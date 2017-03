El pleno a media noche: As empez todo

Cuando el uranio entra por la puerta la democracia sale por la ventana

Ante las mentiras y la ocultacin intencionada de informacin en todo lo que rodea al basurero nuclear, el autor pretende, en una serie de cuatro artculos, desentraar los engaos y demostrar con documentos la verdad del proyecto.



Mediante los cuatro artculos, el autor demostrar, que la nica razn para la defensa enconada del alcalde de Villar de Caas del proyecto del ATC son los 2,4 millones de Euros que recibira anualmente el ayuntamiento que preside. En esta segunda entrega se expone cmo se prepar la candidatura al ATC y como se aprob en un pleno en el que este asunto no figuraba en el orden del da. El ahora famoso punto 8 se aprob a media noche.



El 22 de enero de 2010 a las 23:56, se tomo el acuerdo ms importante en la historia del pequeo pueblo conquense de Villar de Caas [1]. En un pleno sin estar el asunto en el orden del da [2], con la ausencia de los dos concejales de la oposicin, con un solo vecino y en una sesin extraordinaria convocada tres das antes.



Jos Mara Saiz insiste en que, posteriormente, se realiz un segundo pleno con vecinos en el que se ratific el acuerdo del pleno anterior. Pero este segundo pleno no necesariamente hace legal el primero. Por tanto, est plenamente justificado que se hable de un acuerdo semiclandestino, con premeditacin y nocturnidad. El asunto est ahora pendiente de sentencia en el Tribunal Constitucional, merced a un recurso de amparo presentado el 14 de enero de 2014 y admitido a trmite.



Pero para llegar a ese pleno, hubo una planificacin: desde 2006 y promovido por la secretaria del ayuntamiento (Carmen Barco) se empez el movimiento de papeles bajo la mesa. Los ms de 3 aos de maquinacin (as lo califica el alcalde en una entrevista [3]) termin en un plan perfectamente estudiado para mantener ocultas las intenciones del alcalde y la secretaria, informando nicamente a los ediles afines. En una entrevista a la prensa [4] Carmen Barco lo explica sin complejos:

"En 2006, con las primeras noticias sobre la instalacin, el alcalde y la secretaria comenzaron a informarse. Durante ms de tres aos recopilaron informacin con la intencin de presentar la candidatura en el ltimo instante. Sostiene que haber informado a la poblacin no habra llevado a nada bueno: -No informamos antes al pueblo porque lo habra envenenado. Yebra lo hizo y no sali.

La entrevista a Barco, demuestra que la ocultacin fue deliberada. O dicho de otra forma: el engao, la ocultacin y la falta total de democracia, estn en el origen de la eleccin de Villar de Caas. Y esta ocultacin se llev a cabo durante casi 4 aos. Adems toma protagonismo una funcionaria que (por ley) no debe influir en la toma de decisiones del consistorio en el que trabaja, puesto que nadie la ha elegido.



Pero Carmen Barco, lejos de rectificar y dejar de inmiscuirse en labores polticas, volvi en el pleno del 27 de noviembre de 2014 a ejercer como concejala, llegando a insultar a la edil de la oposicin Olga Bravo [5]. Este lamentable hecho obligo a Barco a dimitir como presidenta del Colegio de Secretarios Interventores y Tesoreros de la Administracin Local (COSITAL) de Cuenca. Curiosamente, en el siguiente proceso electoral, fue de nuevo elegida en el cargo, que actualmente ostenta.



La fecha del pleno no fue escogida al azar, se fij con mucha antelacin. Se podra haber hecho mucho antes, puesto que el plazo de presentacin de candidaturas se abri el 29 de diciembre de 2009, fecha de publicacin de la convocatoria [6] pero se esper a los ltimos das para impedir que se impugnara el acuerdo o que hubiera algn tipo de movimiento social que presionara para que el ayuntamiento se echara atrs.



La Secretaria del ayuntamiento de Villar de Caas es responsable (junto con el alcalde) de hurtar informacin y la posibilidad de decidir a sus vecinos. El dficit democrtico en su forma de actuar es ms que evidente. La trascendente decisin de presentar la candidatura a albergar un basurero nuclear, se mereca el sometimiento a una consulta popular. La candidatura a un almacn nuclear no merece un referndum y las fechas de las fiestas del pueblo s?[7]. Esperemos que el Tribunal Constitucional ponga las cosas en su sitio.



[7] El pasado domingo, en Fuente de Pedro Naharro se celebr un referndum para decidir las fechas de las fiestas del pueblo.



Carlos Villeta Lpez. Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca.



