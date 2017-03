El consumo desde lo colectivo

Soberana alimentaria

Formar parte de iniciativas agroecolgicas como grupos de consumo autogestionados y huertos comunitarios induce cambios en los modos de vida, los patrones de consumo y la dieta. Quienes entran a participar, lo hacen siendo conscientes, al menos parcialmente, de los problemas sociales y ambientales asociados a los sistemas de alimentacin global. Implicarse en proyectos de alterconsumismo y huertos comunitarios refuerza esa conciencia, la ampla a otros campos y les permite sentirse partcipes de la construccin de alternativas desde lo colectivo.

La alimentacin se est convirtiendo en un potente vector de transformacin social. O eso parece desprenderse del contenido de un creciente nmero de publicaciones y declaraciones que ensalzan el potencial de las redes alimentarias alternativas y de la agricultura urbana para conseguir ciudades y territorios ms resilientes y que anuncian a su vez la configuracin de una nueva geografa urbana y rural en torno a sistemas agroalimentarios emergentes. Como dice Mamen Cullar, Se trata de una suerte de nuevo activismo desde la cotidianidad que participa en la construccin de una hegemona alternativa.

Se suele escuchar que involucrarse en estas iniciativas induce cambios en la dieta y hace que adoptemos estilos de vida y hbitos de consumo menos insostenibles. Es una afirmacin basada sobre todo en percepciones personales, sin que por el momento haya suficientes datos y estudios que la corroboren. Hacer visible esa correlacin, sustentndola con datos, reforzara los argumentos de los movimientos sociales, que reclaman apoyo para este tipo de iniciativas y que intentan introducir la agroecologa y la soberana alimentaria en la agenda poltica.

Buscando respuestas

Formar parte de un proyecto agroecolgico o de un grupo de consumo, influye en el estilo de vida?

Con esa inquietud en la cabeza, desde Surcos Urbanos realizamos un estudio en 2015 para descubrir si formar parte de un proyecto agroecolgico o de un grupo de consumo influye en el estilo de vida. Se confeccion un cuestionario con preguntas sobre dieta y hbitos de consumo (ingesta de carne, productos de temporada y compra en tiendas de barrio), participacin en actividades (creacin o refuerzo de lazos comunitarios) y voluntad de reducir la desigualdad (atencin prestada a las condiciones laborales de quienes cultivan y producen).

El cuestionario fue enviado por correo electrnico a redes y grupos organizados. Nos centramos en tres tipos de proyectos:

Cooperativas integrales que abarcan produccin, distribucin y consumo, y son iniciativas de agricultura apoyada por la comunidad. La autogestin es un tema clave y normalmente adoptan estructuras horizontales y asamblearias. Tanto las decisiones como los problemas y los riesgos se comparten entre todas.

Grupos de consumo , autogestionados segn principios de solidaridad social y sostenibilidad ambiental, sin nimo de lucro y no comerciales. Se organizan para comprar directamente. Aunque algunos de sus participantes lo sean por puro pragmatismo, para conseguir productos ecolgicos a mejores precios, lo normal es que entre sus motivaciones figure el apoyo a productores y productoras.

Huertos comunitarios gestionados colectivamente. En la mayora de los casos se trata de iniciativas generadas por grupos de base en solares o espacios abandonados de la ciudad. La produccin de alimentos es relativamente escasa y de autoconsumo, pero son espacios de aprendizaje y socializacin.

Durante dos meses se mantuvo el cuestionario abierto y recibimos ms de 250 respuestas de todo el Estado, un 54 % desde el rea metropolitana de Madrid. La mitad de las respuestas (53 %) corresponde a personas implicadas en grupos de consumo, un 12 % en huertos comunitarios o cooperativas integrales y el 34 % participan en ambos tipos de proyectos. La mayora (43 %) llevan entre 1 y 3 aos en el proyecto y un 36 % entre 3 y 10 aos, mientras que en torno al 10 % llevan menos de 1 ao o ms de 10 aos.

