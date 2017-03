Una encuesta divulgada el 23 de febrero por el Instituto Brasilero de Geografa y Estadstica (IBGE) constat que mujeres y negros son los ms afectados por el aumento de la tasa de desocupacin (desempleados, subempleados y de los que quieren trabajar y no lo consiguen). Entre los que se declaran negros el porcentual es de 14,4% (entre los autodeclarados blancos es de 9,5%) y entre las mujeres es de 13,8%, en cuanto a de los hombres es de 10,7%. Los datos del IBGE hacen parte de la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD) continua, que divulga los datos del cuarto trimestre de 2016. En ese perodo la tasa de desocupacin registr 22,2%, manteniendo la tendencia ascendente en relacin al tercer trimestre, que fue de 21,2%. En el cuarto trimestre de 2015 la tasa de desocupacin haba registrado 17,3%.Hemos denunciado diariamente que el golpe en Brasil afecta al pueblo brasilero y particularmente a las mujeres. Histricamente donde predomina la explotacin del capital y la opresin del patriarcado las mujeres son tratadas como ciudadanas de segunda categora, afirm a las mujeres Lcia Rincn presidenta de la Unin Brasilera de Mujeres (UBM). La encuesta detect que la desventaja de las mujeres en relacin a los hombres en la tasa de ocupacin es un movimiento comn en todas las cinco regiones brasileras. Son ellas tambin la mayora (50,3%) de las personas desempleadas y en busca de trabajo. El golpe en Brasil y las medidas que han sido tomadas por el gobierno Temer, han demostrado eso una vez ms de manera profunda.El ndice del IBGE es ms un dato que revela la situacin de las mujeres del pas, evalu Lcia. De acuerdo con ella, hay una presin del capital en prejuicio al trabajo y a la fuerza de trabajo del pueblo brasilero. Las polticas del gobierno han expropiado nuestras riquezas y estn provocando prdida de derecho, indicando al pueblo la necesidad de reafirmarse en la la lucha para impedir y bloquear esa sangra, enfatiz la dirigente feminista.El agravamiento del desempleo tambin acenta la exclusin impuesta a la poblacin negra que ve aumentar las desventajas histricas. Cuando hay un escenario como ese de desempelo, los primeros a ser despedidos son los trabajadores negros y negras. Siempre seremos perjudicados por cuenta del racismo, que es estructural e institucional, evalu Rosa Anacleto, presidenta de la Unegro de San Paulo. El desempleo golpea primera a los negros, a las mujeres negras y despus a los dems trabajadores. Eso empuja a los negros hacia el mercado informal de trabajo.La PEC 55 (Propuesta de Enmienda Constitucional) y la reforma de la enseanza media fragilizan las polticas que favorecen a esa poblacin. De all la bsqueda de empleo encuentra una gran desventaja en relacin a los autodeclarados blancos en relacin, por ejemplo, ejemplific Rosa. La PNDA mostr que el rendimiento de los auto-declarados negros es de R$ 1.461, mientras que el de los auto-declarados blancos es estimado en R$ 2.660. El rendimiento del pas es de R$ 2.043, lo que pone el rendimiento de los negros por debajo de la media.La PEC 55 que congela por 20 aos inversiones pblicas en salud y educacin fue aprobada en diciembre del ao pasado. Economistas como Laura Carvalho, profesora de la Facultad de Economa, Administracin y Contabilidad (FEA) de la Universidad de San Pablo (USP), contestan esa medida, usada por el equipo de Temer como fundamental para retomar el crecimiento y combate al desempleo. En su columna en Folha de So Paulo, la economista afirma ya en el ttulo: Gobierno apuesta en pilares errados para el crecimiento.En opinin de ella, seran necesarios autnticos pilares, como inversiones pblicas en infraestructura fsica y social, reforma tributaria progresiva y poltica industrial estratgica.