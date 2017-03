Entrevista a Mario Diamonte de Jubilados Clasistas

"El movimiento obrero est en condiciones de derrotar el ajuste del Gobierno"

M.H.: Participaste de la movilizacin convocada por la CGT como parte del sindicalismo antiburocrtico y clasista.

M.D.: As es, participamos con una columna muy importante de Jubilados Clasistas en la columna de los sindicatos combativos, junto al SUTNA (neumticos), AGR-Clarn, los ferroviarios de Haedo, delegados de Metrovas, todos los sectores que hoy le disputan la direccin a la vieja burocracia del movimiento obrero.

Todava estoy conmocionado, fue una movilizacin absolutamente gigantesca; pese a que no hubo paro y que la CGT llam a movilizar al medioda cuando es muy difcil que la gente pueda salir, el movimiento obrero se volc a la calle masivamente. Fue impresionante.

La CGT convocaba frente al Ministerio de Produccin donde est Cabrera, la movilizacin tomaba como reclamos los de la propia patronal, ms que los del movimiento obrero y por eso adheran las pymes que encabezaban las columnas; precisamente por esta situacin el sindicalismo combativo y la izquierda, convocamos a una movilizacin independiente de la burocracia con un programa que tiene estrictamente que ver con los reclamos del movimiento obrero: terminar con los despidos, las suspensiones, por un salario igual al de la canasta familiar, por un aumento de emergencia a todos los jubilados, tanto en el haber mnimo como en todas las escalas, por el 82% mvil, por los reclamos de los compaeros docentes, por el conjunto de los reclamos perentorios que hoy tiene el movimiento obrero y que la burocracia pretende negociar.

Estaba planteado que se iba a anunciar la fecha del paro general y otra vez la burocracia posterg el anuncio. Finalmente sucedi lo que informaron todos los medios en el palco. Nosotros no estuvimos all, hicimos un acto propio en Av. de Mayo y Bolvar, frente a Plaza de Mayo, donde los oradores fueron los representantes de los sectores combativos del movimiento obrero. Lo que se plante fue la necesidad de declarar ya un paro nacional y un plan de lucha hasta tanto se obtengan los reclamos por los cuales se vienen movilizando tantos sectores, un plan de lucha que efectivamente pueda derrotar el plan de ajuste del Gobierno.

Por lo que se vio, el movimiento obrero est en condiciones de derrotar al ajuste del Gobierno, sta es para m la conclusin ms importante que podemos plantear sobre lo sucedido. Y tengamos presente que maana est convocada la movilizacin por el Da Internacional de la Mujer, que en esta oportunidad va a ser acompaada con un paro nacional y mundial de mujeres.

El jueves pasado los jubilados clasistas nos movilizamos al Anses con ms de 70 compaeros. Hay que tener en cuenta que ramos 70 jubilados con un promedio de edad de ms de 70 aos, en un da absolutamente agobiante, lo que a las propias autoridades del Anses les llam la atencin, no saban cmo hacer para atendernos mejor. Esto fue el jueves pasado, ayer la gran movilizacin de los docentes y hoy esta marcha impresionante.

El Director del Anses no conoce las necesidades bsicas a cubrir por un jubilado

M.H.: En la movilizacin de los docentes, vi a miembros de Jubilados Clasistas que reconoc por una gorra roja que los identificaban.

M.D.: S, acompaamos a los docentes, y vamos a ir a la marcha de las mujeres. Entendemos que es el camino que hay que recorrer. Lo interesante del Anses fue que nos atendieron muy bien, a travs de una negociadora, que nos confes que es quien se encarga de atender a todos los que se acercan a hacer reclamos, que no era potestad del Anses modificar el haber mnimo, que ellos son simplemente una agencia de pagos de los haberes jubilatorios, que stos se establecen por ley y esa ley tiene que salir obviamente del Congreso. Hicimos un acta de la reunin donde qued establecido el reclamo que llevamos que era de 8.000 pesos de aumento no solo para el haber mnimo sino para todas las escalas de jubilados y pensionados y por un haber mnimo de 14.000 pesos que es el equivalente a la canasta bsica de jubilados.

