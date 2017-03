Entrevista al politlogo Boaventura dos Santos sobre su nuevo libro La difcil democracia

"La reinvencin de las izquierdas radica en la forma de construir alternativas partiendo de la base de ayudar a las poblaciones excluidas"

El politlogo Boaventura dos Santos ha publicado el libroLa difcil democracia,en el que describe la ascensin del conservadurismo en un mundo cada vez ms desilusionado con el proyecto social de los gobiernos de izquierda. En este nuevo libro, publicado en Brasil a fines del ao pasado Boaventura dos Santos habla de reinventar las izquierdas. Con una visin globalista lanza luz sobre los posibles paralelos entre los movimientos Occupy y los desafos de la Venezuela post Chvez. Transita entre la Revolucin cubana y las experiencias de los refugiados en el sur de Europa. Seala la existencia de una democracia desgastada pero que sigue caminando hacia una meta todava incierta.

- La desilusin con las izquierdas es global y generalizada?

-El problema de la izquierda en un nivel ms general es la falta de alternativa al capitalismo neoliberal que luego de la cada del muro de Berln se impuso globalmente a travs de la desregulacin de los mercados financieros, la liberalizacin del comercio y las privatizaciones. Mientras existan las desigualdades, la discriminacin, la exclusin social habr siempre espacio para las polticas de la izquierda. Mientras exista la posibilidad de que surja una alternativa, aunque fuera muy modesta, esa alternativa puede surgir. Para poner un ejemplo que conozco bien, mi pas. Hace ya ms de un ao que tenemos en Portugal un Gobierno estable, moderado de izquierda, basado en la unidad de las izquierdas, un gobierno del Partido Socialista con el apoyo del Partido Comunista y del Bloque de Izquierda... Formular una alternativa muy moderada fue posible, aunque significativa y creble, ante las polticas de austeridad que el Gobierno hiperconservador haba impuesto entre el 2011 y el 2015.

- La izquierda decepcionada de los EE.UU. es la misma que la de Brasil y Argentina? La frustracin tiene los mismos motivos?

-Los motivos de la frustracin varan de una regin a otra. Amrica Latina tiene la particularidad de haber comenzado el milenio con varios gobiernos de izquierda. Dichos gobiernos no modificaron para nada el modelo de desarrollo y se basaron en que el alto precio de los recursos naturales perdurara mucho tiempo y permitira que los ricos siguieran siendo ricos y an ms ricos mientras que los pobres dejaran de ser tan pobres. Por lo tanto no hicieron reformas estructurales y gobernaron a la antigua, no solo estableciendo coaliciones con la derecha, sino usando tambin el mismo tipo de clientelismo poltico. Pero el modelo era insostenible y se dio vuelta contra la izquierda. Mientras tanto la fuerte reaccin, especialmente en Venezuela, Brasil y Argentina fue provocada en buena parte por la clandestina interferencia de la CIA y del imperialismo estadounidense, una interferencia que a los demcratas brasileos les cuesta reconocer. Dentro de algn tiempo los documentos estarn disponibles, pero ya ser demasiado tarde.

En los EE.UU. es difcil hablar de izquierda. El Partido Demcrata es un partido de derecha. Existe la izquierda pero enfrenta dificultades para encontrar una frmula poltica. Bernie Sanders represent a esa izquierda hurfana, pero el Partido Demcrata acudi a todos los medios, incluyendo los ilegales para impedirle ganar las elecciones primarias. Sanders, para sorpresa del mundo, levant la bandera del socialismo en el corazn del capitalismo Y la verdad es que los jvenes y los no tan jvenes se adhirieron.

- Entre el 2011 y el 2014 se registraron en todo el mundo movimientos que alentaban la expectativa de una renovacin democrtica. Los movimientos y los partidos que compartan esa ideologa podran haber previsto ese brusco cambio del escenario poltico?

-Esos movimientos constituyen una gran mezcla y dira que no todos tenan por objeto renovar lademocracia. El golpe ocurrido enUcrania, orquestado por los EE.UU. y la Unin Europea, no tena por objeto una renovacin cualquiera. Se propona provocar a Rusia y lo consigui. En Espaa, pese al movimiento de los indignados y luego de tres elecciones destinadas a resolver el impasse poltico no fue posible cambiar la poltica de derecha. Pero el partido Podemos es hoy la tercera fuerza poltica. Si no siguieran cometiendo ms errores de los ya cometidos podra convertirse en uno de los factores renovadores de las izquierdas europeas. Los ciclos histricos de verdadera transformacin social son muy largos. Continuamos sufriendo las consecuencias de la cada del Muro de Berln.

