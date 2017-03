El gas carbnico est enfermando los ocanos

Los ocanos cubren los 70% de la superficie del planeta. Son fuente de oxgeno (O2), que necesitamos para respirar, de comida y albergan una gran biodiversidad.

El hombre es consciente del calentamiento global como resultado de las emisiones de gases de efecto invernadero como el dixido de carbono (CO 2 ), el metano (CH 4 ), pero le ha llevado tiempo para darse cuenta que los ocanos estn sufriendo tambin del exceso de dixido de carbono. En su libro The 6th Extinction: An Unnatural History, Elizabeth Kolbert report que sobre la totalidad del gas carbnico que el hombre ha liberado en el aire hasta ahora, una tercera parte fue absorbido por los ocanos. Aadi que esto corresponde a 150 mil millones de toneladas. Lamentablemente, esta absorcin tiene consecuencias; en efecto se observa una acidificacin de los ocanos que se caracteriza por una reduccin del pH de las aguas a causa del aumento de la cantidad de CO 2 disuelto que proviene de la atmsfera.

El CO 2 disuelto interacta con las molculas de agua y se forma cido carbnico que va a tener consecuencias sobre la fauna y la flora marina: las especies como las estrellas de mar, los erizos, las ostras, los arrecifes, etc. estn en peligro. En efecto, no van a ser capaz de fabricar sus conchas y esqueletos a causa de la disminucin de los iones de carbonato o del aragonito. Adems, su proteccin va a ser menos slida a causa del efecto corrosivo del agua que va a disolverla.

Aparte de las conchas, el comportamiento puede ser daado. Un estudio mostr el efecto de la acidificacin sobre el desarrollo de los calamares. En efecto, los calamares que estaban en un lugar ms cido tuvieron un desarrollo ms lento y eran ms pequeos que la media. Adems, los rganos que les permiten orientarse fueron afectados tambin.

Greenpeace informa que el 25% de las especies de los ocanos viven en arrecifes coralinos. La acidificacin de los ocanos podra provocar reacciones en cadena. Algunos animales no van a tener comida porque los pterpodos o caracoles marinos, elementos importantes de la cadena alimentaria marina, tienen sus conchas disolvindose; o algunos no van a tener un cobijo a causa de la destruccin de los arrecifes. Todo eso nos toca; aparte de la faltade un tipo de comida, podra tener consecuencias econmicas: qu va a pasar con la industria de la pesca, la gastronoma? Los ostricultores estn ya sufriendo; en 2006 muchas ostras murieron en la costa oeste de EE.UU y la acidificacin de los ocanos fue considerada la causa.

Los expertos revelan que la acidez de los ocanos aument un 30% en 250 aos: desde el principio de la revolucin industrial, el pH ha bajado de 8,2 a 8,1. Eso es preocupante porque el fenmeno es ms rpido ahora en comparacin con el mismo que ocurri en el pasado hace 252 millones aos y que result en la extincin masiva ms grande de la Tierra (conocida como la gran extincin del prmico). Cmo luchar contra la acidificacin de los ocanos? La reduccin de emisiones de los gases de invernadero es la llave de nuestros problemas; contribuir a la atenuacin del calentamiento global as como la acidificacin de los ocanos.

Fuente: http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Contaminacion/El-gas-carbonico-esta-enfermando-los-oceanos