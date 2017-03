"Piel negra, mscaras blancas"

La "cada de la mscara" impuesta por la sociedad, pero mantenida tambin por l mismo, un inesperado y traumtico incidente marca un claro antes y un despus para Frantz Fanon (1925-1961). Aunque consciente de la dominante jerarqua racial con los blancos y sus descendientes arriba, los rabes y los africanos abajo y los antillanos como l ocupando un ambiguo lugar intermedio Fanon por mucho tiempo se considera slo un francs (o sea: "ms blanco que negro"). Aunque conoce bien el racismo de la sociedad colonial de su Martinica natal, su virulenta "cepa continental" trada por los marinos de Vichy y su versin institucionalizada en el ejrcito de De Gaulle donde se enlista, el tema al principio no lo ocupa tanto. Incluso estudiando ya la siquiatra en Lyon, a finales de los aos 40, se mueve ms en los crculos blancos y as bsicamente es tratado. Pero cuando un da en la calle un nio vindolo pasar grita: "Mam, un negro! Me da miedo!", nada vuelve a ser igual (A. Shatz, LRB, Vol. 39, No. 2, 19/2/17).Esta experiencia inspira y abre su primer libro:(1952, http://lahaine.org/sZ5). All Fanon deconstruye el hecho de ser un negro como una fantasmagora blanca y analiza los impactos sicolgicos del racismo tambin en relacin con formas ms amplias de dominacin poltica y socioeconmica. As, para l, el colonialismo es literalmente causa de trastornos mentales. De este diagnstico clnico Piel... con el ttulo Ues pensado originalmente como su tesis de doctorado desprende luego su trabajo poltico/revolucionario por la independencia de Argelia.El paso de "mscara negra que cubre la piel blanca" [, interpretado por tres actores: el ingls D. Prowse; el afroestadunidense J. E. Jones, que da la voz, y otro ingls S. Shaw, que al final da la cara] en partes IV-VI, a mscara blanca que cubre a piel negra [FN-2187/Finn, interpretado por el britnico-nigeriano J. Boyega] en la parte VII de Star Wars (2015) es un hecho significante, pero a la vez sintomtico para la ideadel empoderamiento. La pelcula es alabada por hacer la franquicia menos blanca, por ser el primerde la poca #BlackLivesMatter (sic), incluso por ofrecer mediante Finn una representacin literal de las consecuencias sicolgicas del racismo descritas por Fanon en... (The Guardian, 29/12/15).Pero si todo esto poda haber hecho ms diferencia hace unos aos, hoy en el mundo pos-Ferguson, donde cada 28 horas un afroamericano desarmado acaba acribillado por las fuerzas del orden [en EEUU] ya es insuficiente. Ms bien apunta a una brecha entre la realidad y lo imaginario, o a un particular [y engaoso] trueque: s, puede haber empoderamiento de los marginados, pero slo en la pantalla [y/o en la galaxia muy, muy lejana], no en las calles. Adems, lo que ofrece Hollywood aqu es ms bien la versin liberal del "reconocimiento" (concepto ajeno a Fanon, quien prefiere hablar de cmo el "sujeto debe llegar a ser mediante la lucha por su propia liberacin", vase: P. Hudis, F. F.:, 2015, p. 41-52). Al final es la misma celebracin de la diversidad neoliberal a.k.a. el cambio de mscaras que conocemos del mundo real: podemos tener a un presidente negro (o una mujer), pero sin tocar las bsicas coordenadas del sistema. Igual en: puede haber personajes "ms diversos", pero sin tocar el sistema edificado en esclavitud y racismo, contra el cual nadie ni los Jedi! est dispuesto a hacer algo.Cuando los estadunidenses se despiertan, tras un par de dcadas de escuchar cuentos sobre las bondades del multiculturalismo y el "poder emancipatorio" de la movilidad econmica, el racismo sigue all. A. Kundnani analizando su centralidad para el proyecto poltico de Trump y el dficit delde entender que el racismo es algo sistmico, no reducible a actitudes individuales cita a Fanon: "Una sociedad es racista o no lo es" [Piel..., p. 85] (, 13/12/16). Vase la estadunidense (y no es slo cosa de una clase o una regin particular). El papel de la raza detrs de las elecciones "el apoyo masivo de la clase trabajadora blanca" acaba muchas veces exagerado (Kim Moody, http://goo.gl/y8rQj2) y la realidad detrs parece ms bien un entrelazamiento dialctico entre raza y clase (G. Cicciariello-Maher, http://goo.gl/91FGlK), pero la lnea de color (W. E. Dubois) opera intacta.Con Trump se cae la mscara. Una parte de ella es de hecho negra. Se llama "Obamamana", que por aos tapa cmo la continuidad del neoliberalismo clintoniano (y la expansin de su sistema carcelario "racializado") junto con el abandono de la justicia social y racial por Obama (vase: K.-Y. Taylor,2016, 288pp.) va abonando paulatinamente a la situacin de hoy. Y [nuevamente] no miren las pantallas por la salvacin/inspiracin:(2016) el primerde la poca de #Resistencia contra Trump, con el Imperio (re)bautizado como la organizacin supremacista blanca (, 17/12/16), est lleno de las mismas frases huecas sobre esperanza (hope!) que escuchamos por aos de la boca del primer presidente posracial (sic!).Fanon nunca prest mucha atencin a EEUU [una vez solo lo tach de una nacin de linchadores], pero muri all al ir [por primera y nica vez] a recibir el tratamiento por leucemia y hoy es la realidad estadunidense la que quizs mejor confirma la actualidad de sus teoras polticas/sicoanalticas del racismo como experiencia vivida, algo reflejado en la necesidad de:* Ms izquierda anticolonial/fanoniana capaz de contrarrestar a los esencialismos en boga (raciales, nacionales y religiosos).* Ms acciones reales en defensa de derechos y contra matanzas, deportaciones o despidos (frente a meros reconocimientos virtuales).* Ms solidaridad interracial, combinacin de luchas raza/clase y humanismo (vase: P. Hudis, http://goo.gl/0gHCrU).Si el trumpismo recarg las bateras de la supremaca blanca, la solucin fanoniana no es recargarlas desde lo negro o lo latino el autor derechazaba estos retornos a s mismo como otro tipo de mscara, sino organizar una respuesta desde lo poltico.Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/03/24/opinion/028a2pol