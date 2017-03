Entrevista a Rafael Daz-Salazar sobre su libro Educacin y cambio ecosocial (II)

Frente a las escuelas neoliberales, sean pblicas o privadas, propugno un modelo de escuelas para el cambio ecosocial

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global

Nuestro entrevistado es profesor de Sociologa y Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Polticas de la Universidad Complutense. Realiz con Francisco Fernndez Buey su tesis doctoral sobre Antonio Gramsci. Ha publicado libros sobre la persistencia de la clase obrera, los trabajadores precarios, el pensamiento poltico de Gramsci, la izquierda y el cristianismo, los movimientos sociales altermundistas, la laicidad, las desigualdades internacionales. En los ltimos aos est investigando sobre ciudadana democrtica y educacin.

SLA: Las cuatro citas iniciales marcan mucho el contenido de tu libro, te sealaba. La primera es de Octavio Paz. La has comentado ya. La segunda es de Donatella della Porta y Mario Diani: "Cuanto ms intensa sea la socializacin en una determinada visin del mudo, ms impetuosa ser la accin". Esa socializacin intensa, no puede conllevar mirar slo a travs de unos determinados ojos-visin?

RDS: La educacin ha de socializar en el pensamiento crtico y dialctico y en el dilogo intercultural para evitar cualquier tipo de fanatismo. Tambin ha de ser un mbito de deliberacin sobre el tipo de vida personal y social que deseamos. La educacin de los deseos y las pasiones morales es fundamental.

SLA: La tercera es de Naomi Klein: "La tarea consiste fundamentalmente en articular, no solo un conjunto alternativo de propuestas polticas, sino una visin alternativa del mundo que rivalice con la que late en el corazn mismo de la crisis ecolgico". Por qu rivalice?. No puede ocurrir que ests exigiendo a la educacin ms de lo que ella puede darnos?

RDS: El capitalismo tambin es un modo de produccin de cultura que formatea aspiraciones y objetivos vitales. A travs del currculum escolar convierte en naturales las formas de organizacin social dominante. Son muy interesantes los estudios sobre el currculum oculto, sobre lo que se ensea y lo que se deja de ensear en las escuelas, las familias, los medios de comunicacin, etc. Vivimos en una sociedad de ciegos ante la catstrofe social y ecolgica. Necesitamos escuelas del despertar y de iniciacin al activismo ecosocial. Hay una obsesin con la innovacin didctica que sirve para no afrontar el gran tema: de qu se habla en las escuelas y en las familias, cmo los conocimientos que se difunden sirven para el cambio ecosocial o para la reproduccin de este mundo roto en el que vivimos.

SLA: La cuarta cita es del Papa Francisco: "La educacin ser ineficaz, y sus esfuerzos sern estriles si no procura tambin difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relacin con la naturaleza". Ese nuevo paradigma, seguramente el cristianismo, no es algo antiguo?. No citas en demasa al Papa Francisco? Parece que lo consideres un pensador de primera magnitud, un Scrates cristiano del siglo XXI.

RDS: El nuevo paradigma, que recibe aportaciones del cristianismo, es la ecologa integral y crtica del capitalismo. No es un intelectual, sino una personalidad de relevancia mundial que est desarrollando una crtica muy interesante al sistema capitalista, que propugna una ecologa de liberacin desde la perspectiva de los empobrecidos del Sur y que es un buen aliado de los movimientos sociales populares. Evo Morales, Naomi Klein, Vandana Shiva, Lwy, Ramonet, entre otros, comparten este diagnstico. Santiago Alba Rico, un intelectual de Podemos, ha escrito que este Papa es comunista y anticlerical. He querido explorar en dos apartados las aportaciones que realiza a una educacin ecologista y anticapitalista. Slo un izquierdismo ignorante y torpe, que desconoce lo que se requiere para construir contrahegemona en el sistema-mundo, puede despreciar lo que el discurso socioeconmico y ecologista de este Papa significa para la construccin de alternativas. Afortunadamente t eres un marxista inteligente y recordars lo que escribi e hizo Togliatti en el mbito de las relaciones de la izquierda con el mundo cristiano. Y lo que escribi Paco Fernndez Buey sobre esta cuestin.

SLA: Lo recuerdo y gracias por el cumplido. Una sorpresa: en el libro citas a Marx en una sola ocasin. Por qu?

RDS: Conozco mucho ms la obra de Gramsci que la de Marx. Del primero he ledo las obras completas y del segundo slo seis libros. Hay que escribir de lo que se conoce bien. Me parece que para la educacin Gramsci es ms relevante que Marx.

SLA: No hay mucho humanismo y muy escasa lucha de clases en tu exposicin?

RDS: Planteo desde el principio que la educacin es fundamental en la reproduccin de la dominacin de la clase capitalista y sus aliados. Por eso, formulo propuestas para una educacin contrahegemnica que empodere a las clases subalternas. Frente a las escuelas neoliberales, sean pblicas o privadas, propugno un modelo de escuelas para el cambio ecosocial.

SLA: Sabrs disculparme por la pregunta: has escrito un libro cristiano bsicamente para cristianos con la finalidad de convencer a ciudadanos laicos abiertos a esta concepcin?

