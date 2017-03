Anlisis del sistema-mundo

En contraste con el valor visible acumulado directamente por los capitalistas existe otro tipo de valor, valor invisible que beneficia a los capitalistas pero tambin a los consumidores viviendo en los pases capitalistas ms desarrollados, como lo demuestra Clelland en su artculo sobre "El ncleo de Apple". En el caso de un modelo de Apple, en cuyos detalles no podemos entrar, el costo de su produccin en EEUU, sera de 652 dlares, de estos el valor oculto correspondera a unos 572 dlares, as pues la economa mundial opera con base en una energa (valor oculto) no contabilizada y no reconocida. El papel de las lites mundiales es transformar esta energa oculta o secreta en valores declarados que pueden ser vendidos y pueden dar lugar a una mayor acumulacin capitalista. En el ejemplo de Apple el valor oculto o secreto es por cada Ipad 1.077dolares, 10 veces ms que el margen de beneficio aparente y ms de 2 veces ms el precio de su venta al detalle.

Como J. W. Mason destaca: la economa mundial capitalista podra asemejarse a un Iceberg que oculta una mayor parte no visible en los flujos de valor desde la periferia al centro (pases centrales). Estas formas de valor las constituyen las corrientes monetarias (que Clelland le llama valor visible u obvio que se expresan en corrientes monetarias y otro el mayor flujo de valor oculto o invisible de los que asumen un trabajo barato, los costes de reproduccin de la mano de obra y los costos asumidos casi totalmente por los habitantes de los sistemas perifricos - Lo que conviene subrayar es que el valor invisible es una especie de subsidio para los capitalista pero que tambin beneficia a los consumidores del centro y opera con un mecanismo de legitimacin ideolgico-poltico universal. Naturalmente existe un resultado para cada producto que depende de su poder incorporado al mercado; basado en su grado de monopolio o monopsonio. En industrias caracterizadas por innovaciones rpidas operan tambin las adquisiciones de patentes; y en ellas son corrientes amplios mrgenes de beneficios.

En su libro Anwar Shaikh, siguiendo el trabajo de Emmanuel Arghiri, nos seala que aunque la productividad directa del trabajo es generalmente menor en los pases subdesarrollados en un 50 o 60% la de un trabajador de las reas industrializadas, el salario medio de los pases desarrollados es generalmente 30 veces superior al de los pases atrasados.

Desarrollo de estos temas

El pasado mes de enero J W Mason ha escrito un breve pero enjundioso anlisis sobre la realidad de los intercambios comerciales entre Mxico y EEUU. Muchas estadsticas publicadas o destacadas por los medios de informacin de masas; inducen a la mayora de sus lectores a pensar que unas mercancas son producidas en un pas determinado y consumidas en otros u otros pases. Por ejemplo, los mexicanos producen tomates, hacen camisas, extraen petrleo, mientras los estadounidenses consumen los tomates en su ensalada, visten camisas mexicanas en su ropa y llenan su depsito de gasolina o se trasladan de un lugar a otro en sus coches importados. La realidad que existe en el mundo dista mucho de corresponder a esta imagen. Lo que sucede es que el intercambio entre pases es parte de una larga cadena de intercambios de mercancas en la que los compradores muchas veces no son los consumidores ni tan siquiera los contribuidores sino que tan solo importan determinados productos como insumos de un producto que va a ser posteriormente terminado. En muchos casos ni tan siquiera forma parte de los intercambios en un mercado general, sino ms bien que ejecutan transferencias internas, que operan dentro de las estructuras de una sola empresa o firma multinacional. Pongamos un ejemplo, para ser mejor comprendidos; los espaoles podemos importar un coche de los que ahora se llaman de alta gama, de un pas de Europa que incorpora un lujoso volante de madera, que el pas o firma extranjera haba comprado a un productor espaol. Esto conlleva a una estadstica repetida y exagerada en la valoracin de la importacin espaola. Lo que conviene subrayar es que, como norma general los productos en los que se llevan a cabo inversiones as como en los productos exportados, tienen un elevado contenido de bienes importados. Sucede lo contrario con los bienes de consumo, como seala J W Mason. Las empresas que se dedican al limitado comercio transfronterizo y las que producen para comerciar ms ampliamente estn estrechamente integradas entre ellas y generalmente con el conjunto de la economa.

Traemos esto a colacin, debido a las unilaterales amenazas proteccionistas de la presente administracin de EEUU del Presidente Donald Trump podran stas, parecer efectivas para ciertos bienes de consumo, pero el anlisis de las estructuras del comercio mexicano con EEUU, muestra que este ejemplo no es representativo ya que la mayora de las importaciones estadounidenses desde Mxico no son bienes intermedios, ni productos de consumo, como las camisas, e incluso en este caso podran parecer poco eficaces dado la enorme importancia del turismo de los estadounidenses que van a Mxico.

