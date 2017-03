Manifiesto #YoSoyCassandra

Yo tambin me ro con los chistes de Carrero y su viaje espacial financiado por ETA

Ctxt

En solidaridad con Cassandra Vera, la joven estudiante de Historia condenada el 29 de marzo por la Audiencia Nacional a un ao de crcel y siete de inhabilitacin por un delito de humillacin a las vctimas del terrorismo, republicamos aqu sus chistes sobre el atentado contra el almirante Luis Carrero Blanco (20 de diciembre de 1973), quien fuera presidente del Gobierno bajo la dictadura del general golpista Francisco Franco.

Tuitear no es delito. El mal gusto no es delito. La stira no es delito. El humor negro no es delito. La opinin no es delito. Basta de mordazas.

29 de noviembre de 2013:

ETA impuls una poltica contra los coches oficiales combinada con un programa espacial

20 de diciembre de 2013:

Pelcula: A tres metros sobre el cielo, Produccin: ETA films. Director: Argala. Protagonista: Carrero Blanco. Gnero: Carrera espacial

5 de abril de 2014:

Kissinger le regal a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pag el viaje a ella

28 de abril de 2014:

Si hacer chistes de Carrero Blanco es enaltecimiento del terrorismo...

8 de julio de 2014:

Perdone usted, @GcekaElectronic, un respeto por el gran Carrero, la estacin internacional de la ETA puso todo su esfuerzo

30 de junio de 2015:

Ya no puedo hacer chistes de Carrero Blanco?

4 de septiembre de 2015:

Elecciones el da del aniversario del viaje espacial de Carrero Blanco. Interesante

22 de septiembre de 2015:

Spiderman VS Carrero Blanco

Junto a una imagen del here de cmic de espaldas observando un vehculo que vuela entre edificios

21 de octubre de 2015:

Carrero Blanco tambin regres al futuro con su coche? #RegresoAlFuturo

20 de diciembre de 2015:

Feliz 20 de diciembre

Acompaado de una imagen del atentado de ETA contra Luis Carrero Blanco y dos imgenes que recrean el momento de la explosin y la trayectoria ascendente del vehculo.

20 de diciembre de 2015:

20D

Junto a la imagen de un astronauta con la cara de Carrero Blanco, en la luna, y la bandera de la dictadura franquista.

21 de diciembre de 2015:

URSS VS SPAIN. URSS Yuri Gagarin VS SPAIN Carrero Blanco

Acompaado de una imagen del astronauta ruso Yuri Gagarin y el rostro del almirante Carrero Blanco.

16 de enero de 2016:

Contigo quiero volar, para poder verte desde el cielo en busca de lo imposible que se escapa entre mis dedos

El tuit inclua emoticonos de notas musicales y dos imgenes, una fotografa del atentado contra Carrero Blanco y otra que recrea la trayectoria ascendente del vehculo.

