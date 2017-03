Entrevista a Antonio Garca, lder del ELN

Seguimos siendo una organizacin alzada en armas

Nodal

El Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN) de Colombia es, en la actualidad, la fuerza guerrillera activa ms antigua en Amrica Latina, y tal vez en el mundo. Antonio Garca*, integrante del Comando Central (COCE) y segundo comandante de la organizacin, habla de las desconfianzas que atraviesa la negociacin de paz con el gobierno, la vigencia de la lucha armada, sus relaciones con otras organizaciones clandestinas en Latinoamrica, las bases militares de Estados Unidos y su accionar para revertir los procesos de cambio que an persisten en esta parte del mundo.

-El ELN, en su V Congreso, caracteriz que las injusticias estructurales que dieron origen a la lucha armada estn vigentes y que se abocaran a la negociacin de paz en un sentido exploratorio, sin un compromiso de dejar las armas y planteando la necesidad de cambios estructurales. Cree que efectivamente podrn encontrar acuerdos con el gobierno de Santos, o con uno prximo que de igual forma represente a las clases dominantes aliadas a los intereses norteamericanos?

-El gobierno quera que desde el inicio de las conversaciones el ELN dijera o se comprometiera a dejar las armas, y que siendo as el gobierno tambin podra abrirse a considerar unos cambios, pero a esos cambios el gobierno le coloca unos inamovibles, de entrada se asegura que la guerrilla entregue su condicin de rebelde alzado en armas a cambio de unas promesas. El ELN le ha respondido de la misma manera al gobierno. Pues el gobierno est hablando en un terreno hipottico, miren lo que sucedi con las FARC, luego de acordar todo, el establecimiento introdujo modificaciones a lo ya acordado.

Por eso en la Agenda acordada con el ELN est el tema de las armas, ah est escrito que se hablar sobre el tema de las armas, de la misma manera y profundidad en que el gobierno est dispuesto a conversar sobre los otros temas sealados en la Agenda. El ELN no puede ni debe decir que va a hablar sobre la dejacin de armas, pues de entrada estara diciendo que no le ve futuro a su lucha, pues hasta este momento seguimos siendo una organizacin alzada en armas, y es en esa condicin en que vamos a realizar todo el curso de las conversaciones.

-Cree que la lucha armada tiene posibilidades se seguir siendo considerada una va de liberacin en una Amrica Latina que, al igual que el ELN seala respecto de Colombia, mantiene intactas sus causas estructurales de injusticia? El comandante Uriel, del Frente de Guerra Occidental de su organizacin, manifest recientemente su desconfianza en que los dueos del poder cumplan sus compromisos con la paz.

-Lo que expresa el comandante Uriel es el punto de vista del ELN. Hasta este momento lo que el gobierno de Santos ha mostrado es su afn porque la guerrilla se desmovilice y se desarme, no del por qu el pas debe cambiar o de qu manera estos gobiernos deben mejorar la vida de las gentes humildes.

De otro lado, ni siquiera han podido organizar los campamentos donde las FARC deben concentrarse, y eso que es lo que motiva al gobierno, habr que mirar cmo ser el cumplimiento de los acuerdos. En el caso del proceso con el ELN, an no hemos iniciado a discutir los temas de la agenda, y los tiempos los ha colocado siempre el gobierno, de eso el ELN ya conoce bastante, cuando quiere colocar condiciones unilaterales las coloca y no son tales sus premuras. Si no considerramos que existen posibilidades no estaramos alzados en armas, es una decisin nuestra y soberana, y cada pueblo est en su derecho de elegir el camino que estime conveniente.

-Los triunfos de Hugo Chvez y de proyectos alternativos al neoliberalismo en Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil parecieron marcar una tctica de acceso al gobierno para la izquierda continental por vas democrticas y electorales. Por qu su organizacin, hace ya 15 aos cuando estos procesos tuvieron su auge, no resolvi convertirse en fuerza poltica electoral y dejar las armas?

-Esos triunfos electorales no se dieron solos, fueron precedidos por gobiernos de corte neoliberal que llevaron a profundas crisis sociales y polticas, y cayeron en profundo desprestigio por corrupcin y ausencia de soluciones a los problemas de la poblacin. En ese contexto se vivieron jornadas de protesta social que evidenciaron la crisis del modelo econmico y por tanto de sus gobiernos y partidos.

En esos momentos, Colombia atravesaba la borrachera paramilitar, donde sectores de la oligarqua le apostaron a ese ensayo, que era la va para consolidar el modelo neoliberal, tanto en campo como en la ciudad. El paramilitarismo cumpla el papel de aniquilar las fuerzas sociales que se oponan al gobierno y al rgimen, pero a la vez llev a cabo la contrarreforma agraria por la va del despojo que ayud a consolidar el poder econmico y poltico del uribismo. De esta manera se le abri el camino al rgimen actual, que lo inici Uribe, pues dicho gobierno lleg con la idea de terminar con la guerrilla en 18 meses, meta que no pudo cumplir con su plan de guerra a lo largo de dos gobiernos. Como se puede ver se vivieron circunstancias polticas distintas, pero en el marco de un mismo modelo econmico. En esas circunstancias de guerra, la insurgencia colombiana y en particular el ELN, redise su estrategia de resistencia integral en lo poltico y militar.

-Colombia cuenta con un rgimen formalmente democrtico, aunque eso no impide que se cometan los ms altos ndices de violencia contra el movimiento social y popular en el continente. Cree que esa realidad colombiana pueda ser un modelo que copien las nuevas derechas en el continente?

-La formalidad de una democracia no se puede medir por que se realicen unas elecciones, pues en ellas quienes tienen dinero y pueden comprar votos son los que cuentan con mejores opciones para ganar. An la misma formalidad de la democracia debe estar referida a la equidad social, al respeto de los derechos humanos. Nosotros preferimos decir que en Colombia hay ausencia de democracia, no hablamos siquiera de apertura democrtica, sino que se requiere un proceso de democratizacin integral. No es acertado hablar de copias en el campo de las experiencias en la construccin de las sociedades. En caso que debiera sugerir, preferira hacerlo resaltando la experiencia de lucha y de resistencia que ha tenido que vivir el pueblo y de quienes nos levantamos en rebelda por transformar los regmenes injustos y antidemocrticos.

-El ELN tiene contactos con otros grupos clandestinos u organizaciones armadas en Amrica Latina?

-Para nadie es un secreto que los procesos de rebelin armada se fraguan en silencio, que pueden durar aos e incluso dcadas caminando selvas y pavimentos, son fuerzas que caminan sin que nadie las vea y luego llegan los tiempos de los volcanes con sus erupciones. Hemos conocido al grueso de la dirigencia guerrillera de Amrica Latina de las dcadas del 70, 80 y 90, pero tambin lo nuevo que se ha ido formando en paralelo a esos procesos y otras vertientes independientes novedosas. Unas se ven y otras no.

De cuando en cuando nuestra gente se encuentra, intercambian en el marco de un gran respeto, buscamos siempre aprender de los dems, ms que ensear, todos ellos mantienen sus esperanzas de ver sus pases libres y soberanos, con equidad social y verdadera democracia, que se aparte del desastre neoliberal. Viene en construccin una agenda poltica muy ligada a los procesos sociales, a una horizontalidad por la base, que rescate su participacin protagnica, con nuevos paradigmas ecolgicos, ambientales, de gnero, ticos. No se desconocen los aportes y bsquedas de los gobiernos que se menciona, pero que quieren rescatar la fortaleza de la organizacin social por la base que les d mayor capacidad de resistencia, que invierta la pirmide de la poltica: ms participacin de la base en la toma de decisiones.

-Las bases militares de Estados Unidos se cuentan por decenas en Amrica Latina, y en Colombia se encuentra la mayor concentracin militar norteamericana del continente. Cree que Estados Unidos podr recurrir a ellas en coyunturas prximas de crisis o para contrarrestar procesos de cambio?

-No son solo Amrica Latina o Colombia los nicos territorios intervenidos militarmente por Estados Unidos, sino que es el mundo entero. Para eso estn los centenares de bases militares regadas por el planeta, sus comandos y flotas que se reparten el control de continentes; ya no lo pueden hacer como hace algunos aos, pero lo siguen haciendo. En la actualidad vienen actuando con intensidad para revertir los procesos de cambio que an persisten en esta parte del mundo, y ahora con un presidente Republicano que se sale de la ropa, se puede esperar cualquier locura. Pero la lucha sigue y todo va a depender de la capacidad de los gobiernos y su poblacin para organizar la resistencia.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas del Estado colombiano realizaron una profunda revisin y actualizacin de su Doctrina Militar, ah queda claro sus objetivos en estos prximos 30 aos, proyectando convertirse en un lder militar para la regin, dentro de una alianza estratgica con Estados Unidos dentro de la doctrina de Accin Unificada buscando estandarizar las estructuras, visin operacional y, por tanto, objetivos en la geopoltica continental y mundial de la mano con las tropas de la OTAN. Su visin injerencista queda clara en dicha doctrina, pues seala que tienen capacidad para realizar operaciones dentro y fuera del territorio nacional, para entrar y salir en cualquier territorio, asegurar el terreno y mantenerse hasta hacer cambiar las circunstancias. Estas son palabras mayores. Podemos decir que las Fuerzas Armadas colombianas son un gran operador del imperio norteamericano. La inestabilidad poltica que hoy vive el continente caminar de la mano con esta visin de podero militar de la oligarqua colombiana.





Antonio Garca (Mocoa, 1956) es el nombre que adopt en su ingreso al Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN) de Colombia. Antes de incorporarse a la guerrilla fue docente de primaria y estudiante de Ingeniera Elctrica en la Universidad Industrial de Santander (UIS). Actualmente integra la mxima instancia de la organizacin, el Comando Central (COCE).

Fuente original: http://www.nodal.am/2017/03/antonio-garcia-jefe-del-eln-colombia-seguimos-siendo-una-organizacion-alzada-armas/