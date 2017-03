Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre Praxis poltica y Estado republicano. Crtica del republicanismo liberal

Toda sociedad genera una forma de vida inherente al orden que la organiza"

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones aqu publicadas, Joaqun Miras Albarrn es miembro fundador de Espai Marx y autor de

***



Estbamos en esto. Habas dicho: Pero quiero dejar de lado ahora esta fundamentacin biolgica de la metafsica de la prioridad ontolgica de la comunidad sobre el individuo, hecha desde las propias ciencias biolgicas, para pasar a la poltica, refirindome a tres asuntos.Empecemos por el primero.

Sobre el primero: lo he tratado ya, es el patriarcalismo. En nuestra sociedad se combate decididamente este tipo de comportamiento. Y se castiga con la coaccin de la ley y de los tribunales la violencia machista. Podemos discutir si se lo combate con toda la contundencia debida o no. Pero el patriarcalismo, el machismo, es ethos, es costumbre cultural. Consideraremos liberticida, carencia de respeto a la diferencia, la intervencin decidida y la punicin de este comportamiento?

Toda sociedad genera una forma de vida inherente al orden que la organiza. Siempre. En el capitalismo, este orden es el del mercado, el del consumo. Este hacer y vivir no es natural ni ha existido siempre; surge tras la segunda guerra mundial.

Sabemos que esta civilizacin nuestra tiene el tiempo contado. Su fundamento es el uso masivo de combustibles fsiles. Y estos se agotan. Treinta aos, cuarenta

Hay diferentes predicciones pero se entiende lo que sealas.

Toda alternativa de sociedad deber controlar en comunidad la generacin y distribucin de la energa disponible. Energa, por fuerza, renovable, cuyo poder energtico es infinitamente inferior a la fsil. Esto exigir en el caso deseable de que seamos capaces de articular proyectos sociales democrticos- que cada individuo tenga racionado obligatoriamente el acceso a la energa, tenga limitado obligatoriamente el consumo, sus opciones de viajar, etc. Que la prioridad est dirigida al consumo pblico, etc. Habr que elaborar nuevas formas de vida, nuevas formas sobrias de consumo, de accesos a los recursos naturales, nuevo ethos. Limitar el consumo, por imperativo para preservar la igualdad, es esto aplastamiento del individuo?

En mi opinin no. En absoluto. Todo lo contrario ms bien.

Por otro lado, sin embargo, en ese caso, habr mucho tiempo libre, a disposicin de los individuos, dado que la actividad productiva deber ser muy restringida por la limitacin de uso de energa y de materias primas. Ser considerada una imposicin la disposicin de tiempo personal libre?

Has apuntado el segundo. El tercero.

Un ltimo asunto ms, para terminar. Consideraremos derecho a la libertad y a la diferencia la posesin material de recursos, de capital, que posibilita la explotacin de los dems seres humanos, una posesin de capital que es imposible sin la explotacin de fuerza de trabajo asalariada?

Desigualdad no es diferencia; ni igualdad es homogeneidad. Y en lo que hace a los demo republicanos, luchamos desde siempre por instaurar un ethos igualitario, donde cada sujeto pueda ser reconocido como igual al otro y pueda tener igual derecho a autoelegirse en sus diferentes capacidades y en sus expectativas auto desarrolladas. Toda injusticia, toda desigualdad todo atentado contra la libertad, est en el ethos. El ser humano, por naturaleza, onto antropolgicamente, ni es liberticida ni tampoco es libre y moral, tal como afirma el individualismo ontolgico trascendental, que, por esta consideracin misma, se puede permitir desechar la reflexin sobre el ethos, dado que no considera que la cultura material de vida forme, construya la individualidad. Podemos leer a Rousseau, que nos recuerda que cuanta ms diferencia haya entre las costumbres el ethos- y la ley republicanas, por un lado, y el ethos que desarrollan los individuos particulares, por otro, ms violencia deber usarse para imponer la repblica. Y que la volont general debe imponer su cumplimiento obligando a los individuos a ser libres igualmente libres-. La reflexin de Rousseau sobre la necesaria organicidad de ethos y nomos, y sobre las consecuencias de su divergencia es un primer caso de reflexin sobre la necesidad de una hegemona cultural del ethos republicano como condicin para la constitucin de un orden nuevo res publicano. Est en el captulo primero del libro tercero de El contrato social. Me he permitido ir al libro para documentar la cita: ahora bien, cuanto menos se relacionen las voluntades particulares con la voluntad general, es decir, con las costumbres [republicanas] y la ley [republicana], ms debe aumentar la fuerza represiva.

