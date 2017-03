El autobs del sexo (o contra la teora "mamawawa")

Cre, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo cre, varn y hembra los cre.

(Gnesis 1:27)

Por qu las mujeres sois emocional y espiritualmente mucho ms fuertes que los hombres? Porque la forma humana bsica es la femenina. La masculinidad es en cierto modo un defecto de nacimiento.



(Dilogo de la serie The fall, 2014)

No comparto la reaccin favorable a la censura de una parte significativa de los opinadores, de algunos representantes institucionales y de polticos de uno y otro signo respecto del archifamoso autobs de la organizacin Hazte or. El vehculo de marras a buen seguro no lo ignorar el lector a estas alturas deba ser el medio que llevara la buena nueva a todos los rincones del suelo patrio de que la identidad sexual es un asunto bien simple, si se sigue el natural y evidente criterio de la genitalidad y no se deja uno enredar por perversas ideologas LGTB que distorsionan una realidad que es lo que parece a simple vista. Dicho sin rodeos: quiere usted saber si su retoo es del sexo masculimo o femenino? Pues mrele la entrepierna, buen hombre; que le ve una colita, es nio; que tiene una rajita, es nia. Pienso que tienen derecho a pensarlo y a pregonarlo a los cuatro vientos, si con ello no infringen ninguna de las leyes que rigen nuestro Estado democrtico y de derecho. Tengo por cierto que se equivocan, y que sus tesis no merecen el respeto de ninguna persona inteligente, dado que son incompatibles con las evidencias cientficas de las que disponemos y slo se sustentan en creencias carentes de cualquier atisbo de verdad. Ahora bien, tienen derecho a decirlo. Y quienes sabemos lo peligroso que puede resultar dejar que tales mensajes se propaguen y aniden en las mentes ya que toda creencia es una accin en potencia debemos desacreditarlos mediante el noble ejercicio de la racionalidad crtica, y no desde consignas automatizadas que forman parte del discurso de lo polticamente correcto. Este texto es mi aportacin a esta tarea colectiva de resistencia intelectual frente a la propaganda de verdades espurias.

El eslogan del dichoso autobs que Hazte or tena la intencin de pasear por diversas ciudades no es ninguna novedad en el catlogo de tonteras que constituye la infinita retahla de simplezas con las que se despachan cuestiones complejas como lo es la de la identidad sexual en el ser humano. Tanto es as que en el entorno de la investigacin de lengua inglesa en este tema, se conoce con el nombre de mamawawa a todos aquellos listos que despachan el asunto con la sentencia que en el idioma de Shakespeare reza tal que as: men are men and women are women (m-a-m-a-w-a-w); o sea, los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Segn este axioma esencial de la naturaleza que es parte integral de toda una seora metafsica con sus races teolgicas hombres y mujeres pertenecen a categoras bien distintas, opuestas e inmutables.

Nada ms lejos de la realidad a juzgar por las evidencias acumuladas por la medicina y la biopsicologa. La mera existencia de la homosexualidad y la transexualidad es un desafo a la tesis mamawawa. sta oculta sus prejuicios ideolgicos en la supuesta evidencia natural de la identidad sexual que, claro est, lleva naturalmente aparejada una correspondiente orientacin sexual patente en la prueba explcita de la genitalidad, esto es, el pene y la vulva, como queda dicho en el autocar por todos conocido. No deja de ser un tosco reduccionismo que desprecia todo el complejo sistema orgnico que conforma la dimensin sexual de cada individuo humano y que, adems, resulta filosficamente paradjico, dado que los mismos que destacan la importancia de lo espiritual sobre lo material, en este asunto demuestran una concepcin materialista asaz simplista y reduccionista al otorgar tal poder de determinacin a dos rasgos morfolgicos de nuestros cuerpos tan concretos.

