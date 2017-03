Repblica Checa: el Estado es la empresa

Andrej Babi, fundador de Accin de los Ciudadanos Insatisfechos y actual ministro de Economa, durante un acto en 2015. ČESK TELEVIZE / YOUTUBE

En la Repblica Checa las fuerzas populistas de extrema derecha xenfoba y racista, aunque presentes, afortunadamente son todava limitadas. Sobre todo, si las comparamos con el peso de este tipo de formaciones en pases como Holanda o Francia. Los grandes escndalos de corrupcin y las polticas de austeridad adoptadas durante la crisis econmica han propiciado, sin embargo, el crecimiento de otro tipo de populismo, no menos peligroso, un populismo economicista. Estas opciones se han convertido en una probable alternativa de gobierno en las prximas elecciones legislativas en octubre de este ao.

El populismo en la Repblica Checa presenta algunos rasgos propios, en especial si los comparamos con otros pases del entorno, como Polonia o Hungra, donde se sustenta sobre una base cultural y conservadora. El llamado populismo economicista o empresarial se caracteriza por la promocin de valores de la empresa privada y una retrica de anticorrupcin dirigida contra la lite poltica y la administracin pblica. Estos lderes populistas, frecuentemente empresarios de xito, proponen sustituir la vieja poltica mediante el liderazgo de profesionales de xito (frecuentemente empresarios) y una frmula tecnocrtica y gerencial que racionalizara el funcionamiento de la administracin pblica y eliminara la corrupcin.

Con el desarrollo y creciente influencia de este populismo en la Repblica Checa, ha crecido tambin el inters acadmico y periodstico. Si antes de la crisis econmica se conocan pocos estudios al respecto, desde 2010 son varios los que se han venido publicando. Uno de los ms recientes sobre el fenmeno del populismo checo es el captulo del libro Populist Political Communication in Europe titulado Czech Republic. The Rise of Populism from the Fringes to the Mainstream, escrito por los acadmicos checos Ondřej Csař y Vclav tětka. Los autores rastrean en el libro sus orgenes y clasifican los partidos populistas y sus discursos segn sus programas y estrategias de comunicacin. Tomando este texto como base, brindar en lo que sigue una breve descripcin del panorama populista checo.

Las causas: crisis econmica y corrupcin

Hasta 2013 el sistema poltico checo era similar al espaol, estable, con pocas sorpresas y con partidos consolidados. Sin embargo, las elecciones de 2013 cambiaron radicalmente el panorama poltico y abrieron las puertas a nuevos actores polticos, algunos con claros rasgos populistas. Las causas de este terremoto electoral son sorprendentemente similares a las que han llevado a nuevos partidos a la primera lnea poltica en otros pases europeos.

Los frecuentes episodios de corrupcin poltica provocaron la dimisin de dos gobiernos conservadores y casi siete meses de gobierno provisional en 2013. A pesar de las pocas condenas que se han llegado a dictar, las detenciones que se produjeron sacudieron a la opinin pblica y disminuyeron la confianza de los checos hacia sus lites polticas e instituciones representativas. El descontento se agrav con la controvertida amnista decretada por el entonces presidente Vclav Klaus con el pretexto de aliviar al sistema penitenciario y acortar los procesos ms largos, y que puso en libertad entre otros a muchos polticos y empresarios corruptos.

Todo esto ha tenido lugar en un contexto de recesin econmica, aprovechada por las mismas clases dirigentes para aplicar polticas de austeridad y recortes. Estas medidas han potenciado el malestar en un pas donde los salarios estn estancados mientras el coste de vida y la desigualdad continan aumentando.

El terremoto poltico de 2013 y el auge del populismo economicista

El trmino populismo era raramente utilizado en la Repblica Checa antes de 2010. Esto a pesar de que, para diversos autores, partidos de extrema derecha, como la Coalicin para la Repblica-Partido Republicano de Checoslovaquia, posean ya a mediados de los noventa ciertos rasgos populistas. Sus discursos se caracterizaban por posiciones anticomunistas y antiestablishment con referencias xenfobas e incluso racistas. Sin embargo, es en 2010 y sobre todo en 2013, cuando los grandes escndalos erosionaron la hegemona del Partido Democrtico Popular (ODS son sus siglas en checo), el principal partido de la derecha --el apoyo electoral de esta formacin cay desde el 20% en 2010 a menos del 8% en 2013--, y los checos decidieron apoyar a nuevos partidos.

La ola de cambio fue iniciada en 2010 por el Partido Asuntos Pblicos, cuyo discurso y programa se centr en la lucha contra la corrupcin, la democracia directa y la renovacin poltica. El partido inici una dura crtica hacia una lite poltica desgastada (dinosaurios) a la que reemplazara con su proyecto innovador. Al mismo tiempo, utilizaban una retrica agresiva contra aqullos que no encajaban en la sociedad (desempleados, drogadictos, etc.). El partido fue muy activo y pionero en utilizar intensamente redes sociales como Facebook en su estrategia de comunicacin para la campaa electoral. Logr 24 escaos y formar parte del gobierno de coalicin. Con todo, se desintegr completamente durante su primer mandato en el Parlamento despus de una serie de escndalos que incluyen casos de sobornos, transfuguismo y peleas internas.