Hegemona cultural es nocin poltica fuerte, que ha sido muy elaborada, como sabemos por Antonio Gramsci.

Central sin duda por lo que decs los gramscianos documentados. Paco Fernndez Buey, como sabes, escribi mucho esta nocin que t llamas poltia fuerte.

Esta categora solo adquiere sentido cuando se parte de la antropologa ontolgica de la prioridad de la comunidad sobre el individuo y de la plasticidad del individuo cuya auto constitucin como sujeto es consecuencia de un ethos, de unas costumbres. Y de la organicidad entre orden poltico y ethos , entre sociedad poltica y sociedad civil. Una reflexin que pone el fundamento del Estado en el ethos o cultura antropolgica organizada.

Vuelvo a Rousseau; precisamente poco antes de la cita que he incluido, al final del libro segundo, Rousseau escribe que las leyes ms importantes para la preservacin de una repblica son las costumbres, los usos, y la opinin. Estas nociones, que no se inspiran en un individualismo trascendental, sino en la plasticidad humana, en la prioridad ontolgica de la comunidad sobre el individuo, y en la subsiguiente necesidad de que haya un ethos res publicano para que exista una res publica son las propias del autntico republicanismo. No otra cosa escribe Montesquieu cuando explica que libertad es cumplir con la ley republicana. Esta es la tradicin aristotlica. La continuada por estos autores, por Hegel, por Marx y el hegelo marxismo. En esta tradicin es condicin de posibilidad de la existencia de una repblica la creacin de un ethos republicano. Si queremos una res publica, deberemos luchar por cambiar el actual ethos, desde el cual no es posible una res publica

Hablas tambin, con esto finalizado las preguntas de hoy, de la necesidad de elaborar en comn un proyecto de vida buena. Vida buena? Y qu era eso para ellos?

Toda sociedad est gobernada por un saber vivir hegemnico que impone inspira, orienta- un vivir. Ese vivir mayoritariamente elegido y seguido, que es cultural e histrico, que no es innato, que no est determinado por una Razn trascendental universal, es, para quienes lo siguen, un modelo de vida buena.

Es el liberalismo antes, tambin la corriente mayoritaria de la Ilustracin, los filsofos economistas, los fisicratas- el pensamiento que ha tratado de naturalizar la opcin de ethos que es orgnica a los intereses del capitalismo. Y por ello, ha borrado el carcter histrico, cultural, del vivir, de la vida privada, y ha borrado de nuestra concepcin la nocin clsica de Vida Buena, de e zen.

Toda sociedad tiene como fundamento, como condicin de posibilidad, un ethos determinado y este ethos se sostiene mayoritariamente en la medida en que es considerado por la mayora de la sociedad como un buen vivir, un modelo de Vida Buena.

Es el ethos, la reflexin sobre el ethos, las costumbres o cultura material de vida, como condicin para la creacin de una res publica, de un orden nuevo justo, lo que abre a su vez la reflexin sobre la lucha por la hegemona: por la hegemona de nuevas costumbres de vida, como condicin sin la cual no es posible el nuevo orden pblico res publicano.

