El feriado tributario: "Lasso" al cuello

El Telgrafo

Veinticinco siglos nos separan de la primera versin de la fbula de la gallina de los huevos de oro. Aparentemente algunos no han aprendido la moraleja: si matas a la gallina, ya no pondr huevos. La promesa del candidato Guillermo Lasso de suprimir 14 impuestos y, a la vez, generar un milln de empleos es una propuesta imposible. La generacin de empleos est ligada a la produccin; si esta ltima baja, no puede aumentar el empleo. Si se suprimieran esos impuestos, no solo disminuira la produccin, tambin habra ms desempleo y ms pobreza. En consecuencia, aun solo dentro del esquema mercantil que parece ser el nico que entienden ciertas personas, la gente comprara menos y bajara la produccin. Se asume tambin que si se eliminan esos impuestos habra mayor ahorro e inversin privada, lo que no es cierto si sacan el dinero fuera del pas, o si el sector financiero no presta lo que se requiere y donde se necesita.Suprimidos esos impuestos (que Lasso calcula en $3.000 millones, pero ms bien seran $4.000 millones, segn citan los expertos), se veran muy disminuidos varios programas sociales: educacin y salud gratuitas, vivienda popular, vialidad. La mayora de familias ecuatorianas tendra que gastar ms en estos rubros y menos en compras de otros bienes.Si se suspende la construccin de carreteras y puentes, aumentan los costos de transporte de trabajadores y de bienes, lo cual encarece ms la produccin. Estos aos ha aumentado el nivel de vida de muchas familias y han comprado ms bienes; si eso se revierte, bajara la produccin y aumentara el desempleo. Adems, la reduccin de impuestos e inversin pblica (anunciada por el equipo econmico de Lasso) no se compensa en forma automtica con la inversin privada, por lo que esas polticas seran recesivas y se perderan empleos.Esa fuente de empleos, que ha dado ms consumidores a la empresa privada, se reducira al mnimo. La respuesta conocida del neoliberalismo es que el incremento de ingresos de las clases altas se convierte en ms inversin en el pas. Pero esto es un decir, porque nunca faltarn empresarios que prefieran invertir esos ingresos en el exterior, con menos riesgo. Hasta aqu se ve que, hasta con la lgica empresarial, no es bueno para el pas suprimir esos impuestos. Desde el punto de vista de toda la sociedad, esa eliminacin de impuestos que favorece a los ms ricos es injusta y genera inequidad y a la larga inestabilidad. La riqueza extrema y la pobreza extrema son los detonantes de toda explosin social.Lo ms importante, sin embargo, es que sin estos impuestos se acenta la desigualdad. El propio FMI ha sealado en varios estudios que la desigualdad afecta el crecimiento econmico. Un factor ms que pocos notan es que, al suprimirse estos impuestos, se estara atacando el principio de equidad territorial, segn advierte un reciente artculo de Fernando Cordero (Reduccin de impuestos: Un martillasso contra los GAD). Si llegara a concretarse la supresin de los impuestos en cuestin, se reduciran de forma considerable los ingresos permanentes de los GAD (gobiernos autnomos descentralizados), es decir, de los tres niveles de gobierno local: provincial, cantonal (municipios) y parroquial.Si llegara el candidato banquero al poder, los ms golpeados seran los municipios y distritos metropolitanos. Hasta los municipios de Quito y Guayaquil se veran afectados y tendran que recurrir al aumento del impuesto predial, por ejemplo. Pero un municipio mediano estara obligado a recortar programas, peor uno pequeo. El feriado tributario acabara en una recesin similar a la de 1999. En resumen, Lasso es retroceso.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/el-feriado-tributario-lasso-al-cuello