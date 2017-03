Entrevista a Enrique Calvo, secretario de Prepali

"No se hace nada por reinsertar a los presos

Enrique Calvo es el secretario de Prepali, una asociacin que facilita la salida de los presos de las crceles zaragozanas No tiene sentido que el papeleo para solicitar el subsidio por excarcelacin comience el da que el preso ya sale de prisin Nunca se debera dar a nadie por perdido.

En slo dos aos, la asociacin Prepali asegura que ha ayudado a entre 300 y 400 presos. No reciben ninguna subvencin y son slo una decena de voluntarios, aunque en algunas acciones se han implicado ms personas. El secretario de la asociacin, Enrique Calvo (Zaragoza, 1957) piensa que lo ideal sera aspirar al modelo de algunos pases del Norte de Europa, donde las polticas apropiadas de reeducacin, reinsercin y prevencin de los delitos estn llevando a cerrar crceles por falta de presos.

El impulsor fue el actual presidente, Felipe Juste, porque, de la mano de su to, un dicono, empez a colaborar con algunas asociaciones que trabajan por la reinsercin de gente en peligro de exclusin. Felipe se dio cuenta de que estas asociaciones no hacan exactamente lo que l quera; l haba tenido algn empleado en el sector de la construccin que haba tenido problemas y haba visto de cerca lo que supone que alguien entre en la crcel. Entonces, hace un par de aos decidi poner en marcha una asociacin especializada en atender a personas que han estado presas. Son personas normales que entran en prisin por las circunstancias que sea, pero que suelen perder la familia, el trabajo, las dos cosas... Al salir de la crcel, puede haber cierta desesperanza si no hay alguien que te gue para intentar volver a ser una persona normal, que luche, que trabaje y que tenga vida propia.

Por qu haca falta una asociacin especfica?

Nosotros pensamos que no estaban cubiertas las necesidades y expectativas del colectivo preso. Nuestro objetivo es que se cumpla el artculo de la Constitucin espaola que dice que las condenas privativas de libertad deben ser para reeducar y reinsertar a las personas, que no pese ms la parte punitiva. La legislacin es muy bonita, pero no se cumple nada. Lo nico que tiene ahora mismo alguien que sale de la crcel sin apoyo familiar es un subsidio de excarcelacin; adems, tardas dos meses en cobrarlo. Normalmente, la administracin sabe con tiempo cundo va a salir un interno de la crcel. No tiene sentido que sea en ese momento cuando comience el papeleo; el da que sale, el preso debera tener ya como mnimo los 426 euros del subsidio de excarcelacin. Ahora, con una mano en un bolsillo y la otra en el otro, lo normal es que alimentes el ciclo penitenciario y que, antes de que transcurran esos dos meses, reincidas y vuelvas al centro penitenciario. Al fin y al cabo, tal y como est planteado, es un negocio: alojas a una serie de delincuentes, manejas unos 21.000 euros al ao por cada persona que tienes presa e incluso se puede hacer algn apao que otro.

Para quin es un negocio? Para Instituciones penitenciarias?

S, y para los polticos en general.

Ese subsidio de excarcelacin es suficiente?

Para alguien que empieza de cero, es evidente que no es suficiente. An es ms sangrante el caso de las personas que estn privadas de libertad que trabajan en talleres penitenciarios: cuando salen, ni siquiera pueden acogerse a esos 426 euros del subsidio de excarcelacin. Slo les corresponde su paro y ese paro suele ser ridculo porque slo han estado cotizando por 120 o 160 euros al mes. No se premia de ninguna manera que la gente trabaje dentro de la crcel. Muchos presos tambin lo haran para mantener a su familia fuera. Pero esos 120, 160 o, como mucho, 200 euros, no suponen nada.

Qu otras necesidades tienen las personas que salen de la crcel?

Si la condena es corta, hay bastantes menos problemas porque normalmente el preso no se ha desvinculado familiarmente y se le puede ayudar mucho ms rpidamente a encontrar trabajo o el camino para rehabilitarse. Cuando la condena es ms larga, es muchsimo ms complicado. Lo fundamental es que no se desanimen dentro, que la gente estudie y, si se puede, que aprenda un oficio. Se trata de aprovechar el tiempo, de no malgastarlo. Si no, los presos acaban dndole vueltas a la cabeza para seguir haciendo lo que hacan antes de entrar sin que les pillen.

Adems de la duracin de la condena, qu ms influye en que la reinsercin en la sociedad sea ms o menos difcil?

Si uno tiene fe en s mismo, quiere recuperarse y tiene claro que no quiere volver a entrar en un centro penitenciario, la reinsercin es mucho ms fcil, hayas hecho lo que hayas hecho. Estamos tutelando a gente que est a punto de terminar condenas de 20 o30 aos por acumulacin de pequeos robos y, claro, cuando ellos entraron no haba tranva en Zaragoza, ni mviles... Eso es todo un shock. Con todo, tenemos por ejemplo un caso de un hombre condenado a 23 aos que est ya en tercer grado, estuvo estudiando y trabaja casi desde que sali. Por cierto, el tercer grado se usa muy poco, a pesar de que es un muy buen punto de salida para cualquier condena. Nunca se debera dar a nadie por perdido; cada caso hay que estudiarlo individualmente. De hecho, es a lo que est obligada la administracin, a hacer un estudio de tratamiento individualizado para cada preso. Hay pocos equipos de tratamiento para demasiados internos y, al final, no se estudia a conciencia a ninguno de ellos. Despus, hay gente que se deja ayudar y gente que no se deja.

Ha habido casos de presos que hayan rechazado vuestra ayuda?

No exactamente, lo que s nos ha pasado es que hay gente que, en principio, s quieren la ayuda y piensan que volver al ciclo vital de la sociedad va a ser fcil, pero despus no ponen nada de su parte y vuelven a las andadas. Nadie ha rechazado la ayuda, pero s ha habido casos puntuales a los que no les ha servido, que no han sabido aprovecharla. Los voluntarios no pueden ser su sombra en todo momento.

Los presos con los que trabajis suelen contar con el apoyo de los amigos y familiares que tenan antes de entrar en la crcel?

S, normalmente, son las familias quienes acuden a nosotros para que ayudemos al familiar preso. Tambin tenemos casos de inmigrantes que sin familia aqu, que nos han conocido a travs del boca a boca dentro de la crcel y nos han pedido ayuda. A veces, vamos a recogerles a la salida de las crceles de Zuera y Daroca para trasladarles a Zaragoza. Les ayudamos a presentar los recursos iniciales para los permisos, para solicitar grados, se intenta hablar con el juez de vigilancia y con la asistenta social No tenemos ninguna subvencin pblica. Todos los voluntarios dedicamos nuestro tiempo de forma gratuita y tambin ponemos algn dinero en gasolina, cartas, sellos...

