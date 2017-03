Ecuador: elecciones

Lasso es laso

La Red de Maestros de Ecuador ha suspendido el debate entre los candidatos a la presidencia Lenin Moreno y Guillermo Lasso en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamn Carrin, donde se haba previsto que explicase cada uno su programa de gobierno. Por qu se ha suspendido el acto?En Ecuador la derechona y el imperio quieren dar el escarmiento a quienes desde la Presidencia de Correa vienen cambiando la realidad social, aquella de hace ms de 10 aos que Lasso y sus amigos haban dejado: pobreza generalizada, robo de la economa hasta hacer desaparecer la moneda nacional, hambre en grandes sectores de la sociedad ecuatoriana, tanta que empuj a la emigracin a millones de ecuatorianos y ecuatorianas... Lasso particip en el festn capitalista a costa del pueblo trabajador. Semejante personaje, banquero y de la ultra eclesial, que miente pblicamente hasta en sus condiciones econmicas (lo que dice todo de sus verdaderos propsitos), pues se ha sabido que tiene un banco en Panam como paraso fiscal, ese Lasso se ha quedado pblicamente laso, quiere decirse desfallecido, sin fuerzas al aproximrsele el debate; el banquero sin fuerzas.El banquero se ha negado a asistir porque para realizarlo se le pidi que renunciase a la incitacin a la violencia, como viene incitando, y que renunciase a faltar al respeto a la institucionalidad, como viene faltando. Qu le pasa a Lasso laso?Tambin se pidi a los dos candidatos, a Lenin Moreno y a Lasso, que declarasen 1: que no tienen empresas fuera del pas en parasos fiscales; y 2: que no estn vinculados a casos de corrupcin de la constructora brasilea Odebrecht y la estatal Petroecuador, las dos bajo investigacin.Lenin Moreno present pblicamente su declaracin de honestidad.Lasso se neg a declarar que no tiene sus negocios en parasos fiscales, y que no se encuentra en la corrupcin de la constructora Odebrecht ni en Petroecuador.Para qu queremos ms? Habr debate si el seorito no tiene que ensear sus cartas, ya se ha dicho que sus prensa silencia la trampa, porque en la honestidad no dispone de fuerzas. Es laso.Lenin Moreno llama al pueblo ecuatoriano a la participacin en la Revolucin Ciudadana. Si el comienzo de la Revolucin Ciudadana se sita en la Asamblea Constituyente que promovi Alianza Pas, con el Presidente Correa como mentor pblico, los cambios estructurales a los que Alianza Pas dio paso, son los que han tomado el ttulo de el buen vivir, tan necesario para la mayora, la clase trabajadora de Ecuador. Ahora Lenin Moreno llama a sostenerlos y a elevarlos.A Lasso, segn su propia negacin a participar en el debate suspendido, le gustara que la mayora ecuatoriana desfalleciese, y le dejase continuar con el paraso fiscal, la corrupcin, que ahora se investiga, los insultos que dirige a la institucionalidad y las amenazas de violencia a las que no quiere renunciar.