Esta seora, ms all de darnos esta respuesta y firmar el acta, se puso a disposicin de cualquier cosa que nosotros necesitemos. Por esto, si hay jubilados que nos quieran consultar sobre la reparacin histrica o cualquier otro trmite del Anses, veremos si podemos resolverlo a travs de ella.

La otra cuestin es que al da siguiente en el canal A24 le hacen un reportaje a Basavilbaso en un programa que se llama Desayuno Americano, en ese largo reportaje, entre muchas cosas que dijo de las maravillas que le entrega el Anses a los jubilados, le preguntaron por qu era tan bajo el haber mnimo, este hombre dijo que ellos saban que era insuficiente y hasta termin diciendo que el propio Macri le haba planteado que tendra que aumentarse. Le preguntaron cul tendra que ser ese haber mnimo, l dijo que la canasta bsica es de 8.000 pesos. Siendo quien dirige el Anses debera saber que la canasta bsica es de 14.000 pesos y que esto no lo establece Jubilados Clasistas sino muchas instituciones, pero particularmente la Defensora de la Tercera Edad que estableci para diciembre de 2016 el costo de la canasta bsica del jubilado en 14.031 pesos, siendo una canasta bsica humilde.

Sealo este ejemplo porque est claro que un burcrata del Estado, en este caso designado por el Gobierno de Cambiemos, no conoce ni siquiera las necesidades bsicas a cubrir por un jubilado. Esto nos plantea que Anses tiene que estar dirigido por sus trabajadores y afiliados.

Tambin se nos acerc un delegado en la movilizacin para establecer contacto con nosotros para llevar adelante acciones comunes. Despus trascendi pblicamente que la situacin de los trabajadores de Anses es bastante comprometida, el propio Fabre, dirigente de APOPS, dirigi una arenga a los trabajadores del Anses porque se habla de hasta 700 despidos, la situacin es muy grave, les estn quitando funciones, hay un vaciamiento y un desguasamiento del Anses.

Es decir, que tenemos un panorama muy complejo de ajustes y ataques contra el movimiento obrero que lleva adelante el Gobierno y que se top con esta gigantesca movilizacin que pone de manifiesto que el movimiento obrero no est dispuesto a seguir aguantando semejante nivel de agresiones y que, por el contrario, lleg la hora de ponerle un lmite a toda esta situacin, por eso el reclamo del paro nacional ya.

O nos movilizamos o nos morimos

M.H.: Corrindonos del tema Anses y yendo al tema del Pami, tengo archivadas una serie de notas relacionadas con las demoras en las entregas de prtesis, drogas oncolgicas, insumos pticos, inclusive el propio Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, declara que cada da atiende entre 300 y 400 consultas de las cuales el 80% son por temas de salud del Pami.

Hay casos conmocionantes, inclusive hay gente que ha muerto a consecuencia de no haber recibido una prtesis, estando internada durante 20 das, que luego se la colocaron mal, en el medio una infeccin por un virus intrahospitalario, es el caso de la madre de Mara Cristina Manno. Como ste hay cantidades. Cmo se llega a esta situacin?

M.D.: Se llega a travs de un proceso de vaciamiento del Pami, que no se origina en este Gobierno sino que viene del anterior. El Pami es una caja negra para el Estado, gobierne quien gobierne, lo mismo que pasa con el Anses. Esto ya lo habamos denunciado en una oportunidad anterior. Regazzoni ajusta con los medicamentos y las prestaciones, entonces limita la cantidad de medicamentos que tienen el 100% de descuento y con esto deja sin cobertura medicamentos imprescindibles para muchos jubilados que al no tener la cobertura del 100% tienen que comprarlos al 50%.

M.H.: Este mes implement otra medida de ajuste que cobre o no la mnima, si el jubilado consume ms de 4 medicamentos no puede tenerlos todos al 100% de descuento.

M.D.: Es lo que te deca, antes haba un listado de 5 medicamentos que tenan el 100% de descuento, ahora se limit a 4, pero adems haba un listado de medicamentos con cobertura de los cuales ahora 150 ya no pueden recibirla, esto hace que muchos jubilados tengan que limitar o suspender sus tratamientos.

Mencionaste el caso de las drogas oncolgicas, esto tiene que ver con un tema del presupuesto que maneja el Anses con los laboratorios, no hay informacin precisa de cundo se cort la entrega de los laboratorios, lo concreto es que los jubilados no reciben medicamentos oncolgicos. Esto es directamente condenar a la muerte a muchas personas, es siniestro. Sobre esta situacin alguien se va a tener que hacer responsable.

A m me produce una gran indignacin lo del triunvirato de la CGT, porque el 2 de marzo hacemos la movilizacin, al da siguiente le hacen esta entrevista que mencion a Basavilbaso, y ese mismo da el triunvirato de la CGT convoca a los jubilados a sumarse a la movilizacin convocada, entre otros puntos, por los reclamos de los abuelos y por la defensa del sistema previsional. En el acto no dijeron nada sobre el tema, hacen demagogia con el padecimiento de miles de jubilados sabiendo que no van a mover un dedo, por eso decimos que los jubilados nos tenemos que movilizar por nosotros mismos.

Nosotros no somos un grupo de exaltados que en vez de juntarnos en la plaza nos vamos a una movilizacin. Nos movilizamos porque entendemos que o lo hacemos o estamos condenados a sufrir las consecuencias de medidas como las que inventa Regazzoni [1] o como lo del Anses.

Hoy se nos acercaron en la movilizacin muchos jubilados que queran sumarse y se integraron a nuestra columna. Comienzan a ver que efectivamente lo que venimos haciendo es lo que hay que hacer, no nos queda alternativa.

El jueves 9 vamos a hacer un plenario de jubilados clasistas al que estn todos invitados a participar, en Bartolom Mitre 2162 a las 17:00. Porque consideramos que tenemos que seguir con otra serie de medidas en funcin de darle continuidad a nuestro plan de lucha pero en otro marco. Ya no es una movilizacin aislada de los jubilados sino que se da en el contexto de una tendencia clara al paro nacional, que o lo saca la burocracia o sale sin la burocracia y en su contra. No lo van a poder evitar diciendo que unos inadaptados le coparon el palco.

M.H.: Hoy comentbamos el tema con Eduardo Lucita y comenc la entrevista dicindole que esto no le hubiera pasado al vandorismo. Lo que l deca es que esto habla adems de una crisis de representacin donde no son ajenos los dirigentes sindicales.

Quera agregar que en una nota del diario Tiempo Argentino de hace aproximadamente un mes, dice que la deuda del Pami con las farmacias sera del orden de los 2.000 millones de pesos y en la misma nota sealan que en el 2016 las licitaciones de compra de remedios fueron nulas y recin en abril se recompondra la entrega de medicamentos, por ejemplo, para la tuberculosis.

M.D.: Hay una deuda enorme acumulada en el Pami, mientras le hace prstamos al Tesoro Nacional a costa de la salud de los jubilados. No olvidemos que los trabajadores activos y los jubilados aportamos al Pami, es decir, que ellos usan plata de los trabajadores y jubilados para hacerle prstamos al Estado e incluso a la propia patronal en detrimento de la salud de los jubilados y quien administra esos fondos son personas como Regazzoni que nada tienen que ver con dar satisfaccin a las prestaciones que tiene que dar el Pami a sus afiliados.

Nosotros pensamos convocar a todas las organizaciones de jubilados para que marchemos a un gran Congreso nacional de jubilados y pensionados para darle un rumbo al plan de lucha que tenemos que encarar de forma conjunta. Hay que desarrollar una lucha de conjunto, nosotros somos simplemente una corriente que elabora un programa para intervenir en este proceso.

Es indudable que este proceso empieza a abrirse camino, con lo que sucedi hoy hubo un giro de la situacin poltica, el Gobierno no enfrenta ahora una ofensiva meditica por el problema del Correo o de Avianca, sino que se enfrenta al movimiento obrero en la calle.

Nota:

[1] El titular del PAMI,renunci el 15/3 a su puesto al frente de la obra social de los jubilados y pensionados tras una reunin con el presidente, de acuerdo a lo informado desde la Casa de Gobierno.

