Tiempo de protesta, tiempo de lucha

Cuando se producen injusticias, es el tiempo para la protesta, reivindicacin y exigencia de medidas polticas, que eliminen aquello que perjudica y discrimina a la mayora social. Conocemos, por formar parte del todo, que una buena parte de la poblacin espaola est al borde de la pobreza, sufriendo sus consecuencias y no se estn ejecutando las acciones sociales, polticas y econmicas necesarias para superarlo. La situacin clama Justicia.

Por El Informe sobre el Estado Social de la Nacin 2017 , elaborado por la Asociacin de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, confirmamos que vivimos en una sociedad que ha superado la emergencia social, y se ha instalado en un nuevo escenario marcado por la precariedad y la falta de oportunidades. El precio de la recuperacin es la precariedad, sobrevivir, el permanente presente, porque para la inmensa mayora de la poblacin el futuro no existe.

La pobreza se ha instalado en la sociedad espaola, afectando a personas y familias que cada vez ven ms difcil salir de su situacin de pobreza que se ha convertido en estructural por su extensin y persistencia. La transmisin intergeneracional est dando lugar a nuevas generaciones que van a reproducir la pobreza y que cada vez van a tener ms difcil salir de ella.

Algunos datos que presenta el Informe y que claman justicia social: La renta media de los hogares se ha reducido un 13% desde 2009 (30.045 ) a 2015 (26.092 ); ms de 8 millones de trabajadores y trabajadoras estn por debajo del umbral de la pobreza; casi 700.000 hogares, 1,3 millones de personas, no tienen ningn ingreso; la mala alimentacin por motivos econmicos afecta a ms de un milln de personas; en 1 de cada 10 hogares se pasa fro por no poder mantener la vivienda a temperatura adecuada; la Tasa Arope (indicador de la Unin Europea para medir la exclusin social), sita a Espaa 5,6 puntos por encima de la media europea (28,6 frente al 23%); 3,3 millones de personas mayores de 18 aos viven solas, porque no les queda otro remedio; 4 de cada 10 personas viven en hogares sin capacidad para afrontar gastos imprevistos; al menos 6 millones de personas, sin ser pobres, se encuentran en situacin econmica precaria.

Frente a la emergencia social por la pobreza que padecemos, El PP de Rajoy le da la mxima importancia a La independencia de Catalua y los nacionalismos, cuando slo es preocupacin para el 1,7% y 0,6% respectivamente de la poblacin, segn barmetro del CIS de febrero pasado . (El paro es preocupacin para el 72,2%, corrupcin y fraude 37,3%, problemas de ndole econmico 27,0% y los polticos y la poltica en general 23,4%). Estos problemas no los ataca el Gobierno decisivamente y se olvida de que en los ltimos 15 aos, el 1% de la poblacin con mayor patrimonio, acaparaba ms de una cuarta parte de la riqueza del pas (27,4%), mientras que el 20% ms pobre se queda con un 0,1%. La fortuna de las 3 personas ms ricas equivale a la del 30% ms pobre. Algo tiene que cambiar, para que la miseria desaparezca.

Podemos ha salido a la calle en ms de 40 ciudades contra la trama y sus efectos para reclamar que no haya nadie sin derechos . A travs de su iniciativa Vamos!, Podemos, se ha marcado el objetivo en defensa del cumplimiento del artculo 25 de las Declaracin Universal de Derechos Humanos : 1.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, as como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentacin, el vestido, la vivienda, la asistencia mdica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de prdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2.- La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los nios, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual proteccin social.

En definitiva, lo que pretende Podemos es luchar contra los efectos de las polticas de la llamada trama, defendiendo que no haya nadie sin ingresos, sin vivienda, sin luz, sin infancia, sin sanidad, sin servicios sociales, sin pensiones y nadie con precariedad. Esta trama que dirige los designios del pas, que nos saquea y nos destroza la vida, es la responsable de que tengamos que salir a gritar bien fuerte que queremos un pas digno decente y en el que no hay nadie sin derechos. La pobreza y la precariedad no son fenmenos de la naturaleza, sino que son consecuencia de las polticas injustas.

Tambin la Coordinadora 25S se moviliza el da 1 de abril, porque este rgimen, no cuida de la ciudadana ms desprotegida. No es admisible que se planteen Presupuestos de miseria y no unos presupuestos de vida, de salud y no de antidisturbios, de educacin y no de gasto militar, de justicia social y no de corrupcin. Montoro ha previsto 16.000 millones de ajustes entre 2016 y 2017. Los recortes ya han afectado a la prevencin de la violencia machista, que ha pasado de 34 millones en 2010 a 25 en 2016, un 26% menos; las pensiones se han recortado un 30% desde 2011; 6.000 camas hospitalarias se han cerrado permanentemente desde 2010 y 50.000 empleos en hospitales se han eliminado desde 2012. Hasta 30.000 empleos de profesor se han eliminado y el precio de un curso universitario ha subido un 200% hasta los 1.500 euros.

