Embarrar la cancha

CELAG

Quedan pocos das para las elecciones presidenciales en Ecuador. Las estrategias de campaa apenas van a variar. Por tanto, y con independencia del resultado final, ya se pueden extraer algunas conclusiones sobre la primera y la segunda vuelta en trminos de anlisis de estrategia electoral. Conclusiones que, adems, pueden ser extrapolables a los procesos electorales latinoamericanos que se vislumbran en el corto y mediano plazo.

La agenda electoral del candidato neoliberal, Guillermo Lasso, se bas en la apelacin al cambio para capitalizar el desgaste del oficialismo y la promesa-slogan de 1 milln de empleos, en tanto en los sondeos de opinin, el desempleo encabeza las preocupaciones de los ecuatorianos. Pero, sin duda, lo ms definitorio de su campaa ha sido la decisin estratgica de embarrar el terreno de juego. Combinando medias verdades con completas mentiras difundidas por su enorme potencia de fuego meditico, la derecha ha dibujado la imagen de un pas carcomido por la corrupcin y ha querido convencer al votante de que sta debera ser su mayor preocupacin.

Tanto el resultado de la primera vuelta como los diversos estudios cualitativos y cuantitativos que se vienen publicando en los ltimos das, evidencian que se trata de una estrategia fallida. Las acusaciones masivas de corrupcin pueden causar un efecto de desencanto con la clase poltica, pero apenas logran un trnsito de votos de un bloque a otro. A diferencia de lo que ocurre en Europa, el subcontinente latinoamericano tiene memoria histrica de los aos del neoliberalismo. Conoce sus efectos devastadores y saben quines fueron los responsables. El candidato opositor, Guillermo Lasso, estar siempre asociado al feriado bancario de 1999, una quiebra en cadena del sistema financiero que fue la antesala de la salida del pas de dos millones de migrantes.

Sera ingenuo pensar que la derecha ecuatoriana comete un error de clculo. Es consciente de la insuficiencia de su estrategia. Sucede que no tiene mucho ms que ofrecer. La trayectoria poltica de Lasso y sus escasas cualidades personales (carisma, cercana, don de gente) explican el nivel de rechazo que genera en alrededor de dos tercios del electorado. En el plano programtico, la agenda neoliberal ya no es un misterio para nadie, mxime tras los ejemplos de Argentina y Brasil, donde Mauricio Macri y Michel Temer estn desmantelando en pocos meses todo lo construido en la ltima dcada. Pero, aunque su recetario sea completamente previsible, no se puede permitir el lujo de explicitarlo. Sera perder la batalla antes de comenzar. Por eso recurre a la mquina del fango.

Lo peor que hubiera podido hacer Lenn Moreno habra sido sumarse a esa ceremonia de la confusin. Pero el candidato de Alianza PAIS se ha mantenido al margen de los intentos de arrastrarle a la cinaga. Ha hecho bien. En trminos electorales, el argumento de la corrupcin result efectivo para instalar en los ltimos meses un clima de opinin adverso al oficialismo. Pero su efecto se amortiz en la primera vuelta. Ya no va a cambiar el sentido de ningn voto.

Para Moreno, en cambio, el objetivo primordial en esta eleccin es llegar a esa franja blanda del electorado que supone aproximadamente un 10% y que demanda soluciones concretas a problemas muy cotidianos relacionados con la economa domstica, el empleo, la salud o la educacin. Es un voto poco o nada ideologizado y que viene de respaldar en anteriores comicios a Alianza PAIS por la incuestionable mejora de su calidad de vida. Sin embargo, la percepcin de que ese bienestar est amenazado como consecuencia de la crisis le hace replantearse su apoyo. Atrayendo a este sector, la victoria del candidato aliancista estara asegurada.

A este grupo no se llega con campaas de desprestigio ni removiendo los peores estereotipos sobre la clase poltica. De hecho, las encuestas revelan su creciente fatiga ante la pugna partidaria. Demanda propuestas concretas y eficaces. Y esta realidad ecuatoriana es trasladable a otros pases latinoamericanos, donde en contextos econmicos regresivos la poblacin reclama soluciones para no perder lo logrado en estos aos. El pasado neoliberal les suena demasiado lejano.

Los procesos progresistas latinoamericanos han demostrado su eficacia a la hora de mejorar la vida de las mayoras populares. Nada hace pensar que no tengan la misma capacidad de hacer propuestas de futuro slidas y factibles. Por eso es importante tener claros cules son los objetivos de una campaa y no caer en el lodazal que promueve la derecha.

Fuente: http://www.celag.org/embarrar-la-cancha/