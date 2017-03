Entrevista a Cynthia Garca, periodista investigativa

El patrimonio de Lasso en empresas "offshore" es evasin impositiva

El Telgrafo

"Las 49de Lasso no son pblicas", dice Cynthia Garca, periodista argentina y docente en la Universidad Nacional de la Plata. Es co-conductora del programa "Crnica de Amrica" que se transmite en los canales pblicos de Ecuador, Brasil, Bolivia y Argentina, a travs de la plataforma digital llamada. Colabora con el diariocon trabajos de investigacin, como han sido las recientes revelaciones sobre Guillermo Lasso y sus vnculos con empresasTodo el entramado y la investigacin a nivel local y regional de las empresassurge en 2016 con los Panama Papers. Desde nuestro trabajo surgi una filtracin de datos -no hay posibilidad de acceder a este tipo de informacin sin fuentes financieras que la filtren-. Tuve acceso a esa informacin y me puse a investigar.Ecuador es muy importante para la regin porque se est jugando el futuro de la derecha regional. No estamos investigando que Lasso es banquero o que tiene plata en el exterior. El punto principal es cmo un personaje, al que apoya toda la derecha regional, incluida la meditica, se beneficia de los desastres sociales que genera el neoliberalismo. Esta no es una investigacin electoral. Tuvimos la filtracin de datos y es nuestra responsabilidad profesional publicar, sin ser inocentes sobre las consecuencias que pueda tener, pero con profesionalismo e integridad. Esto no es opinin; las 49 empresasexisten y han sido constituidas a nombre de Lasso, sus familiares y otros allegados. Lasso insiste en que toda su informacin patrimonial es pblica. Las 49 empresasno son pblicas. Que l haya establecido fideicomisos en parasos fiscales de Caimn, Delaware o Panam no es pblico. Que Lasso sea la empresaPositano no es pblico. Nos parece que en base al derecho a la informacin y a nuestra mirada, tenemos la obligacin de informarlo y que no avance la derecha en la regin.Efectivamente, Lasso tiene razn al decir que su patrimonio est en el Ecuador porque actualmente los fideicomisos, que estn convertidos en empresas, estn en el Ecuador. l ha tenido una costumbre de sacar y traer su patrimonio. Cuando entra ese dinero lo hace como inversin extranjera, pero lo que hace Lasso es no pagar impuestos por esas divisas que sac previamente del pas. Adems recin dijo en la Univ. San Francisco que Banisi es su banco. l no puede tener un banco porque l es el accionista mayoritario de Banco Guayaquil y est prohibido por la ley de 2014 que los propietarios de bancos tengan subsidiarias en parasos fiscales. Ese patrimonio suyo, a travs de, no es inversin extranjera, ah est la evasin impositiva. Eso genera un menoscabo en la sociedad, la misma a la que l est ofreciendo un cambio.S. Me gustara sentarme con l para que d respuestas a las lagunas de la investigacin. Su secretaria Araceli Buenda me respondi: Voy a intentar. Ya estamos contra el reloj. Yo necesito, por rigor profesional, conversar con Lasso. Por el acceso a los balances del Banco Guayaquil s que Lasso maneja $ 4 mil millones, equivalente al 4% del PIB ecuatoriano.Eso es lo que nos dicen nuestras fuentes. Nos indican que los ecuatorianos no toman un avin a Panam para depositar su dinero, sino que lo hacen a travs del Banco Guayaquil. Lo que s es cierto y est documentado es que el 66% de los depsitos del Banco Banisi son depsitos ecuatorianos. Adems la pgina web de Banisi (www.banisipanama.com) se maneja desde Ecuador. Aunque s que este 22 de marzo cambiaron la proveedora del sitio y con eso se confirma la investigacin. Antes de esa fecha estaba manejada por Telconet, que es una empresa ecuatoriana.Lasso ret a Glas a acercarse a un notario para declarar que no tiene vnculos con los casos de corrupcin. Nosotros vamos a revelar que el notario de Guillermo Lasso es un notarioque maneja un par de empresas en Panam.Aqu en Ecuador siento que estoy en el ltimo mes de campaa de Argentina de 2015; con una sociedad polarizada. Nosotros (los argentinos) podemos dar fe de las consecuencias de un proyecto poltico neoliberal. Hoy hay 80 despidos por da, se cierran fbricas, los docentes protestan. Macri y Lasso son cortados con la misma tijera.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/las-49-offshores-de-lasso-no-son-publicas