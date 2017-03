Adrian Elms ya era un cristiano violento antes de convertirse en el terrorista musulmn Khalid Masood

Atentado terrorista en Westmister, Londres

Archbishopcranmer.com

A travs de las modernas lentes geopolticas de la conveniencia categrica occidental, los pases del mundo se adscriben invariablemente a una religin, o al menos se identifican por las creencias religiosas de la mayora de su poblacin. De ah que se utilicen trminos como mundo musulmn o mundo islmico para describir aquellos territorios donde impera el Corn, se venera a Mahoma y se identifica a la Sharia [ley islmica] como mxima ley. Apenas se considera la variedad existente entre dichas culturas y dentro de cada una de ellas: la diversidad de modelos polticos, sistemas econmicos, costumbres sociales, diferencias religiosas o distintas prcticas de la Sharia. Un musulmn es un musulmn y nada ms que un musulmn, y sus pases constituyen el mundo islmico porque en diversas etapas de la historia proyectaron un cierto poder musulmn, razn por la cual hoy son asociados a la misin de Mahoma, que es el establecimiento del Califato. Simple y llanamente.

No debera por tanto sorprender a Occidente (que no deja de ser un constructo geopoltico de una historia compartida, valores compartidos y una religin dominante o primordial) que muchos musulmanes del mundo islmico hagan exactamente lo mismo con Occidente, entre otras cosas porque muchos en Occidente se siguen aferrando a la nocin de cristianismo, o al menos a la misin de proyectar algunos valores cristianos hacia el mundo (solo algunos). Por tanto, esos pases cuyos dirigentes electos van a la iglesia deben estar poblados por cristianos, que les votan para que les dirijan a la iglesia o al menos a una tierra donde florezcan los valores cristianos (solo algunos de ellos). Esos pases que celebran el nacimiento de Cristo con rboles adornados con espumilln y conmemoran su crucifixin y resurreccin con huevos de Pascua son simple y llanamente cristianos. Olvidemos la contricin y la transformacin; olvidemos las distintas formas de vivir la fe, los distintos credos religiosos o el evangelismo renacido: si te toc nacer en un pas cristiano, eres cristiano. Y, a travs de las lentes del wahabismo o salafismo saud, eso te convierte en un infiel o kafir. Creer sin pertenecer se ha convertido en creer sin creer: tienes la religin del suelo sobre el que pisas.

Tambin existe, claro est, el Israel judo, la India hind y el Punjab sij, por no hablar de la China taosta, el Tbet budista y el Japn sintosta. Pero estos no tienen importancia en este caso bueno, el Israel judo podra tener cierta relevancia, pero solo si sustituimos judo por sionista

Y ya podemos olvidar la enorme diversidad de estos ncleos geo-teolgicos: se trata de simplificar.

El autor del ataque terrorista de Westminster naci el da de Navidad en la bonita ciudad costera de Rye, en Sussex Oriental, de padres cristianos afrocaribeos. Su nombre cristiano fue Adrin, y su apellido Elms. Creci y fue a la escuela en Kent. Todo estupendo, ingls y cristiano. No sabemos si fue bautizado, pero en Sussex Oriental es costumbre hacerlo, incluso si los padres solo son cristianos nominalmente, as que probablemente lo fue, especialmente porque sus padres eran afro-caribeos y naci el mismo da que Jess. Digamos, dicho sea de paso, que a los islamistas no les importan mucho las tediosas cuestiones relativas al bautismo de los nios o de los creyentes: si posees un nombre cristiano, eres cristiano. Si has nacido en Sussex el da de Navidad y eres hijo de padres cristianos, seguro que eres cristiano. Es un hecho cultural, vamos.

Adrian Elms acumulaba toda una serie de sentencias condenatorias desde la edad de 18 aos: daos criminales, posesin de arma blanca, agresin, lesiones corporales graves y otros delitos de orden pblico. No cabe duda de que fue un chico malo. Parece que su capacidad y propensin hacia la violencia eran anteriores a su conversin al Islam, as que Adrian Elms fue un cristiano violento antes de convertirse en el terrorista musulmn Khalid Masood. Tena un carcter imposible: un corazn duro y un alma atormentada. El Islam no le convirti en un cabrn; ya era un mal bicho desde antes.

Bueno, es posible estar convencido de que su conversin al Islam lo radicaliz y que el ejemplo de la visin moral de Mahoma inspirara su extremismo. Pero sera ms apropiado (y ms til) decir que su conversin a la corriente wahabista-salafista saud es la responsable de inculcarle la mentalidad simplista de Allahu Akhbar! Dios maldiga a los infieles. Lo que es indudable es que la violencia contenida en su atormentado corazn precede a su conversin. La violencia descontrolada y la brutalidad poltica ya formaban parte de su tica personal y de su identidad. El cristiano Adrian Elms ya odiaba antes de que la rama basada en el odio del islam santificara el odio yihadista de Khalid Masool. Bien, puedes decir que esa caracterstica suya no era especialmente cristiana. Millones y millones de musulmanes sunes, chies, y sufes te dirn que el wahabismo-salafismo saud simplemente no es islam.