Todo indica que el Gobierno aumentar el gasto en Defensa y recortar en servicios bsicos como Educacin, Sanidad y Empleo. La ministra de Defensa Cospedal ha confirmado que el Gobierno har un esfuerzo y aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB . A pesar de que la inversin se realizar de manera gradual, lo cierto es que coincide en tiempo y forma con los recortes en otros mbitos como Educacin, Sanidad y Empleo, como figuraba en el informe que Luis de Guindos remiti a la Comisin Europea, como parte de la hoja de ruta de la consolidacin fiscal. De esta manera, el gasto pblico en Educacin se reducira del 4,04% en 2016 al 3,90% en 2017; en Sanidad se pasar del 6,12% al 5,92%; y en Empleo se bajar del 2,11% al 1,92%. Algo tendremos que hacer para evitar tal despropsito.

Frente a los recortes, la corrupcin en el Estado espaol durante el rgimen del 78 ha costado miles de millones de euros, y el Tribunal de Cuentas cifra el rescate bancario en ms de 122.000 millones y ni estn ni se les espera recibir en las arcas pblicas. Por el contrario, la inversin en material antidisturbios aument un 1.780% en 2013; hay 2.740 funcionarios ms en las fuerzas armadas desde 2009; el gasto militar ha aumentado ms de un 33% 3.256 millones de euros desde 2014. Reducir el gasto social y aumentar el gasto policial y militar responde a un modelo de Estado que usa los fondos pblicos para mantener un gigantesco aparato represivo. No nos vale aquello de Cospedal: Si no tenemos seguridad, da igual tener sanidad pblica o educacin .

La exclusin social produce situaciones de aislamiento, ausencia de participacin, desmotivacin y ruptura con la sociedad normalizada. La inestabilidad en el empleo y los bajos salarios hace que una parte importante de la poblacin viva en situacin precaria y en permanente riesgo de caer en la pobreza. El incremento de la desigualdad, no slo se est manteniendo con la crisis, sino que se est incrementndose. La desregulacin del mercado laboral, produce desempleo, precariedad y bajos salarios: 1,8 millones de personas llevan ms de 2 aos en paro (41,5% de desempleados) y 1,1 millones llevan ms de 4 aos (24,7% del total); ms de 4 de cada 10 jvenes que buscan trabajo estn en paro; un 15,3% de las jornadas laborales son a tiempo parcial; ms de 1 de cada 4 empleos son temporales (26,5%). En los ltimos 5 aos se ha acumulado una cada del poder adquisitivo de la remuneracin media en un 4,5% (912 euros menos) y seis millones de personas (34,4%) cobran menos del SMI.

De otra parte, los ingresos fiscales en Espaa son inferiores a los de los pases de nuestro entorno. Las facilidades que tienen las grandes empresas y fortunas para pagar menos de lo que tienen establecido, gracias a un entramado de desgravaciones y exenciones, hace que la carga fiscal caiga sobre las clases medias y bajas a travs del IRPF y de los impuestos al consumo. El 85% del esfuerzo fiscal recae sobre las familias. 17 de las 35 empresas del IBEX no pagan nada por el impuesto de sociedades en Espaa, cuando tan slo 3 compaas cerraron 2014 con prdidas.

Espaa ha desmontado las polticas sociales y dedica menos recursos a la proteccin social que la media de los pases de la UE. Aunque los recortes en el gasto social Sanidad, Educacin y Servicios Sociales tocaron fondo en 2013, todava no se ha recuperado los niveles de inversin en esta materia que exista antes de la crisis. Espaa dedica 2,7 puntos menos del PIB a Proteccin Social que la media de pases de la Eurozona (17,6% frente al 20,3 de la UE). Desalentador.

Por todo lo que hemos analizado por decencia y dignidad, yo me he sumado a la lucha contra la trama corrupta que se mantiene en el poder y aumenta cada ao sus beneficios a costa del saqueo y los recortes de derechos a la mayora. La pobreza y la precariedad no son fenmenos de la naturaleza, sino que son consecuencia de las actuaciones que van en contra de la justicia y la igualdad social: nadie sin ingresos, sin vivienda, sin luz, sin infancia, sin sanidad, sin servicios sociales, sin pensiones y nadie con precariedad.

Porque no haya nadie sin derechos; contra los presupuestos de miseria; ante tanto saqueo, justicia social y democracia, convencido de que de esta situacin slo nos saca una Repblica laica y federal.

@caval100

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.