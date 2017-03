Ecuador en la cuenta regresiva

El Telgrafo

El prximo 2 de abril, Ecuador afrontar la ltima instancia en los comicios para elegir a su nuevo presidente, abriendo un nuevo ciclo poltico para el pas independientemente de quin sea el sucesor del presidente Rafael Correa. Ahora, este nuevo ciclo estar orientado por la continuidad de la Revolucin Ciudadana que marc una poca en Ecuador o el regreso del neoliberalismo de la mano de un banquero de la portuaria ciudad de Guayaquil.Entre estos dos modelos se dirime el futuro ecuatoriano, por lo que estas elecciones representan un momento crucial para la sociedad en su conjunto. La segunda vuelta pondr cara a cara estos dos modelos representados por el candidato oficialista Lenn Moreno (39, 36 %) y el opositor Guillermo Lasso del Movimiento CREO (28, 09%). Tras tres das de conteo de votos y para disipar cualquier sospecha de fraude electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirma el balotaje al no lograrse el 40% solicitado para imponerse en las elecciones por parte del oficialismo, pese a que haba superado al candidato de la derecha por el 10 %.La brecha entre ambos candidatos sigue siendo considerable, sin embargo, el ex funcionario del gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000) parece estar mejor posicionado, abriendo la expectativa a travs del voto anti Correa que permanece cautivo en las restantes fuerzas de derecha, principalmente la del Partido Social Cristiano (PSC) liderado por Cynthia Viteri que obtuvo el 16,32%.Lenn Moreno pis fuerte en las regiones con mayor concentracin demogrfica (principalmente en las provincias costeas), mientras que Lasso alcanz su caudal ms alto en las provincias del este (amaznicas y serranas) donde la poblacin es mucho menor, pero sin obtener un margen holgado con el candidato de Alianza PAIS (solo el 10%).Esto es relevante sealarlo, ya queno habra un desequilibrio electoral significativo en los guarismos que hemos visto en la primera vuelta y que estuvieron as de cerca de proclamar a Moreno como presidente de Ecuador. En Ecuador vemos un panorama signado por la participacin ciudadana que se visibiliza en la campaa electoral y que ahora se bifurca en dos opciones que se disputan la presidencia de la Repblica y en dos alternativas polticas antagnicas: 1) La Revolucin Ciudadana bajo la figura del exvicepresidente y candidato oficialista Lenn Moreno y; 2) La restauracin neoliberal que puso fin a la soberana monetaria ecuatoriana bajo la figura del banquero y candidato opositor Guillermo Lasso.Esta coyuntura pone sobre la mesa de la ciudadana dos direcciones hacia el futuro: la que propone la continuidad de un proceso progresista de una dcada y la que plantea el nuevo Plan Cndor financiado por el banco del candidato de la Alianza por el Cambio. Este es el cambio que busca la derecha en toda la regin y que mira hacia ese pasado que destruy a nuestros pueblos. No por nada a Lasso lo llaman el Macri ecuatoriano. Un epteto ms que acertado para definir al representante dellocal.Para este balotaje el escenario se presenta abierto con un margen acotado entre los dos candidatos, aunque la ventaja que guarda Moreno sobre el representante de la derecha ser fundamental para definir la eleccin. Sin embargo, Cynthia Viteri, quien se ubic en tercer lugar, ha exacerbado una oposicin al gobierno de Correa an ms frrea que la del propio lder del Movimiento CREO y ese porcentaje sin duda jugar un papel decisivo, inclinando la balanza en esta segunda vuelta. No obstante, los electores no se guan por las decisiones de los referentes polticos, aunque estos tienen una cierta influencia cuando emiten el voto.La carrera hacia la presidencia y, desde luego, la continuidad de la Revolucin Ciudadana, estar determinada por el caudal de votos conseguido por Alianza PAS y por remarcar en la campaa el perfil neoliberal de Lasso y su relacin directa con la crisis financiera -mejor conocida como Feriado Bancario- que sufriera el pas el 8 de marzo de 1999 como presidente del Banco Guayaquil y que irnicamente ocupara, cinco meses despus de acontecido este hecho, el efmero cargo de Superministro de Economa y Energa, creado a la medida del empresario financiero. Un smbolo descarado de la impunidad que se viva en los aos 90.Los pueblos de nuestra Amrica saben lo que es un Estado gobernado por banqueros y sin duda la memoria de los ecuatorianos se activar cuando se acerquen a los centros de votacin. Ergo, la memoria es la nica que puede borrar cualquier atisbo de indecisin en los votantes y afirmar el camino hacia el triunfo de Lenn Moreno, donde se pone en juego nada ms y nada menos que la continuidad de un proyecto poltico de integracin regional, una cuestin clave en esta lucha contra la recolonizacin neoliberal que amenaza desde las urnas el destino de la Patria Grande.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/punto-de-vista/1/ecuador-en-la-cuenta-regresiva