As que seamos serios, y acudamos a la ciencia para afrontar la realidad tal como es, no como deseamos que sea de acuerdo con aquellos valores a los que queremos que se ajuste. Los de Hazte or, segn lee uno en su pgina web, declaran tener por inspiradores de su proyecto la dignidad y los derechos de la persona y de la familia y el valor de la vida. Por eso es lgico que les preocupe que nos engaen, y as quieren dejar muy claro que si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirs sindolo. Ahora bien, hay un problema, y es que tal aseveracin es falsa. Dicho de otro modo: la teora mamawawa no resiste la prueba del algodn del mtodo cientfico, la falsacin.

Reparemos en un caso clnico de la literatura cientfica de 1971 recogido por el biopsiclogo John P. J. Pinel en su manual sobre la materia. A. S, una atractiva mujer de 26 aos, solicit tratamiento debido a dos trastornos relacionados con el sexo: falta de menstruacin y dolor durante el acto sexual. Solicit ayuda porque ella y su marido, a lo largo de 4 aos, haban intentado sin xito tener hijos y ella supona, correctamente, que una parte del problema era su ciclo menstrual. Un examen fsico revel que A. era una mujer joven y sana, constatando que sus genitales externos no mostraban ninguna anomala; o, como diran los de Hazte or, la seora tena una vulva como Dios manda. Sin embargo, vaya por Dios, haba algunos problemas con sus genitales internos. Su vagina meda slo 4 centmetros de longitud y el tero estaba poco desarrollado.

Hasta aqu me atrevo a suponer que los promotores de la guagua del sexo pensaran que, bueno, se trata de una mujer con problemillas fisiolgicos (quin no los tiene?), pero mujer al fin y al cabo. Sin embargo, la cosa se complica a tenor de los hechos. Porque los mdicos, en su empeo por comprender el caso de la atractiva y joven ama de casa A. S., llegaron a la conclusin de que la seora era, en realidad, un seor; sus cromosomas sexuales eran los de un varn, o sea, tena los genes de un hombre. Su diagnstico se justificaba en tres tipos de pruebas. En primer lugar, los anlisis de las clulas que se extrajeron del interior de la boca de A. resultaron ser del tipo masculino XY. En segundo lugar, una pequea incisin en el abdomen de la paciente puso a la vista un par de testculos internos, y ni rastro de ovarios. Y para remate, las pruebas hormonales mostraron que los niveles hormonales de la seora A. S, eran s, lo han acertado los de un hombre.

Qu haba hecho esa pobre mujer para sufrir esa anomala de la naturaleza? Qu clase de burla divina era la que la haba convertido, al parecer de los mamawawa, en un mostruo? El hecho era que el puro azar del juego de los genes le impuso el sufrimiento del sndrome de insensibilidad a los andrgenos. La causa, una mutacin del gen receptor de andrgenos que hizo que sus receptores de andrgenos fueran defectuosos. Durante su desarrollo en el tero materno, los testculos de A. S. liberaron la cantidad normal de andrgenos para un macho de la especie humana, pero su organismo no pudo responder a ello y, por lo tanto, su desarrollo prosigui como si no hubiera liberado andrgenos. Sus genitales externos, su cerebro y su conducta evolucionaron siguiendo directrices femeninas. Eso s, sus testculos s que segregaron, como todo varn gentico, la sustancia inhibidora de Mller, por cuyo efecto su vagina era corta y su tero poco desarrollado. Complicado, pero as son las cosas en el mundo real.

En el manual de biopsicologa del profesor John P. J. Pinel del que he extrado este caso hay ms que presentan el mismo o superior grado de desasosegante ambigedad, y que hacen saltar en mil pedazos el cuadro ideal de los nios nios con sus penes y las nias nias con sus vulvas, elevado al altar de las verdades sempiternas por los partidarios de la teora mamawawa. sta considera la feminidad y la masculinidad como categoras discretas, mutuamente excluyentes y complementarias. Consecuentemente con este punto de vista general se tiende a simplificar y distorsionar la realidad biolgica para que lo justifique. As, se da por cierto que las hembras de nuestra especie tienen hormonas sexuales femeninas que les confieren cuerpos femeninos y les hacen comportarse de manera femenina; correspondientemente, los machos tienen hormonas sexuales masculinas que conforman sus cuerpos de hombres y los determinan a actuar como tales. Es fcil asumir esta visin de las hormonas y el sexo dado que es sencilla y de cmodas implicaciones sociales. Pero falsa, como la ciencia demuestra. Lo que sta ya estableci hace tiempo es que no existen dos programas genticos de desarrollo sexual paralelos, uno especficamente masculino y otro especficamente femenino. El principio que rige para el desarrollo sexual de cada individuo desde el mismo momento de la concepcin es que todos estamos genticamente programados para desarrollar un cuerpo femenino. Los varones genticos desarrollan cuerpos masculinos nicamente porque su programa bsico femenino es anulado a causa del cromosoma Y.

