los de Torrelavega (Cantabria), Ermua (Bizkaia), Arteixo (A Corua), Manacor (Mallorca), Medina Sidonia (Cdiz), Lucena (Crdoba) o las 22 poblaciones de la provincia de Sevilla agrupadas en el consorcio Aguas del Huesna. Mara Eugenia R. Palop recuerda que la gestin privada o mixta (pblico-privada) en las ciudades medianas y grandes de Catalua resulta un 25% ms cara; en Barcelona, segn la plataforma Agua es vida, la diferencia alcanza el 91,7%.

En marzo de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Catalua anulaba la concesin para la gestin hdrica en el rea metropolitana de Barcelona, de la que fue adjudicataria una empresa mixta con participacin mayoritaria de Agbar (Aguas de Barcelona). El fenmeno es global, destaca la especialista en derecho y medio ambiente: el referndum en Hamburgo (2013) para recuperar la gestin de la energa elctrica, la recompra por parte del gobierno finlands del 53% de la red elctrica nacional; los ejemplos del transporte pblico en Londres y Kiel (Alemania), e incluso la nacionalizacin del petrleo y el gas en Argentina, Bolivia y Venezuela.

El Informe Perspectivas Mundiales de Urbanizacin de Naciones Unidas (julio de 2014) seala que el 54% de la poblacin mundial vive en reas urbanas, y con tendencia al incremento: el porcentaje podra alcanzar el 66% en 2050. Se da la circunstancia que ms de un tercio del aumento previsto, segn detalla el informe, se concentra en slo tres pases: India, China y Nigeria. Las ciudades no son una maqueta fra sobre la que discutir, destaca Fernando Prats, ni un objeto inane de anlisis demogrfico. El arquitecto urbanista recuerda que el 15 de octubre de 2011 ciudadanos de Madrid, Tokio, Sel, Berln, Roma, Lisboa, Bruselas, Londres o Nueva York salieron a la calle movilizados por la consigna Unidos por el cambio global. El manifiesto afirmaba: Unidos en una sola voz, haremos saber a los polticos y a las lites financieras a las que sirven- que ahora somos nosotros, la gente, quienes decidiremos nuestro futuro. Una investigacin de la Universidad de Columbia y la Friedrich-Ebert-Stiftung Office de Nueva York contabiliz 843 protestas en 83 pases entre 2006 y julio de 2013, cuyo motivo principal fue la justicia econmica, las polticas de austeridad, las deficiencias en la representacin poltica y los derechos de la poblacin. La crisis marca el punto de inflexin, al pasarse de las 87 protestas en 2009 a las 116 en 2010, 153 en 2011, 160 en 2012 y 111 (primer semestre de 2013).

En 1964 el socilogo Ruth Glass utiliz por primera vez la palabra gentrificacin. En trminos sencillos, significaba la sustitucin de la poblacin de un barrio en muchos casos, en el centro histrico de una ciudad- por otra recin llegada y con mayor poder adquisitivo. Soho en Nueva York, Beleville en Pars o Southwark en Londres, pero tambin el Raval de Barcelona, el barrio de la Magdalena en Zaragoza, la calle del Desengao en Malasaa (Madrid) y los barrios de Campanar y el Cabanyal (Valencia). Hay barriadas en Madrid donde puede que las viviendas sean de muy buena calidad, pero la vida urbana ha desaparecido, seala Fernando Prats, que menciona los casos de Sanchinarro y los nuevos Programas de Actuacin Urbanstica (PAU) en el norte de Madrid. Cuando aumenta el valor inmobiliario, propietarios de una vivienda de alquiler intentan deshacerse de los inquilinos; sin embargo, cada vez valoramos ms el centro como un espacio ms humanizado, y donde son ms factibles las relaciones personales. El arquitecto cita alternativas como Can Batll, un complejo industrial del textil con origen en la Barcelona de finales del siglo XIX, convertido hoy en un espacio vecinal autogestionado en el barrio de la Bordeta.

En un mapa del territorio espaol pueden localizarse 13 reas metropolitanas con ms de 500.000 habitantes. A largo plazo se observan con mayor precisin las tendencias de fondo. Un informe del Ministerio de Medio Ambiente de 2007 sealaba que el dficit (extralimitacin) ecolgico aument un 40% entre 1955 y 2005; ese ao el dficit alcanz las cuatro hectreas globales por habitante, un 260% superior a la biocapacidad disponible. Informes del Observatorio de la Sostenibilidad en Espaa apuntan que ya en el ao 2000 ciudades como Madrid hubieran necesitado 46 veces su trmino municipal para equilibrar la huella ecolgica; Barcelona, 83 veces y Bilbao, 100. Los desequilibrios pueden constatarse asimismo a escala global.

El informe Perspectivas Mundiales de Urbanizacin (2014) de la ONU destaca el aumento de 10 megaciudades en 1990 a 28 en el ao 2014. Encabeza la ratio Tokio con 38 millones de habitantes; le siguen Nueva Delhi, 25 millones; Shangai, 23 millones y otras tres megalpolis con 21 millones de habitantes: Ciudad de Mxico, Bombay y Sao Paulo. Naciones Unidas prev que en 2030 haya en el planeta 41 ciudades con ms de 10 millones de habitantes. Fernando Prats ha incluido muchas de estas cifras en el libro La gran encrucijada. Frente a los desafueros urbansticos, defiende la idea de biorregin: Una economa que priorice el hinterland rural/agrcola/natural y las culturas locales/regionales con un criterio social y verde.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.