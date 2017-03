Sembra Llibres publica Quan rem refugiats, un libro en primera persona de la escritora comunista

Teresa Pmies, memorias de una exiliada antifascista

En la poca se comenzaba de muy joven en la militancia poltica. La escritora Teresa Pmies (Balaguer, Lleida 1919-Granada, 2002) no result una excepcin. Como otras tantas muchachas politizadas, fue una autodidacta que a los diez aos ya venda la revista del Bloc Obrer y Camperol (BOC), La Batalla, a los 16 aos se enrola en el Partido Socialista y con 17 interviene en un mitin en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona. Recuerda estos orgenes la Associaci dEscriptors en Llengua Catalana. Pero se trata de los antecedentes, porque tal vez el paso decisivo lo diera un ao despus, al convertirse en dirigente de las Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya (JSUC), organizacin juvenil del PSUC; adems fue una de las fundadoras de la Aliana Nacional de la Dona Jove (1937-1939). Una parte de la obra literaria de Teresa Pmies corresponde al exilio durante la dictadura pas por Francia, Checoslovaquia, Yugoslavia, la Unin Sovitica o Amrica Latina-; de la memoria del exilio forma parte el libro Quan rem refugiats, publicado por primera vez en 1975 y que en febrero de 2017 recupera la editorial Sembra Llibres.

Fue una entre los cerca de medio milln de republicanos espaoles que atraves los Pirineos, con 19 aos, en el ocaso de la guerra espaola. A Teresa Pmies le esperaban tiempos muy duros en el campo de refugiados francs de Magnac-Laval, periodo en el que empieza el texto de Sembra Llibres. Y tambin tiempos de lucha antifascista: colabor en la resistencia francesa durante la II Guerra Mundial. Ms de 25 aos exiliada, pas por la Repblica Dominicana, Cuba y Mxico, donde comenz sus estudios de periodismo. En el exterior colabora con las revistas Serra dOr y Oriflama. El retorno a Europa no se produce hasta 1947, cuando se asienta en Praga durante ms de una dcada; en la radio de la capital checoslovaca trabajar de redactora en lengua catalana y castellana. Se cas con el secretario general del PSUC, Gregorio Lpez Raimundo. La vuelta a casa lleg en 1971, ao en que publica Testament a Praga, galardonada con los premios Josep Pla y Crtica Serra dOr. Escrito en colaboracin con su padre, se trata de un libro muy valorado por el pblico y la crtica que contina el hilo de La filla del pres (1967), y avanza otros como Va ploure tot el dia (1974), Quan rem capitans (1974), Quan rem refugiats (1975), Dona de pres (1975) o Memria dels morts (1981).

Los recuerdos de la guerra de 1936 y del exilio pueden contarse desde diferentes puntos de vista. El catedrtico de Lingstica General de la Universidad de Granada, Antonio Pmies, escribe en el prlogo de Quan rem refugiats que este libro parte de la distancia, la sabidura y la madurez de la autora, mientras que el alumbrado un ao antes Quan rem capitans- revela la embriaguez juvenil de quienes soaron cambiar el mundo por las armas y despertaron en el mejor de los casos- en las prisiones o los campos de concentracin franceses, de los que no siempre se sala con vida. Una de las primeras cosas que hicieron en el campo de Magnac-Laval, recordaba Teresa Pmies, fue reunir un grupo de las JSU.

La militante comunista era responsable de las juventudes en el centro de internamiento. Entre los cometidos de la organizacin juvenil figuraba elevar la moral de los refugiados: que a nadie le paralizara la nostalgia de la tierra y la familia. Francia todava tena un gobierno del Frente Popular, y los camaradas franceses les llevaban peridicos y hacan de enlace con sus organizaciones. Pero dentro del campo de Magnac-Laval se reproducan las luchas intestinas de la izquierda durante la guerra de 1936. La entrega de vveres, ropa y dinero al colectivo de las JSU fue visto en algunos casos como oscuros lazos con el Komintern. As las cosas, las comunistas decidieron el reparto de las vituallas entre las mujeres y nias ms necesitadas, con independencia de las filiaciones ideolgicas.

ramos tan bobas que pensbamos que la administracin del refugio y la Alcalda de Magnac-Laval desconocan nuestra ideologa por haberla ocultado en la ficha del campo de refugiados, relata Teresa Pmies, esa cdula que les identificaba como rfugis espagnols. Las personas internadas soportaban una alimentacin muy deficiente: guisantes que rechazaban por su psima calidad o nios menores de dos aos a quienes se les retir la comida especial, para que se alimentaran como los mayores. Desde el primer momento, se podan constatar las miserias del exilio; por ejemplo, una nia embarazada que abort en condiciones pavorosas y otra mujer con una llaga en el pecho que no haba querido hablar, por pudor y para no quedarse atrs en la travesa de los Pirineos. Pero tambin eran tiempos de fraternidad. El grupo del JSU hizo cuenta de lo que disponan entre todas para repartir los bienes, cuidar de las enfermas, trabar contacto con familiares, hermanos y novios huidos por otras vas y adems comunicar con la direccin de las juventudes. A ello se agregaba otra misin no menor, siempre presente: que unas 200 mujeres y nios refugiadas espaolas- no bajaran los brazos.

