Las repblicas populares del Donbas intervienen las propiedades de los oligarcas de Ucrania

El pasado da uno [de marzo] las principales compaas industriales de las regiones de Donetsk y Lugansk fueron intervenidas y puestas bajo administracin del Estado. La medida no conlleva cambio de dueo, por lo cual no procede hablar de nacionalizacin.

Los gobernantes del Donbas estudiaron dichos planes en 2016, pero no les dieron ejecucin. A finales de enero de 2017, los aguerridos veteranos de la guerra del Donbas comenzaron a cerrar las vas ferroviarias que unen las repblicas separatistas con el resto de Ucrania.

A raz de ello, la situacin imperante en la regin oblig a que el gobierno de las repblicas de Donetsk y Luganski comunicara un ultimtum a Kiev: o se levanta el cierre de las carreteras y las vas de ferrocarril o el 1 de marzo las regiones decretan la intervencin por el Estado de las compaas ms importantes de la regin.

En Donetsk y Lugansk se crearon dos sociedades annimas con idntico nombre: Vneshtorgservis (servicio de comercio exterior), y el consejo de ministros de las repblicas acord que ambas sociedades se encargarn de llevar en nombre del Estado la administracin de las propiedades intervenidas.

An no se dio a conocer la relacin de las compaas cuya actividad pasar a la esfera estatalii. La aplicacin de dicha medida a las principales compaas del Donbas no fue fruto de una decisin espontnea del gobierno, sino que llev un ao calcular las cifras correspondientes al suministro de materias primas y a la venta de la produccin.

En Lugansk se dispuso la intervencin de las compaas principales del ramo de la minera del carbn como Krasnodonugol (carbn), Rovenkianthracite (antracita) y Sverdlovantracite (antracita), que pertenecen al oligarca Renat Akhmetoviii, el hombre ms rico de Ucrania.

La agencia de noticias Interfax Ucraniaiv informa de un comunicado emitido por la compaa Metinvestv, segn el cual la posible incautacin de propiedades en las repblicas de Lugansk y Donetsk no afectar la estabilidad de dichas compaas, que ya registraron prdidas por valor de 214 millones de dlares en los dos ejercicios ltimos.

Pravda.Ru solicit la opinin autorizada de Sergei Baryshnikov, quien dirige el Centro de Estudios Polticos, de la ciudad de Donetsk.

-Por lo que s, el estadio de Donetsk [Donbass Arena], que pertenece a Renat Akhmetov, se encuentra intervenido de hecho.

-Servir la intervencin para eliminar a los oligarcas de las repblicas populares de Donetsk y Lugansk?

-Puede ser posible. Los trabajadores de sus empresas no tenan preferencias particulares por ellos y eso provoc tensiones sociales. Se pagaba el salario no en rublos rusos, sino en la moneda ucraniana, pero ocurre que las compaas del Donbas sufragaban la guerra, o sea, la operacin antiterrorista, o como la llamen ellos. El pueblo del Donbas trabajaba contra s mismo, y se es otro fenmeno de la guerra hbrida. Confo en que la intervencin de dichas compaas pondr fin a todo eso.