RDS: He escrito un libro laico desde la conviccin de que la laicidad es el marco para el dilogo intercultural entre personas que tienen convicciones, religiones e ideologas diversas. Convendra que se conociera el "Jess para ateos" de Passolini, Ernst Bloch, Milan Machovec, Simone Weil, tan querida por nuestro comn maestro Paco Fernndez Buey. Recuerda la importancia que tuvo para l el estudio de la vida y la obra de Bartolom de Las Casas, aquel gran cristiano. Propugno una fecundacin de la educacin desde las sabiduras ecolgicas y exploro las aportaciones de una de ellas, la del Evangelio de Jess de Nazaret. No es la nica ni la mejor, pero se puede aprender mucho de ella, independientemente de que se sea cristiano, agnstico o ateo.

SLA: Por cierto, ya que estamos en este punto, qu es para ti el cristianismo? Una religin, una concepcin del mundo, una forma de vivir, un programa para la accin?

RDS: Existen muchos tipos de cristianismos y muchas formas de concebirlo: como religin, como mensaje moral y social, como antropologa, etc. Personalmente considero que el cristianismo del Evangelio es una religin de liberacin que posee una gran potencialidad para el cambio ecosocial. Actualmente es una de las principales inspiraciones que alientan la lucha de millones de activistas en todo el mundo, especialmente en los movimientos del ecologismo de los pobres. Boaventura de Sousa Santos y Terry Eagleton, dos de los principales intelectuales de la izquierda altermundista, han escrito con lucidez sobre esta cuestin. Te recomiendo sus libros Si Dios fuese un activista de los derechos humanos y Razn, fe y revolucin.

SLA: Tomo notas de ambos. Hablas en ocasiones de materialismo asociado al consumismo del capitalismo y dejas en buen estado el concepto de materialismo. No sera mejor hablar de economicismo? Muchos materialistas son muy austeros. Jorge Riechmann, por ejemplo, al que citas muchas veces en el libro, sera un ejemplo.

RDS: Hay diversos tipos de materialismos y, desde luego, mi perspectiva est en las antpodas del espiritualismo que se despreocupa de las condiciones materiales para una vida digna. Me centro en el materialismo capitalista y su sistema de alienacin. El capitalismo educa a los sujetos para que tengan como objetivo vital la obtencin del mximo nivel de bienes materiales, de consumo y de confort. Por eso, la afirmacin ecologista "vivir mejor con menos", que debe guiar los proyectos educativos, es radicalmente anticapitalista. No creo que el aumento constante del bienestar material deba ser el objetivo de nuestra sociedad. Prefiero el paradigma del buen vivir.

SLA: Hablas en alguna ocasin, lo has hecho en esta entrevista, de escuelas pblicas, concertadas y privadas. Ests de acuerdo con los conciertos con escuelas privadas?

RDS: La Fundacin que edita esta revista tiene escuelas propias que estn concertadas. Su presidente ha escrito una reflexin muy interesante para legitimar la existencia de un tipo de escuelas de iniciativa privada que prestan un servicio pblico. Comparto la posicin de la FUHEM. Para m, lo fundamental para garantizar la justicia escolar es una potente red de escuela pblica auspiciada por el Estado. Ahora bien, lo pblico no se puede identificar con lo estatal. Defiendo la legitimidad de escuelas cuyo titular no es el Estado y que estn vinculadas a iniciativas de innovacin escolar y a proyectos educativos inspirados en culturas de transformacin personal y social. Recuerda que la Institucin Libre de Enseanza, la Escuela Moderna de Ferrer i Guardia, las Escuelas del Ave Mara de Andrs Manjn y muchas escuelas nuevas en Europa eran lo que denominas privadas. Ellas han sido fundamentales en la innovacin educativa y siguen siendo fuente de inspiracin. Otra cosa es la concepcin neoliberal del derecho a la educacin, a la que me opongo rotundamente. Creo que la frmula de conciertos sometidos a condiciones muy precisas puede contribuir a la renovacin de la educacin. Existen en la muy laica Francia.

SLA: Debe ensearse la religin y las religiones en la escuela pblica? En asignatura aparte o como parte de otras asignaturas como historia, filosofa, etc?

RDS: Estoy en contra de la enseanza confesional de las religiones en las escuelas. Tambin me opongo a quienes rechazan cualquier tipo de enseanza de las religiones. La sociologa de la religin o la filosofa de la religin estn presentes en las Universidades pblicas y a nadie se le ocurre suprimirlas. Defiendo una asignatura no confesional sobre el hecho religioso y las religiones que sea comn para todos los estudiantes, con un temario y un profesorado independientes de las iglesias. No se puede entender el mundo actual, las culturas y la poltica internacional sin conocer las religiones. Para el dilogo intercultural e interreligioso con los inmigrantes es una enseanza fundamental.

SLA: Citas en muchas ocasiones en el libro a un amigo y maestro comn, Francisco Fernndez Buey. Ya has hablado de l en esta conversacin pero permteme insistir. Qu representa para ti el autor de Leyendo a Gramsci?

Una de las personas que ms me ha influido en mi vida. Un verdadero maestro. Adems de su pensamiento sobre numerosas cuestiones, aprend de l lo que llamaba la politica: la honestidad moral y su vnculo con el compromiso poltico. Tambin su talante de "insumiso discreto".

Cul es su principal legado en tu opinin?

RDS: La inteligencia y la accin puesta al servicio de los "de abajo": los humillados y empobrecidos del mundo por el sistema capitalista y su dinmica ecocida. Destaco su anlisis de la crisis de civilizacin que atravesamos y su concepcin de la ecologa poltica de la pobreza.

Pues tambin coincidimos en lo que acabas de sealar. Gracias, muchas gracias querido y admirado Rafael.

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global n 134, invierno de 2016.

