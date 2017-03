Adelantados y acomodados

A mano y sin permiso (blog)

T, en cuyas venas caben cinco Grandes,

A quien hace mayores tu cuchilla,

Eres Adelantado de Castilla,

Y en el peligro adelantado en Flandes.

F. de Quevedo



Por sus servicios a la corona espaola, Diego Velzquez recibi el ttulo de. Pero aqu se trataba de un rango de dignidad y tena un sentido, en cierto modo, espacial, de representacin territorial.Hay otro, este ms temporal, que cabalga en historiografa y fraseologa insular. Como dice el refrn: tiro piedras, y probablemente mi tejado sea ya ustedes saben.La idea de esetemporal sirve para referirse a alguien(es) que se sale de las normas de la poca,, como tambin diramos. Da lo mismo el terreno. Literatura? Tenemos al Julio Verne visionario de. La plstica? Puesnos presenta su saln de los rechazados (artistas adelantados a su poca): Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Monet, Vermeer, El Greco, Cezanne, Seurat, entre muchos otros.Pero con esto del adelantamiento, en los terrenos de la historia y la poltica nadie nos gana a los cubanos. Es as, que a veces Mart es unpara no hablar del retraso de una cultura poltica descolonial, contra todas las dominaciones, entre una parte de los cubanos que lucharon por la independencia respecto a Espaa; o Mella , para poder hablarde su expulsin del Partido Comunista; o Guiteras, para quesea un asunto difuso y poco preciso; o el Che, todo unen esa declaracin suya deal partir a otras tierras, o considerar como un peligro que el hombre (en rigor, el dirigente) pensara que para dedicar su vida a la revolucin , no poda distraer su mente por la preocupacin de lo que faltara a sus hijos y familia.Hablar de hombresa su tiempo es un arma de doble filo. S, puede servir de propaganda y movilizar; s, a veces logra sealar la grandeza y significacin de esos hombres y mujeres. Al mismo tiempo, puede disminuirlos en una oculta dinmica de adelantado-incomprendido (no fue capaz de hacerse entender); y lo peor, viene a tranquilizar a quienes se acomodan desde la lgicaComo deca, no puedo lanzar piedras Quizs haya utilizado esos trminos. Hay palabras que se destierran al menos en algn significado cuando se piensa en ellas. En un camino similar ando, hace algn tiempo, con el significado poltico-generacional de trminos como relevo. Pero esos han sido post anteriores, o por venir.Fuente: http://amanoysinpermio.blogspot.com.tr/2017/03/adelantados-y-acomodados.html