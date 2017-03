Cuando el agua regrese a la tierra

Cuba no tiene problemas con el agua. Esa afirmacin, as, de forma tan rotunda, me la hizo alguien ya hace un tiempo. Lo que me llam la atencin es que quien afirm algo as fue una persona escribida y leda, estudiada y aprobada. Me lo dijo despus de caminar por la calles de mi pueblo conmigo una noche y ver los ros de agua potable que corren por los contenes sin que se haga lo necesario para evitarlo.

Fue la misma persona que una vez hablando del racionamiento alimenticio me afirm que en Cuba sobraba la comida, despus de ver las cantidades enormes que se botaban, como desperdicio (sobras?) en el comedor de mi trabajo. Era un sobreviviente europeo de la segunda Guerra Mundial y esas conversaciones fueron hace muchos aos, en aquella poca en que tambin nos sobraba el petrleo.

Lo que me resulta casi macondiano es que tantos aos despus, el agua siga corriendo por los mismos contenes, el comedor siga generando tanta sobras y para algunos, el petrleo an nos siga sobrando.

Record el asunto tras leer y or varias noticias de la semana que recin ha terminado, en las que se hablaba de planes para incrementar la produccin de frutales y su exportacin, los resultados del programa arrocero, y tambin de los planes de desarrollo turstico.

Con el agua como trasfondo, volvi a mi mente un personaje muy tpico de muchos pueblos y ciudades del pas: el aguador, una figura que nunca desaparecido aunque se haya transformado. Las noticias me recordaron tambin las largas horas que en cada una de las Asambleas del Poder Popular en cada uno de los consejos populares del pas se han dedicado al problema del agua.

Pues bien, hablemos hoy del agua[1]. El planeta Tierra es mayoritariamente azul. De toda el agua existente, solo el 3 por ciento es dulce, el resto es salada. De ese 3 por ciento, convertido en 100, el 69 por ciento esta congelada, el 30 por ciento es subterrnea y menos del 1 por ciento es agua dulce superficial.

Acaba de terminar la convencin Cubagua 2017, un evento que merece hacerse todos los meses y en todos los municipios del pas a ver si de esa forma expandimos la cultura del uso racional y el ahorro entre todos los que la utilizan, empresas estatales y privadas, instituciones no empresariales en toda su extensa gama, y lgicamente nosotros, los individuos.

Comencemos por el principio: cunta agua dulce tenemos en nuestro pas? Pues este, nuestro archipilago, tiene 38.1 km3 de agua. Pero no toda esa agua constituye la oferta, pues solo una parte es agua utilizable. De la cifra total solo unos 13,5 km3 de agua estn disponibles, esto es, el 35 por ciento de toda esa agua que existe. A diferencia del mundo, el 75 por ciento de nuestra agua es superficial, en buena parte gracias a ese programa impulsado por Fidel Castro que permiti la construccin de centenares de represas en todo el pas. De no haber sido as nuestra disponibilidad del recurso sera tan poca como la de Hait.

Egipto y los Emiratos Arabes estn entre los pases que menos agua disponen, 26 y 51 m3 por persona por ao. Los que tienen mayor abundancia son Surinam e Islandia, con 479 000 y 605 000 m3 por persona por ao. Segn un estudio publicado hace cuatro aos[2] Cuba tena 3 361 m3/hab/ao y ramos el cuarto pas en menos disponibilidad hdrica de Amrica Latina, solo superados por Hait, Puerto Rico y Repblica Dominicana.

Sin embargo las cifras publicadas por el Anuario Estadstico de Cuba nos sitan en una peor situacin que aquel estudio, pues se disponen ahora de solo 1 215,7 m3/hab/ao. Si ese dato es completamente cierto, tenemos poca, muy poca.

Los promedios, como siempre, esconden las desigualdades. Esa ltima cifra adems no revela lo muy mal distribuida que est nuestra agua disponible en el pas. El occidente concentra la mayor disponibilidad de agua, mientras que los territorios orientales son los que ms mal estn, a pesar de que la cuenca acufera quizs ms importante de Cuba, la regin de Toa, se ubique all.

Lo segundo que conviene atender: de dnde nos llega nuestra agua dulce? Pues viene de arriba, pero no de nuestros picos nevados, sino de las precipitaciones, as que somos lluviadependientes. Llueve unos 143 km3 al ao cuando todo es mas o menos normal. De esa agua que cae del cielo se transforma en recurso hdrico, o sea, en agua potencialmente aprovechable, alrededor del 25 por ciento, y el resto se pierde. Recuerden nuestra geografa, isla larga y estrecha, el agua cae cerca del mar y llega a l muy rpido.

Tercer punto: dnde utilizamos el agua? Casi el 20 por ciento es utilizada por la poblacin, aunque a pesar de varias inversiones importantes se sigue perdiendo un elevado por ciento de esa cantidad por fugas en la red. Si es un 10 por ciento o 50 por ciento es solo un tema casi secundario, lo cierto es que se pierde, no logra satisfacer la necesidad para la cual fue producida. No nos alcanza y adems de todo la perdemos por el camino.

La industria emplea alrededor del 5,5 por ciento, hasta dnde lo hace eficientemente? Eso es difcil de saber. Al riego agrcola se destina el 57,9 por ciento aun cuando nuestro pas no tiene mucha tierra agrcola bajo riego. Para algunos especialistas, debido al atraso tecnolgico en nuestros sistemas de riego (el riego por aniego es casi tan viejo como la revolucin agrcola) se pierde tambin un por ciento considerable. Queda un 17 por ciento que va a otros destinos, y unos 1000 millones de metros cbicos de agua, toda la represa Zaza se pierden todos los aos.

Hoy que nos empeamos en ser sostenibles, en sustituir importaciones (arroz por ejemplo) en lograr exportaciones (frutas) el agua aparece como la restriccin comn a todos ellos, porque no tenemos suficiente, porque no le damos el valor que realmente tiene y porque desperdiciamos una buena parte de ella, por sistemas deteriorados, tecnologas atrasadas, incultura e indolencia y porque al ser un bien pblico que el Estado sirve a bajos precios; los que la utilizamos apenas nos sentimos en el compromiso de hacerlo racionalmente.

Cunto cuesta el agua? La poblacin paga 1 peso cubano mensual por cada persona de un ncleo familiar independientemente de cuanto consuma, si no tiene metro contador. Obviamente ese no es su costo. Si se metrara el consumo en la mayora de los hogares y se pudiera cobrar de forma efectiva por el agua consumida, entonces es probable que la cultura de ahorro floreciera. Tomemos como ejemplo la electricidad, hoy las patrullas clic han sido sustituidas por el precio del kilowatt, aun cuando los primeros 100 kilowatts estn subsidiados.

Si usramos como proxi lo que el Estado cubano le cobra a las empresas extranjeras, alrededor de 1 dlar por metro cbico (0,1 centavo de dlar el litro) entonces quizs nos acercamos un poco ms a su costo. Claro est que la mayora del pueblo cubano est muy lejos de ganar en CUC por lo que para nada pensar en tarifas con ese precio de referencia, no obstante, pagar un peso mensual por el agua independientemente del consumo es invitar a su desperdicio. Que conste, tambin hay pases donde se paga el agua que se devuelve a las redes de albaales.

Un concepto interesante que aprend hace dos aos atrs es el del agua virtual, esto es, el total de agua que es necesaria para producir una determinada cantidad de un producto. Abajo transcribo una tabla que ilustra ese concepto.

Si pretendiramos sustituir el 100 por ciento de algunos de los productos que importamos (trigo, maz, soja, carne de res, carne de cerdo, carne de ave, leche, queso) necesitaramos 2 289,4 millones de metros cbicos de agua. Esa otra ptica, la de mirar desde la perspectiva del agua necesaria para hacer algo, tampoco la tenemos incorporada.

Est claro entonces que si modernizramos nuestro sistemas de riego, si usramos tecnologas para encapsular el agua y favorecer su absorcin por las plantas cuando lo necesitan, ahorraramos mucha agua. Si nuestro cultura y nuestras regulaciones nos incentivaran a usar ms racionalmente el agua, tambin ahorraramos una cantidad apreciable.

Sin embargo, mientras nos debatimos a muerte persiguiendo almendrones y volcamos una parte de nuestro ejrcito de inspectores a esa tarea, o a evitar que alguien acapare croquetas, contemplamos con toda la pasividad del mundo como la poca agua que tenemos se desperdicia y mal utiliza todos los das, ya sea por el sector residencial, el que menos consume, o por el sector empresarial. Como si estuviramos en condiciones de seguirlo dejando pasar

Notas

[1] Todos los datos que aparecen (excepto que se aclare lo contrario) y algunas de las mejores ideas fueron tomadas de una presentacin del Doctor en Ciencias Ingeniero Jos A. Daz-Duque ofrecida por l hace unos 2 aos en el Centro de Estudios de la Economa Cubana.

[2] CAF- Banco Latinoamericano de Desarrollo, La infraestructura en el desarrollo de A. Latina, 2012.

