Los rebeldes del Donbas intervienen industrias ante el cierre de las carreteras y vas ferroviarias

Geopoliticsalert.com

. Los rebeldes del Donbas acaban de comunicar un ultimtum al Gobierno de Ucrania a raz del cierre de las vas ferroviarias que comunican dicha regin oriental con el resto del pas. El cierre dura ya ms de un mes y fue impuesto por los paramilitares de derecha y veteranos de guerra que apoyan a las autoridades de Kiev.

La tensin no cesa de aumentar en el este de Ucrania desde finales de enero cuando antiguos integrantes de los batallones de voluntariosi, que cuentan con el respaldo de parlamentarios de derecha, clausuraron las vas ferroviarias que unen el territorio que est en manos de los separatistas con el resto del pas. El sitio a que es sometida la regin del Donbas fue establecido para detener el comercio de Kiev con las fuerzas enemigas, que dominan dicha zona.

El Gobierno de Kiev se encuentra en un callejn sin salida, atrapado entre la oposicin al embargo y la falta de voluntad de usar la fuerza contra los manifestantes que lo impusieron. Kiev no ha dejado de comerciar con el Donbas desde que estallara el conflicto, hace tres aos. Las compaas radicadas en las repblicas de Donetsk y Lugansk incluso se domiciliaron ante los gobiernos separatistas y pagaban los impuestos tanto a ellos como al Gobierno de Ucrania.

Aunque no toma disposiciones para poner fin al embargo, el presidente ucraniano Petro Poroshenko acaba de advertir que, si persiste el cierre de las vas de comunicacin, las zonas del pas que se encuentran en la jurisdiccin del gobierno registrarn prdidas por valor de dos mil millones de dlares. La produccin de electricidad ya acusa la presin del descenso del suministro de carbn, que procede del Donbas y del que dependen casi exclusivamente las labores de generacin de energa elctrica, y por tanto, se avizoran los cortes de corriente.

Los trenes repletos de carbn permanecen detenidos en la zona en que confluyen las lneas del frente del ejrcito ucraniano, los aliados paramilitares y los separatistas. En dicho lugar se agravaron los enfrentamientos a lo largo del mes pasado, lo cual contribuy, entre otras cosas, a que se cesara el transporte de carbn.

Aunque el ejrcito ucraniano no es ajeno al recrudecimiento de las hostilidades, no se puede permitir que dejen de circular los trenes, pero los paramilitares de derecha y los partidos polticos de oposicin, a los que Kiev no puede contener, buscan la manera de forzar una decisin de la junta y los oligarcas. La oposicin a Poroshenko est empeada en que el presidente abandone por completo la idea de mantener el alto el fuego y de reintegrar en Ucrania a las repblicas de la regin oriental.

Las condiciones que vienen de sealarse ponen a las repblicas del oriente del pas en una posicin en la que no pueden eximirse de actuar, lo quieran o no. Segn ya se expuso, las repblicas del Donbas perciben grandes sumas por los impuestos que pagan las fbricas y las minas de carbn que se hallan en el territorio que dominan y sufren el problema tanto como el gobierno de la regin occidental, si no ms.

Las repblicas se ven obligadas a jugar sus cartas en una situacin que dista mucho de ser favorable y, en consecuencia, en el da de ayer [uno de marzo] anunciaron que no les queda ms remedio que tomar represalias. As las cosas y aunque son escasas las medidas que tienen a su alcance, el dirigente rebelde de Donetsk, Alexander Zakharchenko, dio a conocer que ambas repblicas intervinieron cuarenta fbricas y minas sitas en su territorio, adems de otros bienes que pertenecen a compaas del occidente de Ucrania.

De entre las compaas intervenidas cabe destacar las aceras y minas de carbn que son propiedad de Rinat Akhmetov, el oligarca ms rico del pas. La medida recay tambin en Ukrtelecomii, la primera compaa de telfonos, y la ocupacin de sus oficinas en la ciudad de Donetsk provoc que fuera suspendido el servicio que presta en la regin, a raz de lo cual quedaron sin telfono unos 200.000 abonados.

El hecho hizo que estallara la indignacin en el este de Ucrania, pero no contra los rebeldes, sino contra el gobierno de la regin occidental, al que se acusa de inaccin. Se sucedieron manifestaciones de apoyo a los separatistas que reivindican lo mismo que las fuerzas que mantienen el sitio del Donbas: poner fin a la idea de unir a Ucrania.

No se aprecia bien el curso que seguir el conflicto de Ucrania, donde la extrema derecha y los separatistas emiten ultimtums diferentes, aunque con una misma reivindicacin: dividir el pas. Tanto Kiev como los supuestos apoyos con que cuenta en Mosc el Donbas no quieren la divisin de Ucrania por distintos motivos. Mosc no quiere entregar a Ucrania a Occidente y a su vasto bloque poltico que es contrario a Rusia, lo cual exacerbara enormemente las posibilidades de que el pas se adhiriera a la OTAN, y Kiev no tiene intencin de perder ese emporio industrial, que radica precisamente en la regin dominada por los rebeldes.

Ambas fuerzas escapan por completo a la autoridad de los gobiernos situados a uno y a otro lado del frente de guerra, por lo cual, a menos que cambie algo, el futuro de Ucrania se dirimir en el campo de batalla. Solamente el tiempo dir si Kiev y Mosc pueden trazar algn tipo de pacto, pero de momento tal posibilidad es sumamente dudosa.

Fuente: http://geopoliticsalert.com/donbas-rebels-seize-businesses