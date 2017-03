Corrupcin, crimen organizado y parasos fiscales viajan en el mismo tren

Por razones!

Rosa Jensen, que fue vicepresidenta del tribunal de Utrecht, aseguraba hace aos que asistamos al nacimiento de una enorme corrupcin supranacional. Y el investigador financiero Denis Robert asegura que hablar hoy de corrupcin sin ir ms all es quedarse corto, porque es el mismo sistema econmico, el capitalismo financiarizado, el que est viciado de raz.

Prueba de la extensin de la corrupcin es que incluso corrompe su propia definicin. La entidad ms conocida contra la corrupcin, Transparency International, se queda corta al definirla. Corrupcin sera solo el abuso de un poder pblico con fines privados. Pero olvida (no de modo inocente) que, adems de funcionarios pblicos y polticos al servicio del Estado corruptos, los imprescindibles corruptores al otro lado de la ecuacin son privados. Si hay corrupcin en frica, sudeste asitico y Amrica Latina, por citar tres zonas con fama de gran corrupcin, es porque en Estados Unidos, Canad y la Unin Europea hay grandes empresas, presidentes de consejos de administracin y consejeros delegados, grandes fortunas y corporaciones que quieren corromper a funcionarios pblicos para obtener beneficios ilcitos. Para que haya corrompidos ha de haber corruptores.

Adems, quin osar negar que la supresin de reglas y normas de los movimientos de capital ha hecho ms fcil la corrupcin? Como asegura Rob Jenkins, profesor de la universidad de Londres, dicha liberalizacin de las economas (con sus privatizaciones masivas de lo pblico) ha hecho crecer el pago de comisiones ilcitas por empresas privadas que desean hacerse con parte del pastel pblico privatizado. Y ah han sido las empresas privadas las que han tomado la iniciativa de corromper, de pagar comisiones ilegales por concesiones pblicas.

Por eso dictadores de toda calaa y polticos profesionales de escasa credibilidad democrtica abrieron cuentas y depsitos seguros y secretos donde acumular lo obtenido por su corrompida actuacin. Pero para ello necesitaban la discreta y leal colaboracin de honorables bancos privados.

Apuntado el calado del verdadero problema de la corrupcin, recordemos conceptos bsicos. Segn el diccionario, corrupcin es cohecho, soborno. Pero corrupcin tambin es no pagar impuestos que se deben pagar. Como tambin es corrupcin blanquear el dinero sucio que proporcionan los delitos (trfico de drogas, de personas, de armas) Y tambin lo es financiar ilegalmente partidos polticos a cambio de contratas de obra pblica o servicios del Estado otorgados a empresas privadas. Algo de lo que tenemos amplio conocimiento en el Reino de Espaa y en lo que parece estar especializado el gobernante Partido Popular. Pero no es el nico, por supuesto; ah est en Catalunya el caso de Convergencia Democrtica que ha estado chupando el 3% de comisiones durante ms de treinta aos. Presuntamente, claro.

Entre unas y otras corrupciones, solo del campo del delito se blanquean al ao de 600.000 millones de dlares a un billn. As lo consideran tanto el FMI como la ONU. Pero son delincuentes, dira un observador ingenuo. Lo son, pero para blanquear tantsimo dinero, esos criminales necesitan a respetables banqueros, prestigiosos gabinetes de abogados y asesoras fiscales de campanillas, ms los imprescindibles parasos fiscales sin los que no hay blanqueo.

El movimiento social ATTAC define los parasos fiscales como pases, islas o enclaves geogrficos con regmenes jurdicos opacos y reglamentaciones fiscales muy laxas que ofrecen exanciones y beneficios tributarios muy atractivos para el capital financiero a extranjeros no residentes y a sociedades domiciliadas legalmente en el lugar, aunque solo sea con una direccin postal. No ponen impuestos a los movimientos y operaciones financieras, mantienen una hermtica oscuridad sobre esas operaciones y se niegan a facilitar informacin aunque la pida un ejrcito de jueces y fiscales. Por lo que cabe deducir que los parasos fiscales son imprescindibles para blanquear y evadir. Pero no solo parasos de palmeras y aguas transparentes en el Caribe. Tambin neblinosos lugares como Gibraltar, isla de Man, city de Londres, Austria, Luxemburgo que blanquean que es un primor en el corazn de Europa.

Pero todo es posible por el intocable secreto bancario y la oscuridad de las transacciones financieras. En fin, a pesar de la complejidad de la cuestin, queda claro y cristalino que corrupcin, crimen organizado y parasos fiscales viajan en el mismo tren.

Fuente: https://xacata.wordpress.com/2017/03/21/corrupcion-crimen-organizado-y-paraisos-fiscales-viajan-en-el-mismo-tren/