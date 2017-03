La detencin y el interrogatorio del cofundador del movimiento BDS Omar Barghouti es otro paso de Israel en la guerra contra el movimiento

Imagen: Carlos Latuff

La sociedad palestina ha condenado la detencin y el interrogatorio de Omar Barghouti, cofundador del movimiento Boicot, Desinversin y Sanciones (BDS), como el siguiente paso en la lucha de Israel contra el movimiento en su conjunto.

Israel arrest a Barghouti el domingo, allan su domicilio familiar en Acre, Israel, lo detuvo durante 16 horas y lo dej en libertad, aunque el cofundador del BDS ha sido sometido a interrogatorios diarios por las autoridades israeles desde ese momento, segn un comunicado difundido por el comit nacional palestino del Boicot, Desinversin y Sanciones.

Las autoridades fiscales israeles acusan a Barghouti de evasin de impuestos por la suma de 700.000 dlares por supuestos ingresos ocultos de una empresa que dirige en Ramallah - National Computing Resources- que vende cajeros automticos y otros equipos en la ocupada Cisjordania, as como por los rendimientos de su libro Boycott, Divestment, Sanctions: The Global Struggle for Palestinian Rights y el dinero que recibi como honorarios por conferencias que imparti.

El comit nacional palestino del Boicot, Desinversin y Sanciones lanz el mircoles una declaracin protestando contra los cargos.

"Omar Barghouti ha estado durante aos sometido a intensas amenazas, intimidaciones y represin por parte de varios sectores del Gobierno israel de extrema derecha, sobre todo despus de que se considerara al movimiento una "amenaza estratgica para la totalidad de su sistema de injusticia contra los palestinos", dijo el movimiento en un comunicado.

En marzo de 2016 el ministro del Interior israel Aryeh Dery amenaz con revocar la residencia de Barghouti en Israel. Barghouti, nacido en Catar, obtuvo la residencia permanente por el matrimonio con su esposa, ciudadana palestina de Israel.

"He recibido informacin de que desarrolla su vida en Ramallah y que est utilizando su condicin de residente para viajar por todo el mundo con el fin de actuar gravemente contr Israel, dijo el ministro Dery al diario israel Haaretz.

"Se le dieron derechos similares a los de un ciudadano y l se aprovech de nuestro generoso Estado representndonos como el Estado ms horrible del mundo", dijo Dery.

Durante la misma conferencia el ministro israel de Transporte, Inteligencia y Energa Atmica, Israel Katz, abog por que Israel se involucre en la "eliminacin selectiva de civiles" como los lderes del BDS con la ayuda de la inteligencia israel, lo que significa manchar la reputacin y el carcter de la sociedad civil.

El ministro de Seguridad, Asuntos Estratgicos Pblicos y de Informacin, Gilad Erdan, tambin describi a los activistas y lderes del BDS como amenazas y pidi que "paguen el precio" por su trabajo, aclarando que no significa "dao fsico".

Un mes despus Amnista Internacional public un comunicado donde pide a Israel que "cese la intimidacin de los defensores de los derechos humanos y los proteja de ataques".

"Amnista Internacional siente preocupacin por la seguridad y la libertad del defensor de los derechos humanos palestino Omar Barghouti y otros activistas del BDS, a raz de llamadas que aluden a amenazas, incluso de dao fsico y la privacin de derechos bsicos, hechas por los ministros israeles", dice el informe.

"Barghouti es miembro fundador y un prominente portavoz del movimiento BDS. Hace campaa para que Israel se responsabilice de los derechos humanos y otras violaciones del derecho internacional y aboga por el uso de medios no violentos para que ello ocurra. Fue atacado personalmente con comentarios y declaraciones de participantes de la conferencia, incluyendo ministros, mencionndolo como una amenaza que debe ser detenida", continu el informe.

A principios de este mes el Parlamento israel aprob una polmica ley de restriccin de entrada al pas para los activistas del BDS. La ley prohiba a las personas que llaman al boicot contra Israel, as como a sus asentamientos.

Otro compaero cofundador del movimiento palestino BDS, Adnan Ramadn, dijo a Mondoweiss que la detencin y el interrogatorio de Barghouti fueron slo un paso ms en la estrategia de Israel contra el movimiento BDS.

"Todo este asunto de evasin de impuestos es slo una excusa para presionar al movimiento BDS en su conjunto, dijo Ramadn. "En general es parte de su guerra contra la campaa, pero no va a funcionar. Pueden detener a quien quieran, pueden hacer ms que eso, pero eso no impedir que la gente siga usando el BDS como una herramienta en la lucha por la libertad palestina".

"Este tipo de ataque no funciona, simplemente porque la campaa BDS no es una persona o dos o diez personas, es un movimiento organizado de cientos de miles de personas, si no ms que eso, que se sienten fuertemente arraigadas en su lucha contra la ocupacin tal como son sus motivaciones en la resistencia", continu Adnan.

Adnan hizo hincapi en que con este movimiento contra Barghouti no es la primera vez que Israel ataca particularmente a activistas del BDS por su trabajo.

"Han estado arrestando a personas desde el principio y todo es para presionar al pueblo, pero l no permanecer en silencio", dijo. "Los palestinos han estado resistiendo desde hace ms de 60 aos, Israel puede matar a personas, puede asesinar y detener a los lderes, pero no puede detener la lucha. Todo lo que hace es tener el cuerpo de una persona dentro de un muro, pero no puede detener las ideas o las almas de las personas que creen en la importancia del papel de la humanidad contra la ocupacin y la injusticia".

Sheren Khalel es una periodista multimedia independiente que trabaja fuera de Israel, Palestina y Jordania. Se centra en los derechos humanos, las cuestiones de la mujer y el conflicto Palestina-Israel. Anteriormente trabaj para la agencia de noticias Ma'an en Beln y se basa actualmente en Ramallah y Jerusaln. Twitter: @Sherenk.

Fuente: http://mondoweiss.net/2017/03/interrogation-barghouti-movement/