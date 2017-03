Otra democracia, Si!

Un compromiso distinto con el pas

Colectivos, sindicatos, movimientos y procesos organizativos con diferentes historias, experiencias y expresiones polticas y sociales, nos hemos comprometido de manera generosa a juntar esfuerzos para imaginar y crear colectivamente una corriente poltica divergente que sirva de referente, para juntar fuerzas y recursos tras un propsito poltico comn que se exprese como alternativa de poder para el pueblo, de la mano con el conjunto del movimiento popular.Colombia atraviesa por un momento de trascendencia histrica, en el que se discute los alcances y contenidos de la paz con el cierre de un ciclo de guerra insurgente, que posiblemente desate una apertura democrtica, pero que muy seguramente desatar nuevos conflictos sociales no menos violentos. Aunque, como lo hemos manifestado, la solucin poltica al conflicto armado es beneficiosa, esa paz no ser suficiente para dar solucin a las enormes necesidades del pueblo colombiano, de la misma manera que votar y participar en las elecciones no representa una verdadera apertura democrtica.

Quienes convergemos en Otra Democracia, S! coincidimos en que las luchas sociales y polticas de las organizaciones denominadas de izquierda se han visto truncadas por el accionar criminal de la clase poltica que se han mantenido en el poder. Pero tambin hemos coincidido, en el juicio crtico, respecto de la falta de un proyecto ms acorde con los movimientos populares y el pueblo en general, que cuestione y replantee la manera en que se vive, siente, piensa y se hace la poltica de lo comn. Por eso, somos una convergencia de accin, de vida y de proyecto de pas y sociedad, con el anhelo de estar a la altura de las demandas del pas nacional, forjada desde las confianzas, los afectos, las lealtades en los desafos y riesgos, en medio de la solidaridad popular, en un gran acuerdo y hermandad tico-poltica con base en: el respeto, la fraternidad, el reconocimiento y la complementariedad, la conviccin de cambiar el modelo de sociedad y construir una nueva, que de conjunto, suman territorio y transforman el conformismo y autosatisfaccin de cada uno aparte.

Consideramos que la democracia es el eje y objetivo de nuestra articulacin y accin poltica porque para nosotros y nosotras no se restringe a la desgastada ritualidad del voto que no logra recuperarse del abstencionismo creciente. La democracia es ms que el procedimiento electoral, y supone antes bien, la autonoma de las personas y los colectivos para establecer acuerdos y prcticas, para gobernar la comunidad poltica en sus mltiples dimensiones; econmicas, sociales, culturales, etc. En tal sentido, urge impulsar Otra Democracia, puesto que la que existe actualmente en colombia, no vincula al pueblo urbano y rural, con sus identidades y territorialidades en todas las dimensiones que supone gobernar la vida en sociedad.

Partiendo de un ejercicio autocrtico de la experiencia de los movimientos de izquierda, analizando los procesos de crisis, ilegitimidad y recomposicin de la clase poltica que se han mantenido en el poder, hemos buscando con humildad, pero con decisin imaginar y crear nuevos referentes polticos, que dialoguen con las necesidades y aspiraciones de un pueblo desencantado de la poltica, afrontando de manera creativa la ritualidad desgastada de la democracia.

A tejer Consejos Territoriales del Pueblo

Respondiendo al reto de imaginar y crear nuevos referentes polticos, que movilice al pueblo desencantado de la poltica y de la ritualidad desgastada de la democracia. Hemos decidido, construir, los Consejos Territoriales del Pueblo: expresin de poder popular en los territorios que sirva de palanca organizativa para materializar nuestros ideales de sociedad cada da, desarrollaremos propuestas de economa propia, urbano-rural, con base en niveles de produccin, el intercambio econmico, saberes y bienes comunes de las comunidades populares. All, donde estamos y queremos que sean los territorios concretos el escenario fundamental de construccin de lo que hemos llamado poder popular. De este modo, propugnaremos por un proyecto otro de economa, para no depender de las grandes lgicas del mercado capitalista y en oposicin a las expresiones de democracia participativa que impone lgicas de dependencia de la burocracia estatal centralista y de las elites regionales. Apuntaremos en cambio, a ser autosuficientes, nosotros mismos, como un elemento imprescindible para construir organizacin, movilizacin y pas.

