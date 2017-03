Aunque las ideas que dieron pie a la revolucin estn en peligro, los grupos de la sociedad civil siguen intentando promover la paz y la igualdad

La sociedad civil siria sigue en lucha seis aos despus de la sublevacin

Middle East Eye



Hombres y mujeres posan con sus certificados tras completar un curso de capacitacin con el grupo de la sociedad civil Baytna Siria, en el este de Alepo (foto cortesa de Baytna Siria).







Los nicos objetos que se llev Abdel Radman el-Khedr al abandonar su casa en Alepo fueron una cmara de fotos y su telfono mvil. Las fuerzas del gobierno sirio estaban a punto de retomar el este de Alepo y l era uno de los ltimos activistas civiles atrapados en la ciudad.

Cuando sali no le sobresaltaron los bombardeos areos ni los de artillera pues estaba acostumbrado a los sonidos de la guerra.

Film toda la destruccin, declar a Middle East Eye (MEE) en Azaz, ciudad siria a tan solo 32 km al norte de Alepo. Los misiles [rusos y del gobierno sirio] buscan destruir los refugios subterrneos. Quera mostrar al mundo a los responsables de esa atrocidad.

Khedr es miembro del consejo municipal de Alepo, constituido para compensar la ausencia de servicios estatales. Durante gran parte del sitio de Alepo, moli trigo para suministrar harina a las panaderas con el fin de que los civiles no murieran de hambre. Para contribuir al apoyo de los ciudadanos ms vulnerables, trabaj tambin en el Centro Creadores de Vida, que proporcionaba educacin, gua psicolgica y apoyo social a los nios del este de Alepo.

A pesar de que casi muere por una bomba de racimo durante la masacre del este de Alepo e incapaz de obtener auxilio mdico para las heridas causadas por la metralla porque la mayor parte de los hospitales estaban destruidos, Khedr sigue aferrado a la esperanza de un maana mejor. Ahora trabaja como activista informativo en Azaz mientras contina formando parte del consejo municipal. Intentamos proteger a la gente de las consecuencias de la guerra afirma. La mayor parte de nosotros carece de trabajo y los bombardeos continan. Necesitamos estabilidad.

En diciembre, Khedr fue uno de los miles de civiles obligados a evacuar la ciudad a la que considera su hogar.

La cada de Alepo supuso un fuerte golpe para la sociedad civil siria, ya que la mayor parte de las organizaciones no pueden actuar libremente en las zonas controladas por el gobierno. Desde que el padre de Bashar al-Assad, Hafez, tom el poder en 1970, los grupos de la sociedad civil han sido prohibidos o sometidos a un estricto control. No obstante, la rebelin siria actu como un catalizador para el rpido crecimiento de estos grupos, que aumentaron ms en seis aos de conflicto que lo que haban hecho en cuatro dcadas de gobierno de Assad. Existen ms de cien grupos en la ciudad de Alepo, pero su flexibilidad es limitada. Las organizaciones deben obtener una autorizacin expresa para cualquier accin y no se les permite enfrentarse al gobierno. Tampoco se les permite que interacten con los grupos religiosos de ayuda humanitaria, segn diversos activistas que hablaron con MEE.

Ahora que las fuerzas gubernamentales y los grupos ms duros controlan las principales ciudades, la sociedad civil se esfuerza por mantener su relevancia mientras aumenta el nmero de activistas que escapan de su pas destruido por la guerra y otros trabajadores humanitarios han desaparecido. La Sociedad Mdica Sirio-Americana (SAMS) afirma haber perdido contacto con 70 empleados despus que las fuerzas leales a Assad tomaran control del este de Alepo. Algunos [de nuestros empleados] huyeron a reas del rgimen y todava no hemos tenido noticias suyas, dijo el Dr. Mohamed Katoub, un dentista que sola trabajar en Ghouta oriental y ahora es portavoz de la SAMS en Turqua.

Nios en clase en un centro de juventud en Deraa, Siria (foto cortesa de Baytna Siria)

Democracia y ayuda humanitaria

Espacio para la Esperanza, una organizacin que trabajaba en el este de Alepo durante el sitio, fue fundada por un grupo de estudiantes de la universidad de Alepo en la euforia de los primeros das de la revolucin. Hiba Brais, coordinadora de proteccin de esta organizacin, declar que una de sus primeras iniciativas fue la colecta de donaciones de sirios que vivan en el extranjero para ayudar a la poblacin atrapada en la ciudad de Homs. Adems, el grupo prest apoyo a viudas que haban perdido a sus maridos en la guerra. Los activistas que componen el grupo han logrado desde entonces diversos fondos de donantes internacionales, incluidos Unicef y la Sociedad Alemana para la Cooperacin Internacional (GIZ), para gestionar con ellos centros de proteccin y escuelas en toda Siria.

En 2012 no conocamos la existencia del trmino `sociedad civil. Simplemente tomamos la iniciativa. No sabamos que debamos constituir administraciones, escribir propuestas y buscar donantes, declar Brais a MEE durante una conversacin por skype desde su oficina en Gaziantep. Solo intentbamos ayudar a la gente, afirm.

Monter Etaky trabaj con Espacio para la Esperanza en el este de Alepo hasta octubre del pasado ao. Para entonces, el sitio haba paralizado la ciudad, y tuvo que salir de all para ocuparse de su familia. Segu colaborando con Espacio para la Esperanza contina-. Me prestaron su apoyo para abrir un estudio de grabacin subterrneo [para producir videos que documentaran las violaciones a los derechos humanos en Siria]. Abr las puertas del estudio durante la ofensiva para que las familias pudieran refugiarse.

Al final, Etaky y su familia fueron evacuados a Idlib, donde permanecieron tres meses. Pero Etaky se resista a realizar cualquier trabajo de asistencia all porque estaban sometidos a constantes ataques areos. Hasta que hace dos semanas la situacin se estabiliz y pudo sacar clandestinamente a su familia a Turqua.

Idlib est bajo control de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), grupo formado en enero cuando las milicias de Jabhat Fateh al-Sham absorbieron a otras facciones de lnea dura de la ciudad. HTM ha intentando repetidamente imponer a la poblacin su propio currculo de estudios y sus propias costumbres, socavando la influencia de los consejos civiles en la provincia.

Debido a cuestiones de seguridad, Espacio para la Esperanza sigue evaluando si puede o no continuar proporcionando servicios de educacin en Idlib sin someter a los nios a creencias sectarias, polticas o religiosas.

Nias jugando con cometas en el centro de juventud de Deraa, Siria (foto cortesa de Baytna Siria)



En clase, no promovemos ninguna ideologa ni religin dijo Brais. Creemos en la revolucin, pero no podemos obligar a los nios a creer en nuestra causa.

Baytna Siria (Siria es nuestra casa) es otro grupo de la sociedad civil compuesto en su totalidad por sirios y con sede en la ciudad turca de Gaziantep, que financia y supervisa proyectos en el interior de Siria. Fue fundado en 2013 gracias al apoyo del gobierno dans.

El ltimo proyecto que financiaron en el este de Alepo continu con sus actividades hasta octubre de 2016, dos meses antes de que las fuerzas del rgimen tomaran control de la zona. Ahora han trasladado sus operaciones a la campia al norte y al sur de Alepo. Estamos considerando abrir tambin proyectos en Idlib y Ghouta. Nuestro gran interrogante es el este de Ghouta, porque nos tememos que el rgimen vaya a cometer all su prxima carnicera, dijo a MEE Assad al-Achi, director ejecutivo de Baytna Siria.

El este de Ghouta es una de las 39 zonas que actualmente se encuentran bajo sitio, la inmensa mayora por parte del ejrcito y las milicias que apoyan a Assad. Estas zonas sufren constantes bombardeos y los trabajadores de la sociedad civil se esfuerzan por mantener con vida a la poblacin asediada.

Salah al-Ashkar, supervisor de Baytna Siria nos cuenta que la mayor parte de los proyectos tenan como objetivo proporcionar a los nios espacios tranquilos con clases educativas que empoderaran tanto a varones como a mujeres. Tenamos un proyecto llamado Jvenes Deportistas en el que ensebamos artes marciales y les facilitamos un campo para jugar al ftbol dice Ashkar, ahora residente en Gaziantep. Tambin financibamos proyectos que daban clases de ingls y de informtica a hombres, mujeres y nios. Al-Achi seal que Baytna Siria no tena oficina en el este de Alepo; se consideraba que era ms seguro que su personal trabajara desde sus casas para evitar que les bombardearan.

Siempre hemos sido muy cuidadosos respecto al lugar donde trabajamos, los programas que apoyamos y por cunto tiempo, dijo Achi por skype desde su oficina de Gaziantep.

La huida de Alepo

El supervisor de Baytna Siria, Ashkar, a duras penas consigui sobrevivir a la toma del este de Alepo. Cuando se enter de que las tropas de Assad avanzaban hacia su barrio, guard en una bolsa un puado de pertenencias y huy. Horas ms tarde, su hogar fue bombardeado y sus vecinos murieron. Segn l, fue una de las miles de personas que durmieron al raso durante das, hasta conseguir subir en un autobs que les evacuara a Idlib. Estando all se le ocurri la idea de trabajar como fotgrafo para Baytna Siria, pues el grupo ya contaba con un supervisor en la ciudad. Pero lo pens mejor y decidi que no era una buena idea y que sera preferible unirse a su antiguo personal en Gaziantep.

Saba que no disfrutara del mismo grado de libertad en Idlib que en Alepo. Si intentaba trabajar como periodista tendra un montn de enfrentamientos y problemas con grupos armados, dijo.

Hombre recibiendo tratamiento por un fallo renal en Douma, Siria (foto cortesa de la Oficina Mdica de Douma)





Un futuro incierto

A medida que las fuerzas y milicias de Assad refuerzan su posicin en Siria, se hace evidente que las ideas fundadoras de la revolucin estn en peligro.

Los grupos de la sociedad civil trabajan para lograr la paz, la estabilidad y un futuro democrtico para Siria. Son la ltima lnea de defensa para que nuestro pas pueda cumplir esas tres misiones, dijo Achi. No est claro que la estabilidad sea suficiente para salvaguardar la sociedad civil, dado que las fuerzas de Assad parecen estar firmemente atrincheradas en el poder.

Hoy en da los civiles solo piensan en sobrevivir, declar Brais. Lo mismo puede afirmarse de la sociedad civil siria en su lucha continua contra las adversidades. Mientras quede una franja de territorio liberado, no dejaremos de prestar servicios a nuestro pueblo dijo Brais. Apoyaremos a nuestro pueblo hasta el final.





Fuente: http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/syrian-civil-society-1365236201

