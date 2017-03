La persistencia de la miopa

En 1978 recibi los premio Hugo y Nbula de ciencia ficcin una pequea novela titulada La persistencia de la visin, de John Varley, una obra que permite diversas interpretaciones dentro de un gnero literario y que introduca utopas sociales y reflexiones sobre la convivencia y comunicacin humana.

Ms all de las posibles y varias interpretaciones que a mi modo de ver planteaba, no tanto la idea de la persistencia de la visin como hecho fsico, sino como visin utpica, convirtiendo una situacin de minusvala, como puede ser la sordo-ceguera, en una posibilidad de desarrollo personal y comunicacional infinito dentro de un entorno cerrado, limitado y protegido; como digo, esa persistencia de la visin es un error utpico que lleva al protagonista a provocarse a s mismo la ceguera como medio de integracin total en ese idlica y utpica comunidad.

Nos desayunamos en los ltimos das con noticias que nos hacen dudar de la capacidad de nuestros polticos para entender realmente qu es lo que pasa en Catalua y qu es lo que pasa en Espaa (y sta incluye a aqulla).

Hay una persistencia en la miopa poltica de la izquierda

En la propuesta del PSOE para llevarnos, para retrotraernos, a la situacin previa a la sentencia del Estatut, hay un empeo en doblegar la Constitucin a los intereses del nacionalismo como medio de apaciguamiento -imposible- del mismo: es la opcin de la cesin sin condiciones. Mantenella y no enmendalla es la mxima de los socialistas hoy, pareciera que siguen vigentes los talantes zapateriles.

Y qu decir del enroque continuo, del navegar en las aguas turbias, de Podemos, Comunes y sus confluencias en torno al manido, sobado y vacuo derecho a decidir.

Pero pensar que solo la izquierda persiste en la miopa sobre la salida que necesita Espaa sobre el problema cataln que arrastramos desde hace ya ms de un siglo y que, segn Ortega, debamos conllevar, es un error. pues ah est, tambin, el PP mal-llevndolo, incapaz de afrontar (enfrentarse a) la ambicin innata del nacionalismo voraz. Y dice el PP que todo es negociable menos el referndum.

Qu quiere decir que todo es negociable? Acaso quiere decir que cedern el blindaje de la lengua? Eso significa que la insoportable e injusta situacin de la lengua catalana como nica lengua vehicular de la enseanza ser inamovible; que le cedern esa herramienta nacionalizadora, asimiladora para siempre jams; el arma ms evidente para construir una barrera en las mentes de catalanes y espaoles, dentro y fuera de Catalua, entre Catalua y el resto de Espaa.

Que les cedern todas las competencias fiscales? No ya cul pacto fiscal, concordato o cmo se llame, sino que sern ellos los que decidan el nivel de solidaridad que tendrn con el resto de los espaoles (cuando digo ellos no digo a todos los catalanes, no, ah no se nos permitir, a los currantitos, decidir, no, sern como siempre las lites nacionalistas las que decidirn sobre el dinero pblico, a quin, a dnde y a qu se destina).

Y, finalmente, el ansiado blindaje judicial tambin se lo cedern? Ser finalmente un tribunal cataln -y cuando digo cataln no digo constituido democrticamente por catalanes varios, sino catalanista- quien decida sobre los grandes delitos cometidos por esta partitocracia catalana. No ser que tienen otros delitos de los que protegerse ellos?No ser que cuando Pujol amenazaba con tirar de las ramas, les amenazaba a ellos, al PP concretamente?

Estos adalides de la espaolidad estn dispuestos a vendernos por cuatro euros. No hay una visin de Espaa ni en la derecha ni a la izquierda; esto es un erial. Pero, ciertamente, la derecha tiene representantes en esa lucha de intereses entre oligarquas, y ah las clases populares estn desamparadas, aunque nos vendan la moto de la espaolidad o del nacionalismo espaol. Pero lo ms grave no, gravsimo es que la izquierda nos tiene, no ya desamparados, no: nos ha traicionado directamente y est al servicio de las oligarquas nacionalistas.

Nada que hacer, no tenemos estadistas, ni tenemos pensamiento, ni perspectiva, ni siquiera una visin razonada de un proyecto slido, racional, igualitario y vital para Espaa.

Manda cojones!