Partimos de la puesta en comn de las experiencias, capacidades y presencias que hemos creado y recreado por aos de lucha social y poltica, que nos permite refrendar y proyectar el compromiso de meterle pueblo, corazn, afecto y mucho trabajo para que estas propuestas de vida lleguen a las mayoras.

Vamos a desarrollarnos en muchos territorios desde esta hermandad comunitaria con sectores sociales donde tenemos pies y accin social y poltica. Nos referimos a los sectores agrarios, ambientales, de trabajadores, mujeres y Lgbti, estudiantes y jvenes, de la salud, vctimas, comunidades de fe, de catedrticos, artistas e intelectuales y cientficos entre otros, atentos a la nueva proyeccin de la insurgencia armada en su trnsito a la vida civil, y al activismo en derechos humanos y de algunas voces que propugnan y admiten cambio en la misin y el honor de las Fuerzas Armadas.

Una tarea grande en el campo de la comunicacin

Contamos en la mano, con unos recursos importantes, como son: los peridicos y herramientas comunicativas de cada organizacin. En especial, hemos decidido hacer nuestro el peridico desdeabajo, para hacer raz informativa en las diferentes organizaciones de base de cada proceso y en las que vayan engrosando el territorio de nuestra presencia.

En el mundo de hoy, con las posibilidades abiertas por los avances tecnolgicos, la comunicacin se transform en un potencial centro de la accin poltica, ms an cuando puede abordarse como sistema, es decir, de manera integral. En nuestro transitar, no descuidamos la urgencia y el aporte en la construccin de un Sistema Nacional de Comunicacin Alternativa que cumpla la tarea de disputar la opinin pblica, de captar la realidad social en todo su dolor, en su latencia, y en comunicarla a la gente del comn; para que conozcamos, nos apropiemos, enamoremos y desarrollemos esta iniciativa en pro de un pas otro, segn nuestro entender. Y as, lograr una conexin con el conjunto del pas, el pas real, el de las grandes mayoras, para enfrentar a los gobernantes y su injusticia, mediante la generacin de una dinmica movilizadora muy desde abajo, con escucha y dilogo, odo y voz desde todos los territorios.

Tejer acercamientos por un Bloque Popular

En Otra Democracia!, entendemos la diversidad existente, tanto de colectivos y organismos con quienes hay que emprender acercamientos por la unidad. Si logramos articular y construir todo el proceso desde esta base, sin duda, este ser un escenario que aportar a irradiar los ms amplios crculos sociales por la unidad del campo popular incluyente de los marginados y excludos. Una rectificacin y empeo por superar la ausencia de un Bloque Popular que congregue las diferentes dinmicas sociales y polticas ciudad y campo en un proyecto comn articulado, colectivo en su conduccin, para convocar y liderar las principales luchas contra este rgimen poltico y econmico antidemocrtico que ha gobernado el pas.

Con este propsito, es necesario sumar afectos y esfuerzos que produzcan un nuevo escenario poltico, de iniciativa y referente, que sirva para llamar a todos: a que transitemos juntos y a la par, sin la mana hegemnica de imponer la agenda propia. Ms bien, aprendiendo del otro y sumando los esfuerzos colectivos para resolver los problemas fundamentales de la sociedad y del pueblo colombiano.