Los estudios realizados por Mason nos indican claramente que los cambios en la apertura o restriccin del comercio de un pas a otro exige un estudio detallado de las corrientes de comercio existentes. En el caso concreto, podemos observar que las importaciones desde Mxico de los EEUU, constituyen solo un 26% de los bienes de consumo. Contrastando con ello importan por 28% de insumos industriales y ms de un 35% de productos para la inversin. Sorprendentemente entre estos bienes de inversin figura un 13 % de exportaciones de computadores, podemos por tanto concluir que la mayora de las importaciones estadounidenses desde Mxico, son insumos intermedios y productos de inversin y no bienes de consumo. Un aumento unilateral de la proteccin arancelaria podra conducir a una elevacin de los costos de las compaas estadounidenses, incluyendo aquellas que principalmente se dedican a la exportacin y no conducira a la sustitucin de productos mexicanos por otros llevados a cabo dentro de EEUU.

Algunos autores piensan que la poltica comercial de Trump, puede desencadenar una guerra comercial con otros pases lo que podra conducir a una ruptura o dislocacin de las cadenas de produccin y podra llevar a una nueva posible recesin. Segn mi pensamiento no conviene sin embargo, que exageremos este peligro puesto que Trump puede ser influenciado por ciertos expertos como el recin nombrado director del Consejo econmico del Gobierno, (N E C) Gary Cohn, que fue empleado durante largos aos por la gran institucin bancaria Goldman Sachs.

Reflexiones finales

Entre las muchas contribuciones que se ocupan de los anteriores temas que hemos tocado anteriormente, es un ejemplo fundamental la de Zak Cope; en su libro del ao 2015 Mundo divido clase dividida que basa sus teorizaciones en los de las llamada sistemas-mundo y las teoras de la dependencia que contribuyen a definir las etapas que ha atravesado el sistema capitalista hasta llegar al momento actual. Esta etapa actual se caracteriza por una reconstitucin del sistema imperialista mundial bajo la hegemona del capitalismo monopolista basado en los EEUU que se sustent en el desarrollo del consumismo y el aumento de los gastos vinculados a la llamada economa del bienestar centrada en los pases ms desarrollados, ocurrida despus de la 2 guerra mundial. La consecuencia de la desregulacin de los flujos de capital exportado y la tendencia sistmica a unas relaciones de intercambio desigual han resultado entre otras cosas en que en los pases del centro, se ha creado una aristocracia entre las clases trabajadoras. Ello conduce a que esta clase se puede considerar como una especie de sub-burguesa . A esta clase deja de interesarle que existan corrientes de intercambio ms justas a nivel global. Los peores temores expresados por Marx en el suprimido captulo sexto de su obra El Capital, apareceran; de este modo confirmados; pues una parte muy importante de los trabajadores se incorporaran o segn el enunciado de Marx: se subsumiran al sistema capitalista.

El extenso libro de Cope (de ms de 400 pginas), ha sido tildado de pesimista pues parece que niega la capacidad revolucionaria de los trabajadores en los pases imperialistas. Cope seala que una autntica izquierda requiere una oposicin clara y fuerte a la vez tanto del imperialismo como del sistema capitalista. Citando a este autor se afirma que: Mientras el imperialismo exista no podr haber un movimiento revolucionario en los pases imperialistas del centro. El autor termina su libro con una nota ms optimista. Segn esta la lucha, a nivel mundial depende de una toma de conciencia de la realidad actual. Esta toma de conciencia permitira a que ciertas instituciones progresistas como sindicatos y trabajadores e incluso individuos progresistas pudiesen vincular muchas acciones valiosas, como las que se realizan en pro de una autentica democracia, as como los intentos antibelicistas de las luchas mundiales de las poblaciones hper-explotadas del mal llamado tercer mundo; que es nuestro mundo. Mucho habra que discutir dentro de estas posiciones sobre si El ser determina la conciencia o puede en algunos casos suceder lo inverso. En cualquier caso, lo que s parece obvio es que aunque existen algunos ejemplos en los que los ingresos per cpita de ciertos pases se acercan a los ingresos per cpita de los del centro, esta disminucin de las diferencias; viene enmarcada en crecientes discrepancias en los ingresos y en la concentracin de la riqueza dentro de cada pas.

Jos F. Prez Oya. Exfuncionario del Consejo Econmico y Social en las Naciones Unidas. (ECEE y CEPAL). B.A. y M.A. por la Universidad de Oxford.

