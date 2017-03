Lo fallido no es la sociedad sino el Estado

En Colombia el ejercicio del poder poltico en democracia, ha sido paulatinamente destruidas, corrodo o sencillamente violentado por el afn de quienes consideran que por derecho propio o quiz divino, pueden ir tomar las instituciones para actuar sin limite alguno, pero imponiendo limites a la sociedad a la que consideran una masa amorfa compuesta de sbditos. Esta situacin da para entender que la sociedad permanece expuesta a la intervencin de una clase social concreta que ocupa el aparato de estado, sus instituciones y redes para promover su beneficio particular.

La democracia en Colombia no esta funcionando como un modo poltico de organizacin social que orienta el destino comn para vivir en paz, basada en reglas construidas en colectivo, en tanto su constitucin y normas han sido reiteradamente ajustadas por la clase en el poder y en contrava de lo constituido socialmente. Tampoco han llegado al gobierno de los poderes pblicos y sus instituciones los mas honestos y justos, sin importar si son blancos, negros, mujeres, hombres, indgenas, , mestizos, campesinos jvenes o viejos. Ni las leyes han sido la referencia de equilibrio, imparcialidad y aplicacin de justicia sin distincin. Lo que ocurre da cuenta que la democracia ha sido violentada y es rehn de practicas de poder no democrticas.

La naturaleza poltica de la democracia, puede mirarse a travs de tres elementos generales, sobre los que cualquier persona al pasar una plantilla hace su propio ejercicio de validacin: lo primero que la democracia exige es que todo su engranaje tenga como base el reconocimiento de los derechos humanos y estos cuenten con plenas garantas para su realizacin, pero a la vez que sirvan como limite al poder del estado; lo segundo que haya una efectiva separacin e independencia de los poderes pblicos y que las leyes no sean usadas como arma poltica; y lo tercero que la representatividad, las autoridades tengan legitimidad y atiendan y acten siguiendo las demandas de los diversos grupos sociales y su discurso aliente la elevacin de la conciencia poltica y social de la ciudadana.

La democracia en Colombia dista de esos principios, es decir, no ha sido un fin del proyecto histrico de los gobernantes, pero si una estrategia de supervivencia sostenida con una seductora y manipulada retorica al presentarse como la democracia mas solida de Amrica o la mas incluyente. A diferencia del cono sur (Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia) donde las atrocidades fueron lo sustancial de las dictaduras del ultimo cuarto del siglo XX, en Colombia la barbarie ha ocurrido en democracia. No se han interrumpido elecciones, ni alterado destituido gobernantes, ni clausurado el congreso, ni sellado el poder judicial. Lo ocurrido es una articulada tragedia en democracia. Un proceso de cooptacin de la representacin de la sociedad y de los poderes del estado, por parte de un grupo de poder, que estando unido o temporalmente disperso sigue la misma lnea ideolgica y acta en consecuencia, aunque se manifieste de diferentes maneras. Lo comn es que sabe combinar, todas las formas de lucha, incluida la criminal, sin interrumpir el curso de la democracia formal.

En democracia y en menos de seis dcadas, se han cometido las mas abominables expresiones de violencia, primero la guerra civil liberal-conservadora con saldo de 300.000 muertes cuando gobernaban los parientes cercanos de los mismos que gobiernan hoy; y despus la guerra contrainsurgente, cuyas manifestaciones de odio terminaron con las mas crueles masacres de las que Amrica entera tenga noticia (el Aro, el Salado, Santo Domingo, Trujillo, la Rochela, Mapiripan, Pueblo Bello, Montes de Mara) que ya tienen fallos condenatorios al estado por la Corte Interamericana de derechos humanos. Tambin ocurri en democracia el mas grande genocidio contra la UP, un partido de izquierda con mas de cinco mil militantes asesinados; el mas alto numero de presos de conciencia y de inocentes prisioneros producidos con falsas denuncias y pruebas para eliminar adversarios; y un desbordado monto de recursos invertidos para sostener la tragedia, mientras escaseaba la comida, el empelo, la salud y la educacin y en contraposicin creca la acumulacin de capital en manos prestigiosos empresarios y polticos, que siguen gobernando.

La democracia en Colombia es hoy un propsito comn truncado por las elites, lo que no es equivalente a creer que hay una sociedad fallida. Lo que esta en descomposicin no es la sociedad, es el estado, sus gobernantes, su clase poltica y sus filiales de negocios con ramificaciones de corrupcin, de compra venta de conciencias y de votos y cuyos centros de mando experimentan con seres humanos debilitados, empobrecidos, a quienes usan como victimas o verdugos.



