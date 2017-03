Tolima se levant contra la mega-minera

El da domingo 26 de Marzo (2017), en un pequeo territorio enclavado en la cordillera Central Andina, Cajamarca, Tolima, un pueblo corajudo rechazo rotundamente el esperpento de llevar a cabo la explotacin minera a cielo abierto (La Colosa); Proyecto agenciado por el Estado a travs de la multinacional Anglo Goold, donde se pretenda supuestamente extraer aproximadamente 28 millones de onzas de oro.

Un pueblo se levant en acto de dignidad por la defensa de la vida, la Lanza Pijao se erigi ora vez para decirles a los esbirros del capitalismo salvaje que en esta tierra todava la memoria del ventrudo cacique Calarc sigue en las mentes de hombres y mujeres que la luchan por defender el territorio no es un pasado, es un presente Si la madre tierra se respeta

Definitivamente es un hecho histrico, que en Cajamarca, despensa agrcola, sigue primando los interese colectivos, por encima de intereses particulares de los neousurpadores de nuestras riquezas naturales. En el transcurso del da crecan las voces de campesinos, indgenas, mujeres, hombres jvenes, nios, que somos un pueblo soberano y que nuestros derechos se respetan.

Los esfuerzos de un proceso organizado de casi diez aos se vieron compensados en horas de la tarde cuando ms de seis mil heroicos cajamarqueos le digieron al mundo, mediante una consulta popular que esta tierra sigue siendo sagrada. Los que fuimos testigos de tan magna hazaa nos congregamos en una de las callecitas de este hermoso territorio para gritar con euforia y alegra S se pudo!

Las montaas de Cajamarca en acto de agradecimiento nos dej ver un esplendoroso paisaje verde esmeraldino, que por ahora ellas seguirn brotando el precioso lquido. En nuestra tierra crece y germina la vida, no nacimos en los cascos de ninguna multinacional, sino en semillas de nuestros campos, donde los alimentos nacen en el corazn de la tierra, fueron los mensajes plasmados en algunos muros, de las calles de Cajamarca.

Seores de la mina No todo lo que brilla es oro frutas, legumbres y hortalizas son nuestro mejor tesoro!

Reflexin final de esta jornada histrica

Y Groot aade que all estuvo el arma hasta el terremoto de 1826, cuando se cay, y transcribe algunos de los versos con los que chaparralunos de los aos ochocientos hacan burla de los ibaguereos de entonces, conocidos como el Devocionario de Ibagu, y que terminan con un estribillo famoso, en el cual los ibaguereos dizque exclaman: Lanza no caigas al suelo porque vuelven los pijaos!



Esta es la lanza que fue

del seor don Baltasar,

que por ser tan singular,

la adora todo Ibagu.



Y seguidamente vienen las cantinelas, la primera de las cuales dice:



Oh Lanza a quien Baltasar

manej con gran destreza,

y se puso por grandeza

en la iglesia del lugar,

para as recompensar

tus mritos sealados!

Lanza no caigas al suelo

porque vuelven los pijaos!

Seores de la mina El jefe indio, guerrero indomable e implacable, escondi todo su tesoro en las profundidades de la montaa, por cavernas impenetrables y malditas, para que los espaoles nunca lo encontraran , ustedes tampoco encontraran lo que le pertenece a nuestros mticos guerreros Pijaos.

Queremos chicha, queremos maz, fuera multinacionales del pas!, fue la consiga donde se cerr con broche de agua esta histrica jornada