Reducir la huella ecolgica de la alimentacin

Los resultados son contundentes: participar en una de estas iniciativas de alterconsumismo o de huertos induce cambios en los hbitos de compra de alimentos; el 84 % de los participantes han aumentado su consumo de productos de temporada y un 60 % compra ms en tiendas de barrio. Tambin se ve un efecto claro en la dieta: el 15 % ya eran vegetarianos, pero otro 60 % indica que participar en estas iniciativas les ha llevado a reducir su ingesta de carne (y con ello reducen la presin sobre los recursos naturales, suelo, agua, etc.). Especialmente quienes se abastecen a partir del sistema de cestas fijas (sin pedidos individualizados) acaban comiendo ms verduras y ms diversas, con variedades hortcolas que desconocamos o no comprbamos por desconocer su forma de preparacin. Tambin es una va de educacin para salirnos del berenjena-tomate-pimiento-calabacn 365 das al ao. Eso no es sostenible desde luego, aunque lleve la etiqueta "eco", "integrado", "biodinmico", etc..

El propio funcionamiento de los grupos permite reducir notablemente el empleo de envases y la generacin de residuos. Y eso se traslada a otras compras intentando evitar productos con envasado excesivo y plsticos.

Hay otros aspectos, como las pautas de movilidad, que son ms complicados de cambiar: solo un 29 % ha reducido su uso del coche privado. Si se suma esta cifra al 20 % que nunca lo usaba ya antes de unirse al proyecto, el cuadro resulta ms optimista.

Ampliar la toma de conciencia

Varias respuestas, todas procedentes de personas de cooperativas integrales, expresamente se refieren a ellas como oportunidades para construir conscientemente espacios de relacin e intercambio al margen de las reglas del mercado. De una manera ms general, sirven para ampliar la toma de conciencia sobre los problemas de desigualdad que acarrea el sistema alimentario globalizado: el 68 % dice que desde que forman parte de uno de estos colectivos de alimentacin alternativa o de un huerto, tiene en cuenta las condiciones laborales de quienes producen los alimentos (otro 26 % ya lo tena en cuenta antes).

De las respuestas se desprende que participar en estas iniciativas ha cambiado la actitud hacia la comida y quienes la cultivan: Valoro mucho ms lo que como, aprovecho mejor la comida, s lo que cuesta que la tierra te d alimento, Utilizo mejor la comida, ahora no hay desperdicio en casa y aprecian compartir y colaborar con los productores de la zona, ponindolos en valor.

Aprendizaje y refuerzo en colectivo

Se puede hacer un recorrido de los cambios que se generan, desde la escala de barrio hasta el mbito ms interior de la satisfaccin personal. De acuerdo con el estudio, este tipo de iniciativas refuerza la sensacin de pertenencia y las redes comunitarias de barrio... o del territorio: Nos ha hecho implicarnos y empatizar con muchsimos proyectos que estn generndose en la isla. Es probable que quienes responden a la encuesta sean precisamente las personas ms comprometidas y activas; tal vez eso ayude a explicar que prcticamente todas las respuestas hablan en positivo con relacin a la vida de barrio: el 59 % participa ms en actividades locales y otro 39 % ya era muy activo antes de incorporarse al proyecto.

Formar parte de un grupo es un mtodo de aprendizaje y reflexin en comunidad. Si algo destaca sobre todo lo dems, es el componente colectivo de las iniciativas, algo que aprecian especialmente y que les permite sentirse parte de una construccin y transformacin social. El espacio colectivo refuerza el compromiso poltico y ecologista que ya tena y compartir experiencias facilita que esa conciencia alterconsumista se haya extendido a otros campos de nuestra vida como cuestiones relacionadas con la ropa o los juguetes.

Y no menos importante, son mltiples las respuestas que destacan el efecto sobre el bienestar interior: Nos ha aportado tambin ms felicidad, ms risas, ms enriquecimiento personal, ir ms tranquilos y dicen vivir ms felices por sentