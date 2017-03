Reforma constitucional en Cuba

Oportunidades y encrucijadas hacia un nuevo pacto social

Cuba Posible

Corre a toda prisa el mes de marzo de 2017 y de la anunciada reforma constitucional cubana no se sabe nada. Se hace fatigante el silencio sobre un acontecimiento tan importante para el futuro del Estado cubano, sobre su institucionalidad y a propsito del Estado de Derecho como valor y principio.

La nueva constitucin puede traer un nuevo rgimen de propiedad, que incluya la privada, una nueva declaracin de derechos, un sistema distinto de garantas a los derechos humanos y de la administracin pblica, pero podra tambin no tocar nada de estos contenidos.

El nuevo texto podra sorprendernos con un sistema de gobierno presidencialista, porque suponemos que la Repblica no est puesta a debate, pero la discusin sobre el tipo de gobierno debera ser enorme porque enormes son sus consecuencias para el sistema poltico.

La Constitucin reformada podra eliminar el Poder Popular como forma del Estado cubano o estara en posicin de democratizar la administracin local actual, con instituciones fresqusimas que permitan la autonoma del municipio.

La reforma deber esclarecer el futuro del sistema electoral cubano y con l cambiara no solo la democracia como rgimen poltico, sino que se esbozaran posibles nuevos rganos estatales.

La nueva Constitucin debe confirmar o abandonar la idea martiana de Repblica con todos y para el bien de todos y deber decidir el destino del pluralismo poltico en la Isla y uno de sus dilemas mximos: monopartidismo o pluripartidismo?

Qu dir la Constitucin sobre la igualdad conquistada en 1959 y consagrada en 1976? Qu dir sobre la democracia socialista y sus bases preciosas, la rendicin de cuentas, la revocacin de mandatos y la crtica como mtodo de control popular?

Todas estas encrucijadas son un vistazo a una parte de las preguntas que deberamos hacernos en estos das. La discusin sobre la Constitucin no puede ser un asunto de escogidos, ni de comisiones secretas. Los temas intocables de la Constitucin actual deberan haber sido llevados a referendo desde antes de comenzar este proceso.

Si hacemos una interpretacin estricta de la Constitucin actual, el tercer prrafo del artculo tres del magno texto, incluido en la Reforma de 2002, no permite, dentro de este orden legal e institucional, cambiar ni al Estado ni al resto de los rganos del sistema poltico, porque este es declarado irreversible, por la citada reforma.

Lo anterior significa que la reforma en curso debiera ser total, dada la imposibilidad de cambiar el sistema econmico y poltico, consagrada en 2002.

Una nueva Constitucin, sin embargo, significa una refundacin nacional, de principios jurdicos, econmicos, polticos, sociales y de orden institucional. Sera sorprendente que en el ao 2017, con todas las fuerzas concentradas en un Estado hegemnico, provenientes de una Revolucin trascendental, con instituciones experimentadas y cuadros de direccin con dcadas en sus puestos, perdamos la oportunidad de cambiar democrticamente la Constitucin de la Repblica.

Nada parece anunciar la eleccin de una Asamblea Constituyente para crear la Constitucin nueva en Cuba. La falta de informacin sobre el proceso de elaboracin de una propuesta, sobre sus bases, sus integrantes, sus principios de organizacin del trabajo, sus metas y sobre el tiempo en que debieran ofrecer resultados, demuestra que la Asamblea Constituyente no es una opcin.

Una vez ms la historia de Cuba da una oportunidad para unir al pueblo en una tarea constructiva, edificante de futuro y de seguridad. Este es el momento de sumar a la poltica a miles de personas agotadas por el inmovilismo, por la burocratizacin de la vida, por la crisis econmica y por la desconfianza en el cambio.

Cuando deberamos estar en medio de la fiesta que significa participar en la modelacin de un nuevo Estado, de unas nuevas bases de libertad y de desarrollo econmico y social, lo que hacemos es suspirar por la desazn del suspenso.

Una Constitucin no es un documento cualquiera, no es solo una referencia programtica, que podemos observar o no, se trata de la ley suprema que nos damos como soberanos de una Repblica, para limitar el poder del Estado, para declarar nuestros derechos y para asegurarnos un futuro de estabilidad e imperio de la ley.

Esperar por la noticia de que una nueva Constitucin nos ser enseada, como si se tratara de una princesa recin nacida, es un acto de traicin a la idea misma de Repblica por la que se ha luchado en Cuba desde 1868.

Fuente: http://cubaposible.com/reforma-constitucional-cuba-oportunidades-encrucijadas/