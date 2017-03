La ira por mi informe en la ONU del apartheid israel pone en peligro la libertad de expresin

Middle East Eye

Los lderes israeles han advertido, desde hace dcadas, de que si no se estableca un Estado palestino independiente su pas se convertira en un Estado de apartheid

Llegu a Edimburgo el 13 de marzo para una serie de 10 das de presentaciones conceertadas por mi editor, Plutn, para lanzar mi nuevo libro Palestines Horizon: Towards a Just Peace.

La fase escocesa de la visita se realiz sin problemas, con fluidas conversaciones, discusiones y buena asistencia sobre los principales temas del libro en Aberdeen, Glasgow y Edimburgo.

Luego, el 15 de marzo, la calma se hizo aicos.

La Comisin Econmica y Social para Asia Occidental (CESPAO) public un informe que yo haba redactado junto con Virginia Tilley, una politloga de la Universidad de Illinois del Sur, que examinaba la cuestin de si existan pruebas suficientes para concluir que las formas de control de Israel ejercido sobre la poblacin palestina alcanzaba la valoracin de apartheid segn la jurisdiccin internacional.

Se trata de un estudio acadmico que analiza los aspectos relevantes desde el punto de vista del derecho internacional y resume las actuaciones y polticas que presuntamente son discriminatorias en las prcticas de Israel.

Antes de ser publicado el informe haba sido enviado a la CESPAO para su revisin por tres expertos internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional, cada uno de los cuales present informes muy favorables en cuanto a la contribucin del estudio del informe.

Entonces por qu la tormenta perfecta? Tan pronto como fue presentado en Beirut en una conferencia de prensa en la que tanto la profesora Tilley y yo participamos a travs de Skype, el furor comenz.

Primero fueron las denuncias por el informe del embajador de Estados Unidos recientemente designado en la ONU, Nikki Haley, y del diplomtico y agitador israel Danny Danon.

Esto fue seguido rpidamente por una declaracin dada a conocer por el recin elegido secretario general de la ONU, Antonio Guterres, indicando que el "informe tal como est no representa la opinin del secretario general" y fue publicado "sin consultas con la Secretara de las Naciones Unidas".

La directora de la CESPAO, Rima Khalaf, ocupando el alto rango de secretaria general adjunta, fue instruida para quitar nuestro informe de la pgina web de la CESPAO y opt por renunciar en principio, en lugar de acatar la orden.

Interpretacin acadmica

Hay tantas "noticias falsas" en torno a esta respuesta a nuestro informe que se hace difcil tamizar la verdad de los rumores.

El embajador Haley, por ejemplo, justificadamente declar "Cuando alguien emite un informe falso y difamatorio en nombre de las Naciones Unidas es conveniente que la persona renuncie".

El informe claramente estaba etiquetado como un trabajo de acadmicos independientes y no reflejaba necesariamente la opinin de la ONU o de la CESPAO. En otras palabras, no era un informe de la ONU ni haba sido respaldado por la ONU.

Ms all de esto, cmo podra ser un informe "falso y difamatorio" cuando su anlisis haba pasado las pruebas de una interpretacin acadmica, de un concepto jurdico y una presentacin de las prcticas israeles?

El embajador Danon, junto con Haley, calific el informe de "despreciable" y "una mentira descarada". Al parecer se olvid de que una serie de lderes israeles haban advertido, al menos desde 1967, de que si no se estableca un Estado palestino independiente en el corto plazo, Israel se convertira en un Estado de apartheid.

El primer ministro de Israel David Ben Gurion puso el tema de esta manera en un programa de radio: "Israel... mejor librarse de los territorios y su poblacin rabe tan pronto como sea posible. Si no lo hacemos pronto, Israel se convertir en un estado de apartheid".

Consideremos tambin lo que Isaac Rabin, primer ministro de Israel, dijo en dos ocasiones a un periodista de la televisin en 1976: "No creo que sea posible mantener a largo plazo, si no queremos llegar al apartheid, a un milln y medio [ms an] de rabes dentro de un Estado judo". Y de manera ms definitiva desde una perspectiva legal Michael Ben-Yair, exfiscal general israel, concluy que "hemos establecido un rgimen de apartheid en los territorios ocupados".

Debera quedar claro a partir de estas dos declaraciones, y hay muchas otras, que una investigacin sobre el apartheid en el contexto de Israel no es algo escandaloso ni incluso particularmente nuevo, aunque nuestro estudio recorre nuevos caminos.

Se ve la implementacin del apartheid, en este caso, al pueblo palestino en su conjunto y no slo los que viven bajo la ocupacin, ya que estn incluidos los refugiados, exiliados involuntarios, la minora en Israel y los residentes de Jerusaln dentro de una estructura global coherente de dominacin discriminatoria sistemtica.

La investigacin, a fin de satisfacer la nocin de apartheid como se define en la Convencin de 1973 sobre la Represin y el Castigo del Crimen de Apartheid, tambin examina si las prcticas israeles alcanzan un nivel de claridad y de intencionalidad.

El embajador Danon tambin acusa al estudio de "crear una falsa analoga", presumiblemente una referencia al sistema de apartheid de Sudfrica. El estudio, en lugar de reclamar una analoga, se aleja de su manera de argumentar que el delito internacional de apartheid no tiene nada que ver con las races histricas del rgimen racista de Sudfrica, porque el control de Israel sobre el pueblo palestino procede de una manera totalmente diferente.

Por ejemplo los lderes de Sudfrica afirmaban estar orgullosos del apartheid como un sistema beneficioso de separacin racial, mientras que los lderes de Israel buscan confirmar a Israel como un Estado democrtico que rechaza el racismo.

Lo que esta discusin de las consecuencias del informe muestra, por encima de todo, es la negativa de Israel y sus partidarios a participar en la discusin razonada de un conjunto ciertamente controvertido de conclusiones. En lugar de ello es mejor atacar a los mensajeros en lugar de responder al mensaje.

Parte de la protesta en las Naciones Unidas era sealarme como parcial y antisemita, sobre la base de una serie de ataques difamatorios que he sufrido mientras actuaba como Relator Especial de la ONU sobre las violaciones de Israel en la Palestina ocupada.

Esto forma parte de una tendencia en los ltimos aos en la que se mueven los partidarios de Israel: cerrar la discusin crtica en lugar de responder a la sustancia.

En mi opinin esas tcticas son un reflejo de lo dbiles que las posiciones de Israel se han convertido en temas tan controvertidos como los asentamientos, la fuerza excesiva, la residencia en Jerusaln, las leyes y regulaciones discriminatorias y el desvo del agua.

Consecuencias acadmicas

A raz de estos acontecimientos en la ONU mis primeros eventos en Londres, supuestamente para presentar mi libro, fueron predeciblemente dominados por la preocupacin por el informe. La primera de estas fallidas presentaciones del libro se realiz en la LSE y atrajo a varios extremistas sionistas, as como a algunos crticos severos de Israel.

Se autoriz la presentacin, pero cuando empez el momento de las preguntas y respuestas muy pronto se desat el caos con los miembros de la audiencia gritndose unos a otros.

Entre los ms alborotadores de los presentes estaban un hombre y una mujer de mediana edad que se pusieron de pie, desplegaron una bandera israel, gritando "mentiras" y "vergenza", con el soporte de cartelones con tales insultos en letras grandes.

Finalmente, despus de pedir tranquilidad, el personal de seguridad presente les pidi retirarse de la sala y el debate, ms o menos, se reanud.

Vale la pena luchar para garantizar que las universidades britnicas funcionen en el futuro de manera ms responsable y hagan un mayor esfuerzo para defender los ideales y las realidades de la libertad acadmica

Sin embargo en los siguientes dos das las conferencias previamente anunciadas en la Universidad de Londres y la Universidad de Middlesex del este fueron canceladas. Las excusas fueron en el primer caso que los procedimientos que rigen para los portavoces externos "no se haban seguido adecuadamente" y en el otro caso, "las preocupaciones por la salud y la seguridad" llevaron a los administradores de la universidad a emitir sus rdenes de cancelacin.

En ambos casos los organizadores eran bien considerados amigos acadmicos que hicieron todo lo posible para convencer a las autoridades en sus instituciones de seguir adelante con este tipo de eventos planificados.

Lo inquietante de mi experiencia no es slo la prdida personal de oportunidades para discutir mis puntos de vista sobre Palestina y traer una paz duradera a los dos pueblos, sino tambin las consecuencias institucionales adversas de silenciar la discusin de temas controvertidos de inters pblico ms amplio.

A largo plazo unos pocos elementos de la experiencia educativa avanzada, como la exposicin a diversos puntos de vista y la discusin razonada, ensean a convertirse en ciudadanos responsables y comprometidos.

En este sentido la libertad acadmica, junto con los medios de comunicacin independientes, es esencial para el buen funcionamiento de la democracia constitucional.

La libertad del Reino Unido bajo ataque

Mi experiencia de estos ltimos das sugiere que la libertad acadmica en Gran Bretaa ha sufrido un golpe bastante grave y sin duda est siendo probado en relacin con la agenda de Israel-Palestina.

Debera ser obvio que la vitalidad de la sociedad democrtica es el mayor riesgo cuando el asunto toca cuestiones de creencia fundamental y puntos de vista opuestos a los de la justicia.

Slo por esta razn vale la pena luchar para garantizar que las universidades britnicas acten en el futuro de manera ms responsable, hacer un mayor esfuerzo para defender los ideales y las realidades de la libertad acadmica y no ceder a las presiones insidiosas diseadas para producir silencios peligrosos.

Yo no separara demasiado lo que sucedi en las Naciones Unidas de mis decepcionantes encuentros de estas oportunidades frente a las audiencias universitarias.

Richard Falk es un acadmico en derecho y relaciones internacionales que ense en la Universidad de Princeton durante 40 aos. En 2008 tambin fue nombrado por la ONU para un mandato de seis aos como Relator Especial sobre los derechos humanos de los palestinos.

Fuente: http://www.middleeasteye.net/columns/academic-freedom-criticism-israel-united-nations-and-fake-news-748512622

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.