Carta abierta a Juan Manuel Santos

"Queremos manifestar nuestra preocupacin por el acuerdo firmado entre Colombia y la OTAN"

Sr. Juan Manuel Santos

Presidente de la Repblica de Colombia

Presente



Hemos tomado conocimiento que Colombia firm en Bruselas, Blgica, con la Organizacin del Tratado Atlntico Norte (OTAN) un acuerdo de intercambio de informacin y seguridad.



Queremos manifestarle a usted, al Congreso, y al pueblo de Colombia nuestra preocupacin y rechazo a este acuerdo y pedimos a Colombia que considere la posibilidad de anular esta decisin.



Mientras Amrica Latina y el mundo celebramos los avances en los Acuerdos de Paz con la guerrilla insurgente y que Colombia camina hacia la estabilizacin de su sistema social y democrtico la firma de este acuerdo con la OTAN es un paso negativo que pone en riesgo a Colombia y a todo nuestro continente.



La OTAN ha sido una maquinaria de guerra en la historia de la humanidad y nada bueno ha surgido de esta organizacin que slo ha sembrado la destruccin, la muerte y la violencia contra naciones pequeas e indefensas donde los mismos pases participantes han fomentado la guerra y la divisin de estas naciones para favorecer y lograr sus objetivos geopolticos.



Al ser Colombia parte de la OTAN inmediatamente se convierte en un objetivo de la guerra inhumana que la misma OTAN ha fomentado lo que pone al mismo tiempo a todo nuestro continente en riesgo.



Creemos que Colombia y todos nuestros pases deben avanzar para hacer realidad plena el objetivo que Amrica Latina y el Caribe sean una Zona de Paz como proclam la CELAC, en enero de 2014, en la Habana, Cuba.



Pedimos que Colombia revierta esta decisin, se retire de la OTAN, y siga su camino y su compromiso por la paz.



21 de marzo de 2017



Atentamente,



Adolfo Prez Esquivel, Premio Nobel de la Paz

Martn Almada, Premio Nobel Alternativo

Mara Stella Cceres, Directora del Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos. Asuncin, Paraguay

Alicia Lira, Presidenta AFEP, Chile

Myriam Parada Avila, Directora Ejecutiva Escuela de Paz, Colombia

Gustavo Gallardo, Presidente la Fundacin Lazos de Dignidad, Colombia

Antnio Barreto, presidente de CEBRAPAZ, Brasil

Guillermo Burneo, Per

Frei Betto, escritor, Brasil

Sandra Quintela, economista, Brasil

Lcia Stella Calloni, periodista, Argentina

Ana Lia Murriello, Argentina

Carlos A. Settembrini - Arrecifes - Argentina

Franois Houtart, Ecuador

Julin Acosta, Repblica Dominicana

Rachel Reist, Coordinadora del Consejo de SOA Watch

Susana Pimiento, EEUU

Judith Kelly, escritora, maestra por la paz, EEUU

Rev. Raul Suarez, pastor (r) bautista, Cuba

Elisa Mata, militante de solidaridad internacional y derechos humanos, Argentina

Jonathan Gonzlez Quiel, Panam

Jorge Mansilla Torres, boliviano, ex embajador en Mxico

Lucio Oliver, Dr. Facultad de Ciencias Polticas y Sociales de la UNAM, Mxico

Alfonso Anaya, Mxico

Hildelisa Preciado, Mxico

Dalia Ruiz, Mxico

Carmen Mendoza, Mxico

Leticia Gutirrez, Mxico

Gabriela Hernndez, Mxico

Mara Elena Lpez G, Mxico

Norberto Prez, Mxico

Maricarmen Montes, Mxico

Elizabeth Alejandre, Mxico

Rosa Barranco, Mxico

ngeles Gonzlez, Mxico

Mara de Lourdes del Villar, Mxico

Bertha Vallejo, Graciela Tapia, Mxico

Marisa Rodrguez, Mxico

Rosa Mara Larroa, Mxico

Leonor Ada Concha, Mxico

Cristina Steffen, Mxico

Claudia Sandoval, Walter Martnez, Mxico

Pastor Ricrdez, Mxico

ngel Torres Velandia, Mxico

Agrupacin de Familiares de Ejecutados Polticos, Chile

Comit de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH

Movimiento Cubano por la Paz y la Soberana de los Pueblos

Centro Memorial Dr. Martin Luther King,Jr, Cuba

Comisin tica Contra la Tortura, Chile

Grupo Tortura Nunca Mais/RJ, Brasil

Corporacin 3 y 4 lamos: Un Parque por la Paz, la Memoria y la Justicia

Servicio Paz y Justicia Paraguay

Servicio Paz y Justicia Mxico

Servicio Paz y Justicia Chile

Servicio Paz y Justicia Uruguay

Servicio Paz y Justicia Costa Rica

Coordinacin Latinoamericana del SERPAJ - AL

COMISEDE, Per

Liga Argentina de los Derechos del Hombre

Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y las Vctimas de la Prisin Poltica

Unin Bicentenario de los Pueblos (UBP, Captulo Chile)

Comit Oscar Romero - SICSAL Chile

ComitPr-Haiti - Brasil

Tribunal Popular - Brasil

Organizao Indgena Revolucionaria - Brasil

Mujeres para el Dilogo, Mxico

Comit Monseor Oscar Romero, SICSAL Mxico.

Movimiento de Solidaridad Nuestra Amrica, Mxico

Somos una Amrica AbyaYala

Centro Amigos para la Paz, Costa Rica

Comit scar Romero de Vigo

Comit Monseor Oscar Romero, Madrid, Espaa

Insurrectas Autnomas Honduras

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Amricas - SOA Watch

Apolinar Patio Plata. Colombia