El Comienzo de la Ultima fase de descomposicin



El estado comenz su ultima fase de descomposicin con el rgimen Uribe, que se sali del marco de las reglas y encarn al mas nefasto ejercicio de poder sin democracia, pero en nombre de la democracia. Las zonas grises, fueron hbilmente convertidas en escndalos mediticos de corta duracin para impedir ver la tragedia y hacer valer la palabra del poder como palabra sagrada y verdadera. La sociedad fue conminada a ponerse del lado del gobierno y acatar sus programas sin objecin, mientras el terror alimentaba a la seguridad democrtica y esta se extenda con odio entre la poblacin arrasando todo pensamiento y accin critica, hasta romper la lnea de separacin que distingua entre poblacin civil y combatientes, con lo cual la sociedad entera quedo bajo sospecha, entr en pnico y fue obligada al silencio.

El estado recibi el primer impacto con el cierre del Ministerio de la Justicia y del Derecho fusionado con el Ministerio de Gobierno, y la creacin del Centro Nacional de Inteligencia inspirado en la CIA; a las Cortes de Justicia se les persigui, espi y en su debilidad fueron tomadas por clientelas que convirtieron al Derecho Penal en un instrumento de venganza que afect los juicios del derecho y alent tanto los falsos judiciales para eliminar opositores, como la ampliacin del populismo punitivo, sin sentido de justicia ni racionalidad en las penas y; por ultimo el poder legislativo al decir de los mismos jefes paramilitares qued bajo su control, disponible para acomodar las leyes, favorecer la impunidad y legalizar sus actuaciones incluidas sus nuevas propiedades y capitales. La puesta en retroceso a los derechos se justific alegando que alejaba la confianza inversionista y empez el ataque a tres tipos de considerados enemigos: los tericos de los derechos, las ONG y sus defensores y, los opositores. Y as ocurri y no ha cesado de ocurrir. Ya sin obstculos restaba cambiar las reglas de juego y para ello se implant en la columna vertebral de la constitucin poltica la figura tenebrosa y fatdica de la reeleccin.

Estar o no en democracia, no se define entonces por resultados de encuestas, ni rankings del marketing privado, ni indicadores de felicidad (que felizmente en 2017 muestra al pas en un puesto mas real el 36), ni tampoco por el numero de eventos electorales controlados, ni por la cantidad de votantes. La democracia colombiana, esta vaciada de contenido democrtico, igual que los derechos y el ejercicio del poder vaciado de soberana y de voluntad popular. Los poderes pblicos, dan cuenta de un estado fallido, saqueado, con instituciones dirigidas con autoritarismo, engao, verdades a medias, gobernantes de alta y baja escala sin legitimidad, sin tica ni poltica y con primaca de la voluntad del gobernante. El sistema central de poder se reproduce en los mbitos institucionales locales y regionales y las mayoras son desplazadas por minoras de poder electoral, que deciden sobre sus vidas, conductas y bienes materiales. El miedo continua sometiendo la participacin y la ciudadana no logra elevar su conciencia. El horror se pasea por campos y ciudades de la mano de solidas estructuras paramilitares que intimidan, asesinan y producen desplazamientos para defender las tierras, mantener las conductas impuestas y asegurar los bienes arrebatados a sus victimas, pero lo que los hace fuertes no es su capacidad de destruccin material basada en el alcance y potencia de sus armas, si no su proyecto de poder defendido desde adentro del mismo estado, del congreso, las cortes, las empresas, los directorios y las instituciones.

La paz, representa por ahora el principal bien comn a defender, que sirva para reconfigurar la democracia, ajustar las estructuras del estado arrebatndoselas a los de siempre y recuperar el sentido de humanidad, de seres humanos con derecho a vivir y disfrutar de los derechos. Paz y Democracia exigen ser defendidas de la clase en el poder, por ser conquistas colectivas, no del estado, ni de sus gobernantes, si no de un pueblo cansado de la guerra, del odio y de la muerte, que puso sus demandas a debate y pact la ruta a seguir, como resultado poltico de un acuerdo para la paz estable y duradera, entendida como un asunto poltico (no jurdico) que no puede ser tratado con desdn, ni ser irrespetado como paso previo para traicionar el camino trazado por una sociedad que quiere y apuesta y trata de aprender a vivir de otra manera, alejada del terror, el miedo y la miseria.