Se organiz en el campo una escuela, en la que Teresa Pmies fue profesora de Cultura Fsica. Tambin un orfen y un grupo artstico, que por las tardes en el refectorio representaba piezas cmicas. La cosa fue tan bien que el director les pidi que trasladaran la escenificacin al patio, donde los vecinos de Magnac-Laval podan deleitarse con el sencillo espectculo. Les lanzaban monedas. Podra pensarse que se trataba de pequeos gags y ejercicios de pasatiempo, pero eran tambin un acto de resistencia poltica. As, en una de las piezas parodiaban al Comit de No Intervencin. La refugiada Nuria interpretaba al premier britnico, Mister Chamberlain; Teresa Pmies al primer ministro francs, duard Daladier; completaba el tro Manuela, quien impostaba a un Mussolini histrinico y glotn- tragando fideos. Tambin imitaban al dirigente fascista saliendo de un bao, en el mar de Abisinia. El pblico se desternillaba ante una humorada que tena mucho de improvisacin. Fue precisamente aupndose en la espalda de Manuela como Teresa Pmies logr saltar el muro y fugarse en plena noche del campo de refugiados Saldra de lo que se consideraba una prisin, y podra luchar desde el exterior por sus compaeras internas.

En el libro Quan rem refugiats la exiliada comunista no oculta el punto de vista: No me propongo hacer un trabajo ms de recopilacin de datos, mi testimonio slo quiere ser personal. Aporta momentos vividos en una poca en que la Historia se aceleraba y coga un ritmo de vrtigo. Seguramente habr gente que encuentre frvolo y ligero el hecho de que yo guarde, de aquellos momentos dramticos para Europa y para el mundo, cosas tan banales como el concierto de Marlene Dietrich en la Plaza de la pera de Pars, explica. En parte se centra en estos asuntos aparentemente menores porque el nazismo empez con banalidades: una camisa negra, una actitud fachendosa, una cancin al neutral paisaje de la patria, una marcha militar al ritmo del acorden o un certamen de belleza exclusivo para chicas rubias. La escritora lo verbaliza con todo el vigor que permiten las palabras: Las piedras lanzadas jugando- contra las vitrinas de los comerciantes judos se convirtieron en bombas sobre Guernica, Coventry y Leningrado. En 1949 conoci en el municipio de Lidice, a una hora de Praga, a una mujer cuyo marido y dos hijos murieron fusilados en los muros de su casa de campo. Ella sobrevivi al horror nazi, y recordaba banalidades, detalles insignificantes: haba cambiado las cortinas de su casa el da que los invasores nazis se la quemaron.

Esta mirada cercana la proyecta tambin sobre los recuerdos de la prisin parisina de La Roquette, donde Teresa Pmies permaneci por su condicin de sin papeles. Le capturaron con una maleta repleta de hojas en diferentes lenguas extranjeras, por lo que tambin se la consider una potencial espa; para argumentar de este modo las autoridades francesas se acogan al pacto entre Hitler y Stalin. En La Roquette, crcel de espas polticos, conoci a Margaritte, una mujer de 60 aos, socialista y radicalmente atea, que con la mquina de escribir de la oficina, en la que trabajaba desde haca 30 aos, reprodujo panfletos contra la guerra imperialista que despus reparta entre los obreros franceses e italianos de la empresa. Para componer la gran narrativa histrica, tal vez tengan tanto valor estas notas vivenciales como el trazo grueso. En Espaa, despus del primero de abril de 1939, todo volvi a la normalidad. Los Consejos de Administracin de las empresas retornaban a sus actividades. Ofrecan donativos a las casas de beneficencia, pagaban anuncios en los que se celebraba la llegada de los vencedores y libraban al Estado parte del oro y las piedras preciosas no requisadas. Codorniu prometa jugosas recompensas a quienes ayudaran a encontrar la pista de las mercancas robadas por los rojos, recuerda la escritora comunista.

