Michel Temer, el precario

CELAG

Temer se mantiene. Flota, pese a la erosin. Pese a las marchas, sobre todo, las ultimas de mediado de marzo. El presidente con retazos de legitimidad est ah. El consenso anti PT, el apoyo del establishment financiero y las promesas de impunidad a sus aliados polticos sospechadosde corrupcin lo sostienen precariamente.

I

El panorama brasileo es muy complejo para un presidente con legitimidad cuestionada: de acuerdo con una encuesta del Banco Central de Brasil la economa slo crecer un 0.5%. Existen 12 millones de desocupados y a esa cifra se han sumado casi 2 millones el ltimo ao. Es decir, el gobierno de Temer consolid y profundiz una crisis econmica que va minando aceleradamente el trabajo de los brasileos, en cantidad y calidad. A su vez, el Banco Santander, pronostica un desempleo del 12.7% para 2017.

La poco original respuesta ante la crisis es, entre otros cambios, modificar el sistema previsional y el laboral. Ambas son medidas que buscan suscitar apoyo interno (empresarial y de otras derechas polticas) para desmantelar los avances lulistas. Volver a dotar a los grupos de poder dominantes de la porcin de dominio perdida durante los cuatro gobiernos anteriores y garantizarles rentabilidad sin intromisin del Estado.

II

La reforma del sistema previsional brasileo que pretende Temer tiene que realizarse a travs de una Enmienda Constitucional (PEC 287), cuyo proyecto impulsado por el partido de gobierno- ya est siendo estudiado por la Comisin Especial en el Congreso. Las presiones ejercidas desde Planalto sobre la poblacin, los legisladores de su base aliada y sobre los gobernadores son continuas, teniendo en cuenta que la propuesta es una de las medidas estrella del gobierno Temer para equilibrar las cuentas pblicas.

De estas presiones, quizs la ms elocuente fue una campaa impulsada por el PMDB, cuya imagen principal era una ciudad derruida acompaada por la frase: Si la reforma previsional no se aprueba, chau Bolsa Familia, chau FIES (Fondo de Financiamiento Estudiantil) [] acaban todos los programas sociales [1]. Esta campaa fue posteriormente prohibida judicialmente [2] por antidemocrtica, ya que utilizaba dinero pblico para defender el posicionamiento del PMDB sobre el tema, en tanto no tena una finalidad instructiva sino de difusin de un posicionamiento.

El corto trayecto de la propaganda no ha podido evitar, sin embargo, el rechazo de la mayora de la poblacin a dicha medida: segn un estudio realizado por el Instituto Paran Pesquisas, el 73% de los brasileos rechazan la propuesta, mientras slo el 21,1 se muestra favorable [3].

Pero, en definitiva, el asunto no se resolver en las calles sino en el Legislativo, y es all donde el ahnco oficialista es mayor. Desde comienzos de mes, el propio Temer lleva adelante una ofensiva encaminada a ganar apoyos legislativos. Esta ofensiva incluye desde banquetes con Ministros y lderes de la base aliada en la residencia presidencial [4] hasta extorsiones solapadas, como las que dej traducir el Ministro de Hacienda cuando declar que los parlamentarios deben entender que la reforma no es una opcin, sino una necesidad, y que, de no aprobarse, los propios legisladores estaran impedidos de llevar a cabo muchas de sus propuestas en tanto el dficit fiscal sera aun ms profundo [5]. El mismo argumento es empleado por el gobierno para conseguir el apoyo de los gobernadores, sealando que las cuentas en rojo de los Estados se deben al sistema previsional vigente [6]. La tnica hacia todos los sectores es la de reforma o colapso [7].

Los votos en el Congreso aun no estn asegurados, al menos para la totalidad de la propuesta de reforma. Segn una columnista de Folha, el texto original slo contara con el apoyo del 30% de la base aliada del gobierno [8], porque existen puntos de la reforma que generan resquemores, tanto entre parlamentarios como entre sindicatos cercanos al gobierno como Fora Sindical y UGT-, y tambin entre gobernadores. Si bien la orden para los lderes de la base aliada es que se procure aprobar sin modificaciones en la Comisin Especial que la est estudiando -y posteriormente en la votacin en dos turnos, con un quorum favorable de 308 de los 513 Diputados, adems de su paso por el Senado-, desde el propio gobierno ya reconocen que el proyecto de reforma seguramente ser modificado al finalizar las negociaciones.

III

Este sinceramiento se refleja en la inversin del orden de tratamiento legislativo de esta reforma y otra igualmente importante para el gobierno y las patronales: la reforma laboral. La idea es que, dadas las dificultades para conseguir ahora los apoyos suficientes para aprobar la PEC 287, ser la reforma laboral la que se vote primero. La ventaja para el gobierno es que esta ltima es un proyecto de ley ordinaria que puede aprobarse slo con mayora simple. De este modo, si el gobierno consigue aprobarla, se estara dando una seal de voluntad de reformas estructurales a los mercados financieros y se ganara tiempo para articular los apoyos a la reforma del sistema previsional [9].

A modo de anticipo, el Congreso ya ha aprobado la llamada Ley de tercerizacin, que representa un paso necesario para la sancin e implementacin de la reforma laboral, que flexibilizar, para el agrado de los empresarios, los derechos laborales. El pasado 22 de marzo los Diputados aprobaron con 231 votos a favor (188 en contra y 8 abstenciones) [10] una nueva reglamentacin su recorrido entre ambas Cmaras data de 1998- que permite la tercerizacin irrestricta en cualquier ramo de actividad, tanto en el sector pblico como en el privado. Las votaciones afirmativas por partido (con ms de 20 diputados presentes) fueron: DEM (15/25), PMDB (33/44), PP (33/40), PR (20/30), PRB (16/21), PSB (12/21), PSD (24/31) y PSDB (32/43), la mayora de stos pertenecientes a la base aliada del gobierno. Si bien la flexibilizacin obtuvo su victoria, ningn partido afn a Temer vot en bloque como s lo hicieron, en contra, PT, PSOL, PMB y REDE [11]. El presidente tiene que sancionarla a la brevedad.

Mientras tanto, las patronales hacen su lobby a favor de la reforma laboral y la previsional: el presidente de Fecomercio de Santa Catarina entiende que la legislacin laboral vigente encarece los costos del trabajo y que esa situacin es la responsable de la baja competitividad del comercio en Brasil y tambin de las altas tasas de desempleo que aquejan al pas [12]. En este mismo sentido se manifest Damiao de Morais, miembro de la Confederacin Nacional de las Instituciones Financieras (CNF): vamos hacia los 14 millones de desempleados. Es un nmero que impacta. Y gran parte de los problemas devienen de leyes que protegen mucho al trabajador, pero quitan empleo [13].

Las entidades patronales tambin han manifestado su apoyo a la reforma previsional; particularmente, la Confederacin Nacional de la Industria (CNI) afirm que har una campaa para que los patrones de las 300 mil empresas que aglutina transmitan a sus casi 10 millones de empleados las ventajas de la aprobacin de la reforma previsional. En sintona con el discurso gubernamental, el presidente de la entidad seal que el empleador necesita hacer tomar conciencia a sus trabajadores que de no haber cambios no tendrn qu percibir en el futuro [14].

Temer, para sobrevivir, debe contentar al mercado y a quienes, a cambio de prebendas e impunidad dentro del Legislativo, pueden concretarle sus programas de vaciamiento del Estado y de recorte de derechos laborales y sociales. Aunque varios factores en la coyuntura poltica y social vengan minando su precario equilibrio movilizaciones, un proyecto de paro general para finales de abril, un juicio que puede destituirlo en el Tribunal Supremo Electoral y la cada vez ms negra sombra de Lava Jato sobre su cabeza y la de buena parte de sus aliados polticos- por ahora lo sigue manteniendo. Por ahora.

[1] http://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/03/politica/1488567662_626759.html

[2] http://www.conjur.com.br/2017-mar-15/governo-condenado-propaganda-reforma-previdencia

[3] http://www.gazetadopovo.com.br/economia/maioria-dos-brasileiros-e-contra-a-reforma-da-previdencia-5l2lrp65yu4la1ln1g74ulost

[4] http://g1.globo.com/politica/noticia/temer-oferece-jantar-a-aliados-para-discutir-reforma-da-previdencia.ghtml

[5] http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1864647-sem-reforma-emenda-parlamentar-perde-espaco-diz-meirelles.shtml

[6] http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2016/11/reforma-da-previdencia-tem-apoio-dos-governadores-diz-temer

[7] http://www.valor.com.br/politica/4900630/temer-diz-que-reforma-da-previdencia-evitara-colapso-e-cita-adaptacao

[8] http://painel.blogfolha.uol.com.br/2017/03/15/projeto-original-de-reforma-da-previdencia-tem-hoje-apoio-de-apenas-30-da-base-aliada/

[9] http://www.valor.com.br/politica/4905136/resistencia-reforma-da-previdencia-faz-governo-antecipar-trabalhista?origem=G1

[10] http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1868883-camara-aprova-projeto-de-1998-que-libera-terceirizacao-ampla.shtml

[11] http://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/03/terceirizacao-veja-como-votou-cada-deputado.html

[12] http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/524289-EMPRESARIOS-E-TRABALHADORES-NAO-CHEGAM-A-CONSENSO-SOBRE-REFORMA-TRABALHISTA.html

[13] http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/523980-PARA-CONFEDERACOES-PATRONAIS,-REFORMA-VAI-GERAR-EMPREGOS.html

[14] http://painel.blogfolha.uol.com.br/2017/03/19/entidade-patronal-cni-fara-campanha-pela-reforma-da-previdencia/

Fuente: http://www.celag.org/michel-temer-el-precario/