En las elecciones de 2013 entraron en el Parlamento otros dos referentes populistas. La Accin de los Ciudadanos Insatisfechos 2011 (ANO 2011) --el acrnimo ANO significa S en checo--, y Amanecer de la Democracia Directa (Usvit). Ya en las primeras elecciones, ANO se estableci como la segunda fuerza ms votada, convirtindose en miembro del gobierno de coalicin (con un 18,6% de los votos y 47 de los 200 escaos). Por su parte, el partido Amanecer de la Democracia Directa, logr casi el 7% del voto y 14 escaos en el Parlamento.

La formacin Accin de los Ciudadanos Insatisfechos fue fundada en 2011 por Andrej Babi (actual ministro de Economa), el segundo empresario ms rico de la Repblica Checa, propietario del mayor grupo agroalimentario del pas (Agrofert) y varios medios de comunicacin (Grupo MAFRA). En su discurso poltico, ANO ataca a una lite poltica profesional, perezosa, ineficaz y corrupta, y Babi se propone como un lder cualificado que ayudar a la gente trabajadora y honesta ms eficazmente que los incompetentes polticos profesionales. Con su mantra Yo no soy un poltico, yo trabajo rechaza lo que considera la vieja manera de hacer poltica. Antepone el funcionamiento eficiente y racional del sector privado al lento debate parlamentario; de ah su lema de campaa: Administrar el Estado como una empresa.

A pesar de los indicios de conflicto de intereses entre sus actividades empresariales y su cartera de ministro de Economa, as como sospechas de fraude con subvenciones europeas y evasin fiscal por la compra de acciones de Agrofert, Babi es el poltico mejor valorado y ANO, el primer partido en las preferencias de voto segn las encuestas. Por su imperio econmico y su comportamiento informal algunos comentaristas checos subrayan su similitud con el que fuera primer ministro italiano Silvio Berlusconi, llamndolo Babisconi.

El Amanecer de la Democracia Directa fue creado por Tomio Okamura, otro hombre de negocios y, hasta marzo de 2015, el lder del partido. Aunque su programa es en muchos aspectos similar a ANO, Okamura dirige su discurso pblico contra la inmigracin, la comunidad gitana, los desempleados, los pobres o las personas socialmente excluidas, a quienes tacha de inadaptados y culpables de su propia situacin. Esta plataforma poltica sita a este partido en la extrema derecha del espectro poltico. Segn Csař y tětka, Okamura fue capaz de explotar la obsesin del pueblo checo con el xito individual como rasgo definitorio del valor de la persona, lo que puede vincularse al discurso neoliberal de los aos noventa. Con la llamada crisis de los refugiados, el partido y su lder se oponen radicalmente a cualquier aceptacin de cuotas o solidaridad con las personas en busca de asilo.

Difusin del discurso populista en los medios

Por ms que los populistas (al menos los de extrema derecha) siguen siendo actores polticos marginales, el uso del discurso populista y discriminatorio es casi universal en el debate poltico checo, tanto a la izquierda como a la derecha. El actual presidente, Milo Zeman, se ha establecido como un actor particularmente destacado en este sentido, utilizando una retrica de fuerte anti-elitismo (dirigida a periodistas, intelectuales y acadmicos) y contra los inmigrantes y refugiados musulmanes.

El impacto meditico de la crisis de los refugiados ha tenido un enorme reflejo tanto en el discurso de los populistas como en el de los partidos tradicionales, a pesar de que la Repblica Checa se sita al margen de las rutas migratorias o de los objetivos terroristas. En 2015, segn las estadsticas del Ministerio del Interior, un total de 1.525 personas solicitaron proteccin internacional en la Repblica Checa, de las cuales 71 recibieron asilo. En su mayora se registran solicitudes de Ucrania (694), Siria (134) y Cuba (128). La poblacin de la Repblica Checa es bastante homognea: las minoras vietnamita y gitana suponen menos del 4% y apenas 3.500 personas profesan la religin islmica en un pas de nueve millones de personas donde la mayora se declara agnstica.

Csař y tětka sealan que los medios de comunicacin, a pesar de no apoyar estos discursos abiertamente, abren en sus ediciones digitales espacio para blogs, algunos escritos por polticos populistas, en los que se incita activamente al odio, sobre todo, contra las minoras gitana y musulmana. De esta manera, segn estos analistas, se convierten en cmplices de la difusin de un discurso populista e incluso racista a travs de la blogosfera de los peridicos.

Todos los autores y comentaristas coinciden en que el populismo surgido despus de las elecciones parlamentarias de 2013 se ha convertido en una caracterstica verdaderamente importante del sistema poltico checo. Hay tambin buenas razones para creer que, si los partidos polticos de izquierdas no toman en serio las medidas contra la corrupcin y el malestar social, el populismo, de una forma u otra, incrementar su influencia en el sistema poltico checo. Y a pesar de la falta de experiencia con gobiernos populistas en el pas, no es difcil imaginar que, con estos partidos en el poder, ni la corrupcin disminuir ni el crecimiento econmico ser redistribuido ms equitativamente.

Fuente: http://ctxt.es/es/20170329/Politica/11679/Republica-Checa-populismo-politica-economia.htm