La solidaridad mdica de Cuba no se discute

El bloqueo informativo global sobre Cuba que durante ms de 60 aos ha impuesto el gobierno de Estados Unidos como parte del asedio genocida (eufemsticamente calificado de embargo) a que ha sometido a la isla desde que sta logr su independencia real del sistema neocolonialista de Washington en 1959, ha silenciado sistemticamente toda noticia, comentario, estadstica o prueba que confirmara los grandes progresos de la Isla en materia de sanidad, educacin, nutricin o desarrollo humano.Nadie se atreva a desmentirlos!Sin embargo, ha sido excepcin de esa regla el hecho de que en el diario espaol El Pas, con el sugerente ttulo de Cmo consigue Cuba ndices de sanidad comparables a los de un pas rico? apareci un reportaje que, aunque aparentaba anticipar reconocimiento del exitoso sistema de salud cubano, tena como objetivo justamente lo contrario: desacreditarlo.El texto reconoca que el sistema mdico cubano est situado a la vanguardia de Amrica y muy por encima de la media mundial; que la inversin en salud, en relacin al PIB, supera al de Estados Unidos o Alemania; o que la Isla ha sido el primer pas en eliminar la transmisin materno-infantil del VIH.Sin embargo, lo relevante para El Pas no es cmo ha podido conseguir esto un pas bloqueado del Tercer Mundo, sino las supuestas sombras de su sistema de salud, que describa como divisin del sistema en dos: uno () para los cubanos y otro para los extranjeros, con clnicas exclusivas para turistas, gobernantes o altos mandatarios, mientras desatiende () al cubano de a pie.Reduca as todo un sistema integrado por 12.000 consultorios, policlnicos, hospitales y otros centros a una estampa grotesca, para magnificar la existencia de unas pocas clnicas internacionales, tambin propiedad del Estado cubano, que lejos de enriquecer a nadie, destinan sus ingresos a financiar precisamente- el sistema pblico gratuito nacional.El periodista Jos Manzaneda, coordinador de la Asociacin vasco cubana Euscadi-Cuba, en su sitio Cubainformacin, pregunta al respecto: Hay algo que no cuadra: cmo un sistema de salud con instalaciones en ruinas tal como se lee en el reportaje- logra unos indicadores sanitarios elogiados por la directora de la Organizacin Mundial de la Salud, quien estim en das pasados que el sistema de salud cubano es ejemplo a seguir en el mundo.Esta contradiccin informativa tiene fcil explicacin: la fuente que informaba de las supuestas sombras del sistema cubano es una organizacin no gubernamental (ONG) llamada Solidaridad sin Fronteras, cuyo director era identificado en el texto como un indefenso mdico cubano exiliado en Miami.Explica Manzaneda que el diario El Pas no revela que esa supuesta ONG desde 2006 ha trabajado directamente con el State Department de Estados Unidos en el llamado Cuban Medical Professional Parole (CMPP), programa eliminado en sus ltimos das de mandato por Barack Obama cuyo objetivo era destruir la cooperacin mdica cubana en el mundo, mediante ofrecimiento de asilo poltico a todo cooperante sanitario cubano que lo solicitara. Pero este escndalo moral era presentado en el reportaje como un inocente programa de visado especial para asistir a trabajadores (cubanos) de la salud.En su web, Solidaridad sin Fronteras afirma que trabaja con los congresistas cubanoamericanos Mario Daz-Ballart, Ileana Ros-Lethinen y Carlos Curbelo y el senador Marco Rubio () para el pronto restablecimiento del CMPP con la nueva administracin del presidente Donald Trump.La solidaridad mdica de Cuba, una de cuyas experiencias, la Brigada Henry Reeve, que recibi en enero el Premio de Salud Pblica de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), se califica en el reportaje como una lucrativa herramienta diplomtica y un gran negocio para el Estado cubano.Manzaneda recuerda que, de los 66 pases en los que est presente la solidaridad mdica cubana, en los 40 ms pobres Cuba asume todos los gastos y en los 26 restantes, se comparten con el pas receptor. En unos pocos con recursos, como Sudfrica o Qatar, stos abonan los servicios. En cualquier caso, dichos ingresos no benefician a ningn magnate sanitario, sino que sirven para financiar el sistema de salud gratuito de la Isla.El Pas sostiene, adems, que es tan grande el negocio (de la cooperacin mdica) que ha dejado a los hospitales y policlnicas de la Isla bajo mnimos de personal.Es incuestionable que tener 50.000 profesionales sanitarios en el exterior, la mitad mdicos, impacta en el sistema nacional, pero los cubanos, que disfrutan de una elevada cifra de mdicos por cada mil habitantes (5,4) como resultado de su revolucionario desarrollo social, se enorgullecen de compartir lo que tienen, no lo que les sobra, como principio de la verdadera solidaridad.Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/