En consecuencia, el republicanismo, al menos el republicanismo clsico y el actual que conscientemente, se relaciona e inspira en aquel, tambin tiene consciencia de que una repblica no puede existir sin un ethos orgnico, sin cuya hegemona cultural no se afianza, no existe una res publica. El ethos, desde luego, deber surgir, no del talento prescriptivo de una minora ilustre o ilustrada o selecta o dotada de consciencia exterior, sino de la actividad creativa organizada de la inmensa mayora organizada en movimiento para constituir un nuevo orden comunitario, una res publica.

Insistes en ello, lo hemos hablado varias veces. Es importante.

Es importante. Este ethos res publicano ser el conjunto de comportamientos humanos que posibilitan el desarrollo de una antropologa adecuada a la polis y a su sostenimiento como comunidad de sujetos libres e iguales.

Es la comunidad la que produce una cantidad de bienes y de posibilidades de vida inaccesibles a la familia y a la aldea. La vida buena es aquella que permite el acceso a esos bienes: o para decirlo todo, es aquella que organiza la creacin de bienes y que los distribuye de forma igualitaria, evitando que unos ciudadanos se conviertan en objeto de explotacin y de dominio por parte de otros. La Vida buena es aquel ethos que favorece que todo individuo se sienta concernido en la reproduccin de esa sociedad igualitaria. Que se considere un bien ser solidario, y se considere placentero participar en las deliberaciones de la poltica, actuar en comunidad por el bien de la comunidad. Que se considere que el consumo pblico teatro, juegos, espacios pblicos, sanidad, enseanza, actividades comunes, tales como la poltica, etc- es superior al privado. Y que se condene todo comportamiento insolidario. Que se anime la creatividad humana, pues es la creatividad humana la que genera, la que produce y reproduce la comunidad. Y que se favorezca la bsqueda de la satisfaccin personal en el hacer, en la actividad, en el autodesarrollo de la propia capacidad poltica, estudio, hacer productivo- y no en el consumo material privado.

Precisamente para Aristteles, la felicidad es una sensacin inherente a la actividad. El ser humano, ser social activo, carece de una forma preformada, innata, de vivir, e incluso carece de capacidades y facultades innatas, tal como queda claro en las ideas que he resumido de Aristteles: el acto es anterior a la potencia, nos hacemos citaristas tocando la ctara, etc.

Esa praxis, esa prctica humana (acaso en plural) de la que hablas con tanta insistencia.

El ser humano solo alcanza a constituirse como tal, mediante su actividad: solo mediante la actividad se auto constituye como sujeto. La actividad es elemento imprescindible para su auto creacin como subjetividad humana. La actividad es el elemento de cuyo desarrollo depende la sensacin, que le es inherente, de felicidad humana. El gran filsofo marxista hegelo marxista: aristotlico-hegelo-marxista- Georg Lukcs, precisamente, insista mucho en este elemento de la filosofa prxica de Aristteles: en la correlacin entre el modelo de vida feliz y la onto antropologa del ser social-prxico. Ser feliz es algo que solo puede alcanzar el individuo activo. Una actividad, adecuada a la polis y a su reproduccin, una actividad dentro del ethos, por tanto, una actividad como se debe, pues la actividad humana es social y requiere de la sociedad. Se requiere poseer, adems, unos moderados recursos, no pasar privaciones, y tener salud, pero esas son, tan solo, las condiciones para la felicidad, que surge inherentemente de la actividad en general: praxis y poiesis.

Una distincin, que como recuerdas, Sacristn sealaba en su Advertencia a la Antologa de Gramsci.

Lo recuerdo, lo recuedo. La actividad humana es cultural, es siempre social, solo en sociedad se puede desarrollar, dentro de la comunidad social concreta histrica, y de su concreto ethos. Desde luego, un ethos abocado al consumo privado, a la emulacin de lujos, etc, es incompatible con un ethos republicano, con el socialismo. Y no produce felicidad, solo insatisfaccin e hinchazn de nuevas necesidades de consumo. El tenor de vida del polites es sobrio en consumo material, pero su vida es activa, auto dirigida, auto elegida.

Lo dejamos por el momento. Continuamos en breve querido Joaqun.

Cuando quieras.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.