Son varios los elementos biolgicos, orgnicos y qumicos que entran en un complejo juego de interacciones en el interesantsimo fenmeno de la sexualidad humana: desde las hormonas y el sistema endocrino, pasando por los rganos reproductores hasta el propio cerebro. A esto hay que aadir el enigmtico hecho de que la atraccin sexual, la identidad sexual y el tipo corporal a veces no guardan relacin. Represe en el caso de los transexuales contra los que no es descabellado sospechar que se conduca el dichoso autobs, que tienen la apariencia corporal de un sexo y la identidad sexual de otro. Si esto ya debe de ser molesto para los cruzados de Hazte or, tiene que sacarles de quicio el hecho cierto de que la cuestin de la orientacin de la atraccin sexual de los transexuales es independiente de las otras variables. Quiere decirse, para que no haya lugar a confusin, que algunos con cuerpo masculino se sienten atrados por mujeres, a otros les atraen los hombres y otros no se sienten atrados por ninguno, y esto no cambia con la reasignacin de sexo. De ello se infiere que la masculinidad y la feminidad combinan cada una de ellas varios atributos diferentes, cada uno de los cuales puede desarrollarse independientemente. Una locura para quienes creen en el orden bblico.

Para concluir este repaso al conocimiento cientfico sobre la cuestin que nos ocupa resaltemos el protagonismo que ltimamente est adquiriendo el cerebro como en tantos otros aspectos de la realidad humana. Hasta hace poco se asuma que la diferenciacin sexual del cerebro humano ocurra a causa solamente de la accin de la testosterona. De un tiempo a esta parte, sin embargo, y segn se van acumulando evidencias, se impone una idea diferente. Ahora sabemos que el cerebro masculino y el femenino se diferencian en una pluralidad de aspectos que evolucionan en momentos diferentes y en funcin de diversos mecanismos. Aceptando este principio evolutivo no hay dificultad ninguna en entender cmo un individuo puede ser en cierto sentido mujer y en otro hombre. Sospecho que es este principio el que en el fondo se les atraganta a los promotores del autobs del sexo cannico, el que nunca acaban de asimilar los de esta tradicin irreductible desde que el bueno de Charles Darwin public El origen de las especies hace ya ms de siglo y medio.

Este conocimiento dej hace tiempo de ser patrimonio exclusivo de la lite de los cientficos para pertenecernos a todos como parte de la cultura que compartimos. Prueba de ello es que se halla al alcance de cualquiera sin necesidad de leer sesudos tratados como el que a m me ha servido de fuente para elaborar la crtica a los fijistas del sexo a travs de documentales divulgativos que uno puede hallar en internet. Por eso es insostenible la postura de Hazte or desde un punto de vista lgico; mxime cuando uno puede leer en su pgina web que entre los valores que inspiran su actividad se halla el de la racionalidad; y cito: Racionalidad [s, as est, en negrita]. HO se diferencia por buscar la verdad por medio de la razn. No recurre a dogmas o a consignas ideolgicas para comunicar las causas en las que acta. Todo lo que HO propone debe descansar en el acervo de la racionalidad cientfica, jurdica y antropolgica. Los grupos de inters con los que se relaciona deben percibir que HO es una organizacin que acta razonablemente y que comunica razonadamente.

Despus de todo, s estoy de acuerdo con una de las frases del mensaje de su autobs: que no te engaen.





Jos Mara Agera Lorente es catedrtico de filosofa de bachillerato y licenciado en comunicacin audiovisual

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.