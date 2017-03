El pnico de los inmigrantes a ser arrestados y deportados

Tiempo Argentino

Juan Vivero entr a su cita de rutina con las autoridades de inmigracin en Nueva York y ya no sali. Es colombiano e ingres sin permiso a Estados Unidos en 2011. Una vez en el pas, pidi asilo poltico, pero no le fue concedido. Finalmente opt en el ltimo tiempo por la va familiar ya que su esposa y su hijo son ciudadanos. El martes pasado, fue una vez ms al tribunal a conocer su situacin, pero all fue detenido por la oficina de Inmigracin y Control de Aduanas (ICE, en ingls). La jueza haba rechazado su peticin.Los casos de latinoamericanos indocumentados que son apresados o que comienzan a tener problemas legales en Estados Unidos son cada vez ms frecuentes. No es que antes de la llegada de Donald Trump a la Presidencia no los tuvieran. En los ltimos dos aos hubo 24 situaciones como las de Vivero, en las que el ICE captur a inmigrantes que se presentaban ante la corte. Pero en el ltimo tiempo, la preocupacin y el temor a la deportacin van en aumento.Los inmigrantes han cambiado sus hbitos y limitado sus actividades. No saben cundo podrn encontrarse frente a "la Migra", como denominan a los agentes del ICE.El diario Los Angeles Times, public esta semana un artculo en el que el jefe de polica de la ciudad, Charlie Beck, dijo que los reportes de asaltos sexuales y violencia domstica realizadas por los residentes latinos cayeron en picada este ao por el miedo de los inmigrantes indocumentados a ser deportados al interactuar con la polica o testificar en una corte. Beck inform que los reportes de asalto sexual cayeros un 25% entre esa poblacin desde comienzos de 2017, comparado con el mismo perodo del ao pasado, y que las denuncias de volencia domstica cayeron un 10 por ciento. Esa merma no se vio en reportes donde otras etnias estuvieran involucradas. "Imagine a una joven, imagine a su hermana, su hija, su madre, sin reportar una violacin por miedo a que su familia sea separada", ampli el polica ante el periodista de ese medio.La Accin Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en ingls), los denominados dreamers, no es una prioridad en la agenda de Trump enfocada en desmantelar los restos de la administracin Obama. Sin embargo, los jvenes que se han beneficiado con esa poltica tampoco estn tranquilos. El caso de Daniela Vargas, la argentina detenida cuando estaba haciendo una declaracin a la prensa sobre el tema, no es el nico: tambin en Nueva Jersey las autoridades arrestaron a otro 'soador'.En Nueva York, la oficina del alcalde demcrata Bill de Blasio debe salir, de tanto en tanto, a hacer algn anuncio para tranquilizar a los inmigrantes. En febrero, aseguraron que los centros mdicos y los hospitales seguiran atendiendo a todos, sin importar el estatus migratorio. Esta semana, fue el turno del rea educativa. "Haremos todo lo posible para mantener a las fuerzas de inmigracin fuera de nuestras escuelas", dijo de Blasio, quien este ao buscar ser reelecto en las elecciones municipales. La medida establece que los agentes del ICE no podrn entrar a los establecimientos pblicos, a menos que la orden de arresto sea evaluada y verificada por abogados del municipio.Chicago, San Francisco, Washington, Providence, Denver, Seattle y Los ngeles son otras de las ciudades cuyos alcaldes y alcaldesas se han comprometido esta semana con los inmigrantes indocumentados. Tambin un congresista present un proyecto de ley para que los agentes de inmigracin usen cmaras mientras realizan sus funciones para proteger los derechos civiles de los detenidos. El objetivo de la idea es contar con imgenes de los procedimientos y de las detenciones.Los que todava estn a la deriva en las grandes ciudades son los trabajadores. Gran parte de ellos han trabajado este tiempo en las cocinas o en el sector de la construccin. Esta semana, Tom Cat Bakery, una panadera del distrito de Queens, intim a sus 30 empleados inmigrantes a presentar su documentacin. Les dio 10 das. De lo contrario, sern despedidos.Brandworkers, uno de los sindicatos de la industria alimenticia local, organiz una protesta contra la decisin de la empresa de colaborar con el ICE. "Tom Cat, escucha, estamos en la lucha", cantaron los trabajadores. Algunos de ellos han estado en la empresa por ms de 20 aos.Llevaron carteles con los mensajes "luchamos por nuestras familias" y "arriba, abajo, la migra pal carajo". Mientras la preocupacin se extiende, los consulados empiezan a recibir ms consultas. Ecuador ya prepar un plan de contingencia. "Vamos a tener una lnea 1-800, asesora legal para que los migrantes sepan cules son sus derechos, no que llegan las fuerzas del orden a la casa, a golpear la puerta y se firma cualquier cosa", dijo el ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Guillaume Long.El consulado de Repblica Dominicana tambin organiz esta semana una reunin para inmigrantes. "No vamos a permitir que les violen los derechos a nuestros conciudadanos y a aquellos emigrantes que hayan residido por ms de 10 aos y su estatus est un poco indeciso o se encuentren en un proceso de residencia y ciudadana, no vamos a permitir que los atropellen", asegur Carlos Castillo, el cnsul dominicano en Nueva York.Adems de las iniciativas oficiales, los inmigrantes se organizan por su cuenta y con sus propios recursos. Por ejemplo, un latinoamericano que vivi durante 25 aos en forma ilegal en Estados Unidos desarroll una aplicacin que alerta sobre las redadas del ICE. Empez a funcionar bajo el gobierno de Obama, pero su uso se ha incrementado con el inicio de la administracin Trump.Las redes sociales como Facebook y Twitter tienen una gran utilidad para las comunidades en las que viven indocumentados con temor a la deportacin. Los grupos que trabajan con inmigrantes tambin se han concentrado en difundir informacin sobre cmo actuar ante la aparicin del ICE. "No abra la puerta", indica el material. "Permanezca en silencio", "no firme nada", "tome fotografas y grabe videos", sugieren.Tambin hay grupos de WhatsApp que no solo avisan de la cercana de la 'migra', sino que verifican que la informacin sea cierta. Ya han tenido una mala experiencia en la que se viralizaron imgenes de supuestas redadas que eran, en realidad, de 2014. Desde entonces, activistas trabajan para certificar las alarmas, para que el miedo no sea mayor de lo que ya es.Fuente: http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/65762/eeuu-el-pa-nico-de-los-inmigrantes-a-ser-arrestados-y-deportados