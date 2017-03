Entrevista a Ziad Majed, profesor de ciencias polticas franco libans

La revolucin ha sufrido varios reveses, pero sigue viva

-Ciertamente, la revolucin siria ha sufrido varios reveses, tanto polticos como militares, en los ltimos meses. Se encuentra hoy ms aislada y traicionada que nunca pero, sin embargo, sigue viva.

Est viva a travs de las diferentes formas de resistencia que expresa la sociedad en las zonas liberadas del rgimen, en los campos de refugiados, en el terreno de la produccin cultural. Podemos evocar el trabajo de consejos locales que siguen intentando proporcionar servicios en los pueblos y ciudades bombardeadas cotidianamente. Podemos evocar tambin el trabajo que hacen enseantes, socorristas y mdicos que salvan vidas en condiciones inhumanas, mujeres que luchan diariamente por defender sus derechos y alimentar a sus hijos, jvenes periodistas-ciudadanos, y numerosos activistas pacficos que continan documentando los crmenes de guerra y los crmenes contra la humanidad. Podemos en fin hablar de la naciente sociedad civil siria, que se organiza en los campos de refugiados y entre los sirios de la dispora expresado una solidaridad y una determinacin que raramente Siria ha conocido en su historia antes de 2011. A esto se aade la liberacin de la palabra, la publicacin de cuentos, novelas y de ensayos polticos, y la explosin artstica que intentan mantener en vida la resistencia cultural frente al rgimen, pero tambin frente a la guerra y la muerte.

As pues, la revolucin sigue estando viva a travs de todo esto, y a travs de ciertas fuerzas combatientes sobre el terreno que siguen enarbolando la bandera revolucionaria y las consignas de la libertad, la dignidad y la justicia.

-Por qu la has definido como una revolucin hurfana? Con consideraciones opuestas, mucha gente piensa que Estados Unidos y Francia la han apoyado

-La he calificado de hurfana porque desde su comienzo en marzo de 2011, y a pesar de un balance humanitario dursimo, a pesar de la destruccin de ciudades y pueblos por los bombardeos areos, balsticos y a golpe de barril explosivo, a pesar de millones de imgenes, videos y testimonios que documentan la tragedia siria, a pesar de la utilizacin por el rgimen de Assad de armas qumicas contra civiles en ms de una regin, las instituciones de la Comunidad Internacional- polticas, jurdicas o humanitarias- han faltado a su deber respecto al pueblo sirio. Han persistido a menudo en proporcionar justificaciones y excusas para no hacer nada que pudiera ayudar a los sirios a pasar la pgina de la tirana que sufren desde el golpe de Estado de 1970 que llev a Assad padre al poder.

Peor an, algunos intelectuales, corrientes polticas y medios, apoyan abiertamente al rgimen con el pretexto de un complot imperialista urdido contra l o de su laicismo y su proteccin de las minoras, cuando otras se abstienen de tomar posicin, alegando que todas las partes son parecidas en trminos de violencia y de barbarie y que estos acontecimientos se desarrollan en un Medio Oriente complicado.

En cuanto a Estados Unidos y Francia, su apoyo a la oposicin ha sido diplomtico. No lo han traducido en actos firmes, lo que ha animado a los iranes y sobre todo a los rusos a intervenir sin temer las consecuencias. La negativa categrica de la administracin Obama a proporcionar misiles tierra-aire a la oposicin o de imponer una zona de exclusin area desde 2012, mucho antes de la creacin de la organizacin del Estado Islmico (EI), permiti al rgimen bombardear todas las zonas que se liberaban de su ejrcito, y ha hecho imposible la emergencia de gobernanza y de alternativas polticas en esas zonas. La inaccin americana, que paraliz al gobierno francs el verano de 2013 tras la masacre qumica cometida por Assad en el Guta de Damasco, cuando fue franqueada la nica lnea roja que haba planteado Obama, mostr al rgimen y sus aliados que los occidentales no iban a molestarles. Las consecuencias han sido terribles.

-Qu respondes a quienes consideran que la poltica de Rusia en Siria es un mal menor frente a los yihadistas? Pueden tener xito las negociaciones actuales?

-La Rusia de Putin ha deseado mediante su intervencin militar directa en Siria hacer la demostracin de un momento de gloria similar al de los americanos durante la operacin Tempestad del desierto en 1991 contra Irak, y esto con la bendicin de la iglesia rusa que ha llegado a calificar la intervencin de guerra santa. Las operaciones militares de Mosc intentaban realizar dos objetivos sobre el terreno.

El primero, debilitar a la oposicin siria, incluso aniquilarla en las regiones limtrofes de la costa mediterrnea, en el centro del pas y alrededor de Damasco y Alepo, con el objetivo de permitir a las fuerzas del rgimen (y sus aliados) recuperar territorio. As, una nueva configuracin del conflicto permitira a Mosc no evocar ms que dos fuerzas principales sobre el terreno: el rgimen y los yihadistas. Ha sido con esta misma lgica con la que los rusos han negado, desde el comienzo de sus operaciones, la existencia del Ejrcito Sirio Libre y de grupos armados moderados, y que han anunciado ms tarde que bombardeaban sin distincin a todos los grupos terroristas en Siria. El mapa de los ataques muestra que no menos del 86 % de los ataques rusos han sido contra la oposicin siria, y solo el 14 % han tenido por objetivo al EI.

El segundo objetivo consista en afirmar que Mosc no se contentaba ya con un papel de patrocinador poltico del rgimen, sino que se converta en el actor ms influyente en Siria, no solo a corto sino incluso a largo plazo. Rusia ha preservado as su dominacin (imperialista!) de la Siria de maana.

Adems, el gran xito militar ruso, es decir, la invasin de los barrios Este de Alepo (tras la destruccin sistemtica de los hospitales y de las panaderas en esos barrios y tras la deportacin de los civiles que supervivientes hacia otras regiones), este xito se ha hecho contra las fuerzas de oposicin que haban expulsado al EI de Alepo en enero de 2014.

Por otra parte, desde enero de 2017, los rusos han invitado a las negociaciones a los mismos grupos que bombardeaban y calificaban de yihadistas y de terroristas. Esas negociaciones se parecen a las negociaciones entre israeles y palestinos. El principio que las dirige parece ser negociar para negociar, pues las cuestiones fundamentales no son tratadas de forma seria: la transicin poltica y la salida de Assad, el levantamiento de los asedios sobre centenares de miles de sirios, la liberacin de los detenidos y prisioneros, la retirada de las fuerzas extranjeras del pas, etc. Incluso la lucha contra el EI no puede ser justa y eficaz a largo plazo ms que si se efecta un cambio poltico en Damasco y se permite la construccin de una nueva mayora poltica siria.

-Cul puede ser el papel de quienes quisieran ser solidarios con el pueblo sirio, pero que se encuentran indefensos ante las mquinas militares, diplomticas y humanitarias de los Estados?

-Pienso que nuestra responsabilidad en tanto que ciudadanos comienza por el rechazo de la banalizacin del mal, por el rechazo a la impunidad concedida a los criminales de guerra, y por la oposicin firme a toda tentativa de normalizacin con el rgimen de Assad. Despus, hay todo el trabajo que podemos hacer para informar, movilizar a la opinin pblica, apoyar a los refugiados, apoyar los proyectos en el interior de Siria como las escuelas, dispensarios, cascos blancos, etc.), mostrar a los sirios que los valores universales, el internacionalismo y la solidaridad, siguen existiendo.







Ziad Majed, profesor de ciencias polticas franco libans, milita desde hace mucho por la democratizacin de Lbano, y desde hace seis aos en solidaridad con la revolucin siria. Publica un blog, Vendredis rabes, y ha publicado en 2014 el libro Syrie, la rvolution orpheline (Siria, la revolucin hurfana).



