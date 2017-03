Ya no quedan excusas para reabrir la nuclear de Garoa

Ayer el diario vasco El Correo, cercano al mundo empresarial, publicaba que la empresa Nuclenor (50% Endesa y 50% Iberdrola), propietaria de la central nuclear de Garoa, considera inviable economicamente la reapertura de la vieja central nuclear. Garoa, inaugurada en 1971 ha cumplido ya 46 aos, y lleva cerrada desde 2012. Cada vez le quedan menos excusas al Gobierno para reabrir la central. El Ministro de Energa se ha dado seis meses para decidir qu hacer.

Paradojicamente en los ltimos aos de Garoa ha hecho ms presin el Gobierno para su reapertura que la propia empresa. Acuciado por la voluntad de alargar la vida del resto de centrales nucleares, el Gobierno ha querido utilizar Garoa como excusa para justificar ese alargamiento de la vida de todas las nucleares. Pero ahora esa estrategia puede volverse en su contra.

Segn las fuentes de Nuclenor que cita El Correo, las inversiones necesarias para poner en marcha la central la hacen econmicamente inviable. Las cifras ascienden a una inversin estimada de 205 millones de euros, a sumar a los 330 milllones ya gastados en la central desde 2012, fecha en que dej de producir electricidad por decisin empresarial.

Garoa no era necesaria desde el punto de vista energtico: lleva cuatro aos cerrada y nadie la ha echado de menos. Desde que se dio de baja en 2012 no ha habido ningn problema de abastecimiento energtico. Su cierre definitivo no tendr por tanto ningn impacto en la factura de la luz.

Su reapertura sera un serio riesgo para el medio ambiente y las personas, ya que a da de hoy no puede garantizarse su seguridad. Pero adems hay dudas muy serias de que incluso con las inversiones requeridas por el Consejo de Seguridad Nuclear la central pueda funcionar de manera segura.

Por tlimo ahora sabemos que economicamente tambin es inviable, segn la propia empresa propietaria, Nuclenor. As que ya no quedan excusas para reabrir Garoa.

En las ltimas semanas la oposicin poltica y social contra Garoa no ha dejado de crecer. el Congreso de los Diputados ha votado en dos ocasiones (en el pleno y en la Comisin de Energa) por mayora absoluta a favor del cierre definitivo de la central nuclear. Asmismo se han aprobado declaraciones en contra de Garoa en todos los Parlamentos autonmicos de Comunidades de la cuenca del Ebro, as como en numerosos municipios ribereos. Las movilizaciones sociales se suceden, sobre todo en el Pas Vasco.

El Gobierno debe ahora anunciar el cierre definitivo de la central nuclear. Pero el impacto que la operacin Garoa puede acabar teniendo, quizs sea el contrario al esperado por sus promotores: con la central cerrada para siempre, y un Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) herido en su credbilidad, el objetivo de pavimentar el paso para el alargamiento de la vida del resto de nucleares, puede que no salga fortalecido, sino ms daado que antes de empezar.

Fuente: http://blogs.publico.es/malas-hierbas/2017/03/26/ya-no-quedan-excusas-para-reabrir-la-nuclear-de-garona/