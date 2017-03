El paso del cangrejo

Reaccin y contra reaccin pilares bsicos del accionar poltico donde ms de un ao de gobierno de la formula Cambiemos genero efectos no esperados por ellos mismos a partir de una poltica perfectamente delineada al comps de los bros del neoliberalismo.

El retroceso en materia de ingresos y una dureza pocas veces vista en un periodo democrtico por parte de un gobierno negador de la verdadera realidad y no la que dibuja un INDEC a medida o la encuesto logia tan adicta al Jefe de Gabinete se en columna en un proceso poltico cuya dimensin no se ha alcanzado an.

Desde las marchas de comienzos de marzo hasta el cenit docente cuyo eje marcara al resto de los reclamos salariales del conjunto de los trabajadores la ciudadana ha dicho nuevamente presente ante sus derechos vulnerados.

Quizs como un gesta altiva herencia histrica de un pueblo que no se resigna el proceso de re accin ha comenzado y la resolucin de los conflictos generados por la accin distan de estar resueltos por estar en presencia no de errores o equivocaciones sino de una poltica certera.

Los movimientos sociales incluidos los sindicatos son el condimento predilecto de la contienda mientras que los partidos polticos como el justicialismo acompaa secundariamente el fenmeno de masas ante un esquema partidario transicional entre el liderazgo de Cristina Fernndez de Kirchner y un cumulo de dirigentes que pugnan entre si todos bajo un esquema de idealizada unidad.

A pasos de una nueva eleccin legislativa se alzan voces reactivas por la disolucin de las mismas ante el presagio de una resultado adverso pero que tiene el condimento bi cfalo de una doble oposicin peronista una ms acomodada a la visin oficial y otra ms alejada que arrastra bros y sombras de la gesta anterior.

Como captar a un significativo caudal electoral no solo propio sino ajeno para asi augurar un triunfo que posibilite posicionarse al 2019?

Dicen los entendidos que sin el peronismo no se puede pero solo con el peronismo no alcanza entonces debemos entender que los atributos de las dcadas pasadas pueden no ser prevalecientes para los tiempos que corren.

En significacin los actuales procesos polticos europeos distan de asimilar al populismo como una opcin posible de gobierno y desde Holanda pasando por Francia y la prxima Alemania las opciones polticas de las clases medias se hallan ubicadas en el espectro centro y liberal.

La Argentina es un poco ms complejo por el fuerte componente de poblacin que an se haya bajo el umbral de la pobreza y una clase media contradictoria de sus intereses y anhelos que intenta acomodar su situacin en funcin de los gobiernos no importa el color del mismo.

Pero hay un importante ratio conquistable en ese sentido que puede confluir en un proyecto poltico que enhebre las distintas aristas sociales del pas.

Necesitamos al enhebrador capaz de construir ese consenso necesario bajo un proyecto superador tanto al actual como a los del pasado dando lugar a una Economa Social de Mercado con eje en un mercado interno industrialista con capacidad y competitividad exportadora.

Pensar un esquema econmico que diste de esta apreciacin cambiaria con endeudamiento fiscal para generar recursos genuinos y de esta manera riqueza en el pas para ser luego distribuida con los mecanismos de la estatalidad.

Todos juegan sus fichas y dormirse en los laureles es el peor antdoto ante este anticuerpo por lo tanto no se debe perder tiempo en diatribas personalistas o politiqueras baratas que lo nico que alimentan es la anti poltica y el desengao amigos de la reaccin.

Avancemos ante un paso del cangrejo que no avanza ni retrocede.

Ezequiel Beer. Gegrafo UBA. Analista Poltico