El balance de las revoluciones En sus trece "Cartas a las izquierdas", publicadas en el libroLa difcil democracia, Boaventura Dos Santos sugiere reflexiones y estrategias que pueden conducir a rescatar la fuerza y la relevancia poltica de la ideologa. Boaventura dos Santos basa la primera parte de La dficil democracia en la elaboracin de balances sobre las experiencias polticas que ayudaron a definir las caractersticas de la segunda mitad del siglo XX y los primeros aos del siglo XXI y culmina su libro con una serie de cuestiones sobre el futuro de la izquierda. Son trece cartas escritas entre agosto del 2011 y junio del 2016 que apuestan a la idea de recomenzar. No cuestiono que no haya un futuro para las izquierdas, pero no lo ser como continuacin lineal de su pasado escribe, sealando la urgencia de llegar a una izquierda reflexiva que se aproxime nuevamente a la defensa de los derechos humanos ms bsicos. En la segunda parte de la entrevista concedida a O Povo seala cmo nuestras herencias polticas ayudan a construir un nuevo pensamiento democrtico.

- En su libro revive el recorrido de la democracia y la ascensin al poder de la izquierda en el siglo XX. Pasa por la revolucin de los claveles, la cubana, la Venezuela chavista, etc. Cul ser el aspecto de la democracia en los prximos 50 aos?

-La democracia liberal representativa perdi su lucha contra el capitalismo, si es que alguna vez quiso entablar esa lucha. Pensemos en la socialdemocracia europea despus de la Segunda Guerra y la trgica experiencia de Allende en Chile. La democracia del futuro deber establecer una articulacin entre la democracia representativa y la democracia participativa y esa articulacin debe formar parte de los partidos como una forma de luchar contra la corrupcin, la opacidad y el clientelismo.

- Muchas de esas naciones perifricas enfrentaron, en el siglo pasado, importantes perodos de democracias restrictivas y de dictaduras civiles.De qu manera esa configuracin ayud a definir nuestra democracia subsiguiente? Qu es lo que heredamos -de positivo y de negativo de esa experiencia?

Heredamos una cultura poltica autoritaria, racista, sexista, homfoba, "glamurizada" por la riqueza y la banalizacin de la pobreza y de la discriminacin (quien es pobre es porque no merece otra cosa; el joven negro es vctima de la brutalidad policial porque es un bandido; la mujer violada es porque provoc la violacin debido a su comportamiento poco recatado).

- Cmo ha vistola eleccin de Donald Trump como presidente de la nacin ms poderosa del planeta? Cmo se puede seguir pensando en tal escenario en estrategias que terminen con el autoritarismo, con el patrimonialismo y con la falta de reconocimiento de las diferencias?

-Slo un pas muy corrupto, con un sistema poltico profundamente antidemocrtico podra haber elegido a Trump. Y all est l. Un Gobierno de billonarios y de exejecutivos de Goldman Sachs (un grupo financiero internacional con sede en Nueva York). Los EE.UU. son un imperio en declive. Si los EE.UU. fuesen unapotencia tan poderosa, cmo podra explicarse la paranoia en que la cay sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones?O el miedo de que Corea del Norte arroje misiles que la alcancen?. Son lo ms poderoso en el plano militar y algunas de sus multinacionales son de hecho muy poderosas, pero ese es otro cantar.

- Habla de reinventar las izquierdas Cual sera el primer paso a dar para esa reinvencin? Qu papel juegan las llamadas minoras sociales (movimientos negros, indgenas, LGBT) en esa necesaria revolucin?

-La reinvencin radica en la forma de construir alternativas partiendo de la base de ayudar a las poblaciones excluidas, violentadas, discriminadas. La izquierda debe ser al mismo tiempo anticapitalista, antirracista y antisexista. Pero debe trabajar en las familias, en los barrios, en las comunidades, en las villas miseria. La que hace actualmente este trabajo de base es la derecha evanglica. Hay que ser absolutamente intolerante con la corrupcin.





Fuente: http://www.opovo.com.br/jornal/vidaearte/2017/01/boaventura-dos-santos-lanca-a-dificil-democracia.html

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin