Entrevista al trovador cubano Silvio Rodrguez

Mis canciones son mis aspiraciones

80 grados

La primavera lo trae de La Habana a San Juan. Como si fuera poco sensibilizarnos con una cancin de Silvio Rodrguez, que siempre enamora o enoja.

Disfruto brevemente de ese raro privilegio de robar por unos instantes la atencin de un poeta, al sentirme el blanco de las sentencias filosficas que debo develar. Ah comienza esa inquietud en la que quiero escuchar primero un manojo de sus canciones y releer ese cuento de Cortzar que tanto le gust, para encontrarme de frente con el Apocalipsis 2:10 Se fiel hasta la muerte, de El Perseguidor.

Comienzo por la gnesis. La evocacin de amor entre nuestras islas que de siglos atrs se vienen cambiando los hijos y envindose libertadores, recordatorio pertinente del antillanismo martiano.

Cundo conoci y cmo valora, los nexos histricos y culturales, que unen a Cuba y a Puerto Rico?

Algunos nexos entre Cuba y Puerto Rico estn dados, en cierta medida, por su condicin de islas que no tuvieron la suerte libertaria que impuls Bolvar en la Amrica continental. Por eso cuando Mart funda el Partido Revolucionario Cubano, el objetivo no slo era la liberacin de Cuba sino tambin la de Puerto Rico. Tan es as que el Partido Revolucionario Cubano tena una Seccin Puertorriquea. En parte eso explica que hubiera combatientes puertorriqueos en nuestras guerras de independencia, y que en aos posteriores continuaran entre las dos islas los vnculos de hermandad revolucionaria. Son verdades que se me empezaron a revelar en la niez, con Mart. Despus, con los aos y la Revolucin, fui abundando en el tema.

Qu recuerdos y experiencias quiere resaltar de los primeros viajes a Puerto Rico?

La primera vez que toqu tierra puertorriquea fue por 20 minutos, en una escala tcnica de Puerto Espaa a Santo Domingo. En aquel vuelo bamos Noel Nicola y yo a un evento que se llam 7 Das con el Pueblo, donde entre otras maravillas descubr a Lucecita Bentez. A principios de los 80 estuve en San Juan, en un festival de cancin hispanoamericana. Entonces recuerdo haber compartido mucho con Danny Rivera, y tambin con Chucho Avellanet, que era compaero de Marisela Berti. A mediados de los 90 vine desde Pars a hacer un concierto con Roy Brown, y recuerdo que en la conferencia de prensa tuve el gusto de conocer a Andy Montaez. A Andrs Jimnez, al Topo y a Zoraida Santiago los conoc en Cuba. Hubo tiempos en que los trovadores de ambas islas nos veamos relativamente a menudo.

A este nio que quiso ser astrnomo y que hoy considera ser hijo de esa explosin, de esa continuidad del movimiento que ha sido siempre la expansin del universo; identificado con ser parte de la naturaleza. Al poeta adolescente, que a los 21 aos tena en su zurrn de aprendiz, casi 200 canciones escritas; a este hombre que no espera ser el ltimo cantautor, pero tal vez va quedando como el nico -al decir de Joan Manuel Serrat- capaz de convocar multitudes solo con su guitarra, preguntamos

Por qu se considera un trasgresor en el arte y en la vida?

Sinceramente, no recuerdo haber dicho que me considere as. Aunque s creo que la plenitud no se consigue desde la mediocridad. Los grandes momentos de una vida o de un arte, casi siempre, estn testimoniando trasgresiones.

Con una intencin desmitificadora, la vida lo puso un Martes 13 de junio de 1967, en la pantalla de la Televisin Cubana. Desde entonces sus canciones, presencia y sentimiento expresado, lo han hecho -como mnimo- no pasar inadvertido. Este es el primer concierto internacional que har Silvio, despus de la muerte de la conocida locutora cubana Eva Rodrguez, quien lo presentara hace 50 aos atrs en el programa Msica y Estrellas, junto a Los Zafiros, Alba Marina, Marta Justiniani, Dulzaides y su combo con Regino Tellechea. La jovial presentadora lo anuncia en debut como una sorpresa. Un nombre que habrn de recordar. Silvio qued solo, sentado en una banqueta con su guitarra y dos canciones: Qudate y Del sueo colgado y la tierra.

Por qu hay gente que lo ama y otras que no le dan tregua?

Supongo que porque he dicho lo mo a tiempo y sonriente.

Yo los remitira a Debo Partirme en dos: Pero me fui enredando en ms asuntos/y aparecieron cosas de este mundo: /Fusil contra fusil, La cancin de la Trova;/y la era pariendo se puso de moda./Debo partirme en dos./Unos dicen que aqu,/otros dicen que all/y slo quiero decir,/slo quiero cantar/y no importa la suerte/que pueda correr/una cancin.

Quin pesa hoy, el Silvio rebelde o el moderado?

Sea cual sea el que predomine, espero que no sea con sobrepeso.

La coherencia de lo que fue se logra en 1967, cuando la Casa de las Amricas, convoca el Primer Encuentro de Cancin Protesta, que estimul a lo que se dio en llamar la nueva cancin latinoamericana. En el contexto histrico actual, se invalid el trmino de Cancin Protesta?

Protest Song fue la forma en que alguien, posiblemente un periodista, etiquet a cierta corriente de la cancin nacida de las luchas sindicales en los Estados Unidos. En Amrica del Sur y en el Caribe tambin haba expresiones parecidas en el folklore y en la cancin popular. Pero Protest Song peg y lleg a convertirse en una marca que, probablemente, hasta venda. Fue uno de esos clichs que el tiempo desdibuja. Aunque tambin hay que decir que contina existiendo la cancin de autor, contestataria, de propuesta, inteligente o como quiera usted llamarle.

Cuando Silvio y sus 14 Amoros, (Ojal Producciones, 2015), fueron presentadas en La Habana, Cuba, asistimos un mgico paseo en el tiempo, a travs de las canciones escritas entre 1967 y 1980. Celebrando el decursar de su profundo lirismo, con sus musas desbocadas. Sobrepuesto, atenuado o vapuleado por el tiempo, all estaba su pblico; nacionales y extranjeros que persiguen esta oportunidad como un lujo. Han pasado muchos aos. He tenido la oportunidad de hacer conocer mi trabajo en mi pas, cosa que a veces muy poca gente consigue, y eso es un privilegio. Y yo me siento muy agradecido de eso, me parece que fue un don, que es una suerte, que es un regalo que me hicieron, un poco como aquellos duendes que me susurraban las canciones, ha dicho Silvio. Y esa vez, le dedic el disco al pueblo de Cuba, que es capaz de amar y desamar, igualito que todos los que estamos aqu sentados.

En cul de esos planetas, de su disco Amoros, exalta la necesidad de la paz. Qu queda del autor de Playa Girn?

Aquellos eran aos en que dispona de casi todo mi tiempo para componer. En cual de esos planetas la hice poco despus de Playa Girn. Claro que era otro da y otra realidad. No estaba en un barco, en alta mar. Estaba en mi apartamento, viendo como un rayo de luz se filtraba a travs de una hendija Podra decir que ahora tambin me pasan cosas interesantes, quiz no tan vertiginosas, pero tambin inspiradoras. Le garantizo que yo no he dejado de or ese llamado. Y que, siempre que tengo tiempo, respondo.

Confieso que la siguiente pregunta no es ma. Le he pedido a mi hija veinteaera, que si tuviera la oportunidad de hacerle una pregunta a Silvio cul sera. Y contest con su interrogante:

Tiene sentido que los jvenes msicos, hagan trova en este momento, sea nueva o novsima?

Tiene tanto sentido, o ms, que hacer algunas cosas que hoy se hacen. Gente con guitarra ha habido siempre, y hasta ahora nadie ha dicho que sea mala combinacin.

Entonces acoto con sus palabras: Hoy en da cualquiera escribe un reportaje de lo que sea, cualquiera publica una foto de lo que sea, cualquiera escribe una cancin de lo que sea.

Cul es para Silvio Rodrguez, el valor de la autenticidad en la creacin? Cul es la utilidad de una cancin?

Cuando uno de esos reportajes, foto o cancin dice algo en el que muchos se reconocen, eso tiene un valor. Al menos comunicativo. Y no digo artstico porque lo artstico implica cierta elaboracin, cierto dominio de un lenguaje. La utilidad mayor que yo le veo a una cancin es la de hacernos compaa.

Tal vez todo est en su justo orden, y quiz l sea mucho ms de lo que cree. Una estudiante sudamericana ha dicho: Las canciones de Silvio han acompaado a casi todos los movimientos estudiantiles y polticos de Amrica Latina -contina- pero tambin a los enamorados. A los despechados. A los tristes. A los furiosos. Y colman de trova y viento de Cuba cualquier auditorio pleno a golpe de poesa y sencillez.

Es hora de preguntarle al poeta por qu l transcurre y el pblico no. l mismo lo ha referido para definir cmo su audiencia es mayoritariamente joven.

Eso ha cambiado? Por qu sucede?

Sin dudas el pblico cambia, puesto que cambian los tiempos. Tambin cambia la manera en que las cosas se perciben y hasta aprecian, y en ese saco incluyo a las canciones. Hay canciones que en los momentos en que fueron escritas tenan unas connotaciones, y hoy, dcadas despus, pueden parecer diferentes. Recuerdo que cuando mi generacin empez a cantar, parte de lo que hacamos no se entenda. No slo eran temticas nuevas sino formas de hacer tambin distintas. Se agregaron palabras que no se usaban y la sintaxis se volvi personal. Hoy puede parecer ms normal lo que entonces resultaba revolucionario. Hasta cierta zona de la cancin comercial se nutri de aquella experimentacin. Lo que llaman xito tambin puede tener esa cara.

Por todo espacio, por este tiempo. Silvio Rodrguez en barrios de La Habana es el ttulo de un libro de crnicas de Mnica Rivero Cabrera y fotografas de Alejandro Ramrez Anderson que recomiendo. La honestidad de su semblanza, relata la realidad que viven Silvio y sus msicos, en su indetenible periplo por los barrios de La Habana. Mis hijos lo siguen como tantos. Van como juglares por calles, donde se aglomeran expectantes jvenes, ancianos, amas de casa, gente comn. Los que ni se tomaran la molestia de asistir a un Teatro -no es su prioridad- y los que s, disfrutan juntos del concierto. Esta gira tiene un precedente no relegado, los conciertos en las penitenciaras cubanas. El 16 de Octubre de 2016, Da de la Cultura Cubana, amaneci el escenario montado en el Establecimiento Penitenciario Combinado del Este, ante reclusos de diferentes generaciones.

En este mismo mes de marzo, acompaado de su esposa, la artista Niurka Gonzlez, Flauta y Clarinete; Oliver Valds, Batera, el Tro Trovarroco y como invitado Carlos Varela y su grupo, tuvo lugar el Concierto nmero 81 de la Gira por Los Barrios. Iniciada desde hace siete aos, la ocasin celebr el aniversario 330 de la fundacin de la Villa de Regla, desde la explanada donde desembarca la popular lanchita que traslada a sus habitantes hasta la Habana Vieja.

Qu lo empea a seguir en la gira por los barrios de La Habana? Cul ancdota significara de ello?

Son varias las razones. Una, porque es muy buen camino, porque es justo y porque es hermoso. La gente lo agradece, se pone feliz. Ves familias enteras en los balcones, infinidad de nios, amas de casa que de otra forma nunca hubieran estado. Yo empec pensando que lo haca para ayudar y ahora me siento el ayudado. Como que tengo vicio. El mes que no hago un barrio, sndrome de abstinencia.

De carcter reservado, el trovador suele parecer inaccesible.

Cul es el lmite inasible de su amistad? o cmo gana los amigos y los enemigos?

La accesibilidad no slo depende de una persona sino de un conjunto de factores, incluso del entorno. En relaciones humanas creo ser bastante normal. Aunque las verdaderas amistades necesitan probarse.

Yo soy de donde hay un ro, evoca al Ariguanabo de las afueras de La Habana -ya no tan cristalino- donde hubo tiempo de crecer junto a la lectura de su padre con textos de Jos Mart, Juan de Dios Peza, Rubn Daro y una madre con la musicalidad heredada. El color de sus afectos tambin tiene imagen y aprendizaje.

Cmo define el amor?

Como una necesidad, como un camino que se escoge.

Tiene siete hijos, amor y talento, cul considera de todas, la mayor bendicin en su vida?

Que semejantes me hayan prestado atencin.

De un hombre realista, con suficientes ganas de soar y expresar la belleza sin pretensin, merecemos conocer. A la altura de sus 70 aos, partiendo de la mstica como esa capacidad de asombro ante el misterio de las cosas expresada en sus canciones, qu de ello subsiste hoy da.

La capacidad de asombro es cierto apego a la infancia. Acaso haya vidas que no dan esa oportunidad. Otras tienen esa fortuna.

Doy vueltas para entrar en el gran tema de contraste, la muerte.

Qu significa para usted la frase de John Keats como epitafio: Aqu yace uno cuyo nombre fue escrito en el agua.

Eso que dijo Keats, que slo vivi 26 aos, demuestra que no hacen falta 70 para ver una gran verdad.

Ya s que el propsito de un poeta no es el imposible, pero limita con lo sobrenatural.

Dnde queda el surrealismo en su obra?

La vida es la que parece avanzar hacia el surrealismo. Lo que querra decir que el naturalismo y el surrealismo podran llegar a intercambiar papeles.

Aqu apuro el paso donde el amor mitiga el espanto cotidiano. Vivimos en tiempos de tendencia egosta.

Cmo define a la especie humana? En qu sta ha fracasado?

Hay demasiada gente diciendo ese tipo de cosas para que me guste repetirlas. Prefiero lo contrario, que es cada vez ms raro. Pero no el optimismo baboso de los ultras, sino el que no cierra los ojos para vernos. Y eso me trae a la memoria: Dicen que la gente es mala y no merece, / ms yo partir soando travesuras: / acaso multiplicar panes y peces

Sobre la realidad que vivimos hay otra, y otra. Ha podido escapar de la trampa de la fama o cmo lo asume?

Recuerde que yo quera cantar encapuchado. Pero aquello era un deseo condenado al fracaso. Imagnese, en Cuba todo el mundo se hubiera enterado al minuto: Ese es el hijo de Argelia, la peluquera. En otros pases me hubieran acusado de exaltacin al terrorismo.

En el viaje de la creacin, cundo msica y letra dejan de bifurcarse, para ser una? Mayormente, necesita de alguna sensibilidad herida, pasajera o profunda, para componer?

Para ser una sola cosa, palabras y msica slo necesitan ser cancin; gnero bastante antiguo, adoptado por muchas culturas y maneras, pero que por algo sobrevive.

Alguna vez le que Gabriel Garca Mrquez, le sugiri en un inquietante vuelo de avin, algunos temas para canciones que no daban para cuentos. Intent darle taller y slo recientemente dijo, logr algo cantable. Casi nunca trabaja un texto primero y generalmente le pone texto a la msica que hace. A la inversa le cuesta mucho trabajo.

La inspiracin parte de un instinto bsico, que es el de la imitacin. Uno ve algo y lo quiere reproducir, expresar, o sencillamente retener para no olvidarlo. Por ese instinto los bebs llegan a decir mam. Y otros bebs nos complicamos con instrumentos y metemos ideas en melodas. Lo hacemos tanto que a veces las palabras se nos aparecen ya cantando. No es tan misterioso, en realidad.

Entonces, qu dicen del Silvio hombre, sus canciones?

Mis canciones me relatan, pero me superan, porque tambin son mis aspiraciones.

Laborioso y meditativo ante cada nueva obra discogrfica, que suman hasta hoy 19 volmenes y no por falta de canciones. Qu hay de nuevo en los proyectos discogrficos u otros, que lleva simultneamente?

Este ao me lo reserv para terminar algunos de esos proyectos, que parecen interminables. No es que no me guste que sean interminables, creo que tienen derecho a serlo. Pero tambin me siento con derecho a intentar que no lo sean. En ese estira y afloja estamos ahora mismo.

Mencione su Discografa ms importante. Alguna recomendacin?

El prximo. Siempre el prximo me parece el mejor.

Cules son sus temas e intrpretes preferidos de las canciones de su autora? Son esos, los temas suyos ms solicitados?

Compaeros de generacin suelen identificarse, por la cercana, con cierto aliento de las composiciones. Les ha pasado igual conmigo, lo hemos hablado Y no, no es cosa que tenga que ver con las solicitudes.

Cules son los momentos ms trascendentales de su vida artstica?

No sucede nada en el mundo, cuando ocurren. Son brevsimos instantes personales de fascinacin.

Leer ha sido su rutina cada maana, dice que lo necesita. Se confiesa un enamorado de la literatura, la escritura y de la Ciencia Ficcin, en especfico. Le siguen, la pintura y la msica, en cualquier orden.

Qu figuras vivas o muertas- han marcado su formacin esttica y artstica?

Jos Mart, Rubn Martnez Villena, Jos Zacaras Tallet. Los poetas de la revista Orgenes. Csar Vallejo, Pablo Neruda, Walt Whitman, Edgar Allan Poe, Jack London, Alexander Pushkin, Anton Chejov, Vladimir Maiakovsky. Vincent Van Gogh y los impresionistas, Picasso, Bertolt Brecht, Hermann Hesse, Ray Bradbury, Will Eisner, Virgilio Martnez, Walt Disney, Orson Wells, Charles Chaplin. Y slo estoy empezando

Tan pequeo como a los siete u ocho aos, compuso su primer poema. Descubre la msica clsica a travs de dibujos animados, que lo llevan a hacer su propia exploracin en la Biblioteca Nacional, donde pasaba horas escuchndola.

De todas las incursiones en la msica, o gneros cules prefiere?

La msica que ms he escuchado es la orquestal, sinfnica, conciertos, msica de cmara. Desde Johannes Sebastian Bach hasta Lien y Rey, pasando por Leo Brouwer. Tambin disfruto de alguna trova y jazz.

Alguna vez ha compuesto por encargo? Cmo ha sido esa experiencia?

Trabaj bastante para cine y otras formas de arte colectivo. S que la msica que pueda parecer ms espontnea tambin es una especie de encargo que uno mismo se hace.

Hay algunos kilmetros del ro, donde an se puede navegar en San Antonio de los Baos. Cuando quiere hacer un regalo especial a un amigo, se lo lleva al pueblo donde naci, que fundaron los canarios en 1794. Hoy reconocido por la Bienal del Humor mucho que ver, tambin Silvio fue caricaturista- y por la Sede de la Escuela Internacional de Cine y Televisin. De ello da fe su pasin por la fotografa, y la msica para cine. Toda su obra es imagen. Como l es un smbolo, en s. La angustia es el precio de ser uno mismo

Lo han etiquetado de tantas formas. Con cul definicin se queda de s mismo?

El hijo de Dagoberto y Argelia.

Finalmente. Cul es su concepto de espiritualidad?

Libre, todo lo libre que podamos ser.

Los boricuas siempre lo despiden con un Ojal vuelva pronto. Algunos, son los de siempre, los otros son sus hijos. Qu le dira a los seguidores de su msica, ya listos para verlo en la presentacin del 25 de marzo.

Ojal as sea.

