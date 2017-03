Las constantes crisis actuales traen reminiscencias de pasadas dictaduras

La burbuja tras las rejas

Es muy lindo vivir en democracia. Tener la suficiente libertad de pensamiento como para opinar abiertamente sobre cualquier cosa, desde las ancdotas ms banales hasta los temas profundos de la sociedad; caminar por las calles sin temor a sufrir una muerte no programada en la agenda del da y sobre todo aceptar con absoluta certeza la pertinencia de las leyes que rigen la comunidad, con la conviccin de haber sido dictadas por representantes ntegros. Algo as sera el ideal democrtico presente en el imaginario colectivo desde el da aquel cuando se depuso la ltima dictadura y se envi a sus cuarteles al ltimo gobernante militar.

La realidad ha sido muy distinta. Se rompieron cadenas, pero sobre todo de las gavetas por donde flua la riqueza nacional y quedaron intactos los hilos de las estructuras de poder -invisibles para la ciudadana- cuyos representantes continuaron como si nada, dando las rdenes correspondientes y recibiendo los correspondientes privilegios. Mientras tanto, se continu celebrando elecciones y jugando al teatro de la democracia en escenarios cada vez ms apolillados y endebles.

Las consecuencias de tales debilidades, ingredientes del sistema impuesto desde la mayor potencia mundial, han ido cobrando su cuota de corrupcin, miseria y violencia. Los agujeros burocrticos por donde se cuelan los valores institucionales propios de una democracia activa y funcional, son enormes y tienden a ensancharse cada cuatro aos. Hoy los grandes pilares sobre los cuales se sostiene todo el proceso tambalean en medio de una absoluta ausencia de autoridad. Desde esa perspectiva y haciendo un recuento de decisiones errticas, ausencia de polticas pblicas, persecucin y eliminacin de lderes comunitarios, marginacin de los pueblos originarios, abandono de la niez y violaciones constantes de las normas jurdicas sobre las cuales debe ejercerse el poder, la nacin parece haber perdido la ruta y encontrarse en franco retroceso. Sin embargo, en medio de esta prdida de rumbo tambin se han producido grandes avances y es preciso reconocerlos y aplaudirlos.



El ejercicio del poder ciudadano es un enorme desafo para una sociedad acosada por la violencia



En la actualidad por fin se menciona y se combate la violencia contra las mujeres, tema oculto durante toda la historia anterior del pas. Se persigue la corrupcin y las estructuras criminales enquistadas en el Estado se encuentran acorraladas frente a la accin de la justicia. La ciudadana ha comenzado a tomar conciencia y de una forma gradual ejerce su poder ciudadano, adormecido durante dcadas por el temor o la indiferencia. Pero ese despertar no basta para cambiar la polaridad de las fuerzas opuestas a la vida en democracia, porque aun cuando en teora se goza de libertades civiles, el grueso de la poblacin vive un encierro real tras toda clase de sistemas de proteccin para no ser vctima de la delincuencia. La vida transcurre tras las rejas en una burbuja a punto de reventar, frgil como una pompa de jabn y tambin as de intil.

Un anlisis del costo real de la violencia y de la corrupcin su promotora y cmplice- arrojara cifras groseras de prdida econmica y menoscabo de oportunidades de desarrollo para el pas. Solo un recuento de nias, nios y adolescentes privados de educacin, alimentacin y salud, se traduce en una desoladora perspectiva de prdida de capacidades productivas como consecuencia de la desnutricin crnica y de la marginacin social, todo un panorama devastador para el futuro. No queda otra opcin ms que salir de la burbuja para enfrentar la dura realidad.

Blog de la autora: http://www.carolinavasquezaraya.com

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.