Seguiremos propugnando por una relacin cordial, amable y complementaria entre las diferentes expresiones polticas y sociales de los sectores populares. En tal sentido, trabajaremos por la creacin de escenarios de intercambio, dilogos, acercamientos y construccin de alianzas de diversos sujetos, a fin de avanzar en la concrecin de este Bloque Popular. Su dinmica y fuerza no puede quedar aprisionada en las estructuras y decisiones de los sectores polticos organizados, ni partidos. Debe descansar, en el pueblo mismo, en la construccin de mecanismos y lgicas que le devuelvan a ste su protagonismo histrico, en el proceso de cambio, de lucha y gestin por sus reivindicaciones y proyectos de vida.

Dinamismo organizativo

En el aspecto orgnico, tenemos un reto: darnos una estructura flexible y eficiente que no nos asfixie y que permita que toda la gente asista, aporte algo de su tiempo, opine con un sentido ms de comunidad, que active y recoja consensos, sin imposiciones de ningn tipo.. Con vigilancia en las prcticas clientelares, seguidistas de cualquier color y de aplauso fcil, que hacen carrera dentro de la gente. Sencillamente, en el sembrar y regar una participacin de todos y todas diferente. En pie de igualdad, con aporte al conjunto y que enriquezca a cada quien en trminos de aprendizajes y de vnculos sociales y polticos para darle msculo a un esfuerzo colectivo, definitivo en retomar la iniciativa y alcanzar el triunfo; sin unos pocos dueos.

En nuestro plan, contaremos con equipos permanentes, representativos de todos los procesos que conforman esta iniciativa, de quienes lleguen y nos esperen, dedicado a tramitar todas las iniciativas y debates, y a seguir las circunstancias del proyecto poltico. Nos esforzaremos por funcionar con verdadera democracia tambin entre nosotros. Sin autoritarismo ni desproporcin de vocera y protagonismo. De esta manera, una vez valorados en la opinin y en el aporte, cada uno y cada una tendremos que engranar como pieza fundamental de esta gran hermandad. Estaremos vigilantes para que ninguna organizacin intente imponer su enfoque sobre las dems. Es decir, hacer efectivo el acuerdo tico entre nosotros: el respeto, la complementariedad, la fraternidad, la reciprocidad y la accin conjunta.

Convocamos a todos aquellos organismos locales, regionales o nacionales que tienen identidad con estos postulados, a vincularnos a partir de unos criterios muy amplios y respetuosos, democrticos, en la perspectiva de revivir y revitalizar la poltica para las mayoras y de ruptura con el poder de las clases dominantes. Con la aspiracin de una sociedad mejor. Un esfuerzo que no es fcil. Entre ms nos tomemos de la mano, del sentimiento, de la profundizacin terica acerca de las causas de la miseria y la marginacin, ms vamos a aportar para acortar los plazos en ver la esperanza, redencin y pascua del campo popular.

Organizaciones presentes en Otra democracia, s!: Comosoc, Modep, nete y el Colectivo Desde Abajo.

Comosoc, una dcada de historia

Construir aqu y ahora el mundo nuevo

Nuestro proyecto poltico (Comosoc Coalicin de movimientos y organizaciones sociales de Colombia) surge en 2005 como respuesta a la debilidad generalizada del movimiento popular, a consecuencia del terrorismo de estado que durante dcadas ha costado la vida de miles de luchadoras y luchadores sociales; pero que tambin, es resultado de prcticas polticas contrarias a los intereses de los empobrecidos, de los oprimidos: La falta de tica, el vanguardismo, el hegemonismo, el colonialismo, el machismo, el caudillismo, entre muchas otras expresiones de nuestra cultura poltica, han estado presentes en las organizaciones polticas tradicionales de izquierdas y derechas.

Para enfrentar esta situacin, desde nuestros orgenes, hemos planteado la necesidad de construir una agenda de accin poltica comn desde las prcticas y las experiencias de las personas, colectivos y organizaciones sociales, para transformar la realidad local, regional y nacional, porque estamos convencidos de que las personas, colectivos y organizaciones populares son sujetos polticos de cambio, que no requieren de la conduccin y obediencia ciega a partidos e instituciones (privadas o pblicas), ni de prefiguraciones ideolgicas forneas para adelantar procesos de organizacin poltica conducentes a la emancipacin social.

No obstante, tambin hemos aprendido, que no es suficiente construir una agenda poltica que defina temas a disputar contra el poder de los de arriba, es importante construir un poder de los de abajo, que se diferencie, sea expresin y germen del mundo que queremos y estamos construyendo da a da; porque no esperamos igualarnos en fuerza a los poderosos, porque su poder est manchado de sangre y se sostiene con la dominacin, explotacin y miseria de los de abajo.

Nuestra agenda poltica no la entendemos entonces nicamente como suma de temas, pues tambin ha estado acompaada de criterios orientadores para nuestra accin: la defensa de la vida en todas sus manifestaciones, una tica poltica de respeto, la valoracin mutua entre los diversos, la voluntad poltica de apostarle a la unidad entre los movimientos sociales, la solidaridad popular y nuestra autonoma frente a otras expresiones polticas (Estado y partidos polticos tradicionales).

Adems, hemos definido y acordado, a partir de las experiencias y capacidades de todos/as: La protesta, la incidencia y cabildeo, denuncias, acciones jurdicas, campaas de agitacin, autogestin, investigacin y educacin popular, son algunas de las formas en las que se ha concretado nuestra voluntad de accin comn frente a la realidad.

Transformar la realidad y construir un pas del tamao de nuestros sueos no es tarea que queramos y podamos emprender solos, por esa razn tambin nos hemos empeado durante estos 10 aos en construir junto con otras expresiones polticas, iniciativas de Unidad desde la Solidaridad Popular, que recogen el sentir, el pensar y todo el legado de lucha de tantos hombres y mujeres mrtires que han ofrendado su vida por la emancipacin de los desposedos y humillados. Hemos impulsado y participado en experiencias como el Encuentro de Unidad Popular, la Coordinacin de Movimientos y Organizaciones Sociales y Polticas, la Cumbre Agraria, Campesina, tnica y Popular, el Clamor Social por la Paz, entre otras. Estas experiencias son muestras del avance del movimiento social popular respecto de la necesidad de reabrir caminos de convergencia y unidad poltica, social e ideolgica, para enfrentar la debilidad y fragmentacin que sufren los sectores populares, como consecuencia del conflicto social y armado.

Movimiento por la Defensa de los derechos del Pueblo MODEP

El Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo MODEP es un movimiento poltico de carcter social y popular, cuyo propsito es lograr el poder y la construccin de un gobierno democrtico popular que se oriente hacia el socialismo. Est conformado por organizaciones de estudiantes, maestros, obreros y trabajadores, campesinos, madres comunitarias, mujeres, LGBTI, jvenes y pobladores barriales; algunas de carcter nacional, regional o local, que desde el 2002 han venido trabajando y actuando de manera coordinada como pueblo organizado.

Durante estos 15 aos nos hemos orientado a construir fuerzas sociales y polticas para luchar con una identidad propia, por el Programa de Lucha: Por la Democracia para el Pueblo y por la vigencia del Socialismo, con un comportamiento poltico para las diferentes situaciones que se presentan en nuestro pas, en la regin, en la universidad, el barrio, la escuela, el trabajo y con los criterios de servir al pueblo y el derecho a la rebelin, oponernos a toda forma de dominacin y discriminacin, defender y promover la diversidad tnica y cultural, la emancipacin de las mujeres, buscar una relacin sociedad-naturaleza que no socave los medios de vida y que promueva el internacionalismo y la solidaridad con las luchas de los pueblos del mundo. Nuestro programa y nuestra lucha hacen parte de la experiencia y prctica histrica de los demcratas, socialistas, comunistas y revolucionarios, quienes han bregado por la transformacin profunda de la sociedad colombiana, pero tambin recoge las propuestas de los nuevos movimientos sociales, as como los balances crticos de los aciertos y errores del socialismo, para potenciar su vigencia.

En la Colombia actual el Modep considera necesario construir alternativas de poder popular con base territorial, en las que el pueblo aprenda y practique el ejercicio de decidir sobre aspectos centrales de su vida, independientemente de las clases dominantes y los monopolios imperialistas, que buscan subordinar, cooptar o destruir los proyectos de emancipacin popular. En este proceso el Modep ha trabajado por la unidad, a travs de alianzas, acuerdos de accin, unidades programticas, con todas aquellas personas, organizaciones y sectores organizados con los que comparte el inters por transformar las relaciones econmicas, sociales, polticas, culturales en el camino de lograr una Colombia diferente, una Colombia Socialista.

Federacin Unin Nacional de Trabajadores del Estado, los Servicios Pblicos y la Comunidad, NETE

Es una organizacin con presencia nacional, territorial y sectorial, hace parte del Comando Nacional Unitario del movimiento sindical, y tiene entre sus afiliados a sindicatos de todas las centrales, promueve una autoreforma y un repensar del rol sindical y su estructura, hacia un sindicalismo alternativo, ciudadano y comunitario que supere la anticuada visin gremialista y asuma una agenda amplia, con perspectiva poltica y social que permita la confluencia con los ms variados sectores, hacia una democratizacin real del Estado y la sociedad.

Ha venido trabajando junto con las centrales y federaciones estatales en la elaboracin de un pliego que pretende recoger el sentir y pensar de un milln trescientos mil empleados pbicos, alrededor de algunos ejes como; las garantas y libertades sindicales; defensa del patrimonio pblico y cese de las privatizaciones; dignificacin del empleo pblico; ampliacin de las plantas permanentes del personal; ascensos y permanencia en la funcin pblica; lucha contra la corrupcin y reivindicaciones especficas de los sectores de justicia, salud, educacin, medio ambiente, etc.

NETE apoya la solucin negociada al conflicto social y armado que ha padecido Colombia por ms de medio siglo y considera que debe cambiarse el modelo neoliberal por uno que propicie el desarrollo integral del pas y nuestros ciudadanos.

Colectivo Desde Abajo

El Colectivo Desde Abajo es un proyecto poltico ligado a las iniciativas sociales y populares del pas, en l confluyen estudiantes, maestros, procesos barriales, ambientales y de comunicacin alternativa. A lo largo de 25 aos ha realizado diversos anlisis crticos de la izquierda, reconociendo la debilidad del actor poltico y la atomizacin del actor social en el pas, la dispersin territorial y en la accin de las iniciativas populares, la desconexin con los intereses de la gran mayora del pueblo colombiano que como consecuencia no ha logrado construir una alternativa de poder y de gobierno.

Desde Abajo se ha propuesto aportar en la generacin de protagonismo popular, en la conformacin de tejidos sociales y de nuevos liderazgos colectivos que construyan nuevas confianzas, dejando a un lado el afn de protagonismo y el lmite organizativo y particular de cada proyecto poltico, que se capaz de ponerse a la cabeza de la inconformidad cotidiana del pueblo colombiano y configure una nueva opcin social y poltica para el pas.

En el campo de la comunicacin, el colectivo cuenta con experiencia en prensa escrita, una lnea editorial y la iniciativa de televisin, Peridico Desde Abajo y Le Monde Diplomatique Colombia, Ediciones Desde Abajo y DA TV, respectivamente. La comunicacin debe convertirse en un aspecto central a desarrollar por un nuevo proyecto poltico, no es un secreto la labor de los medios masivos de comunicacin que las lites de este pas usan para legitimar las polticas y estrategias de despojo y desigualdad, conviene que se construya un Sistema Nacional de Comunicacin Alternativa que dispute la opinin pblica, comunique al pueblo colombiano sobre las reales condiciones de los territorios, las luchas y propuestas de los actores sociales, que convoque a soar y construir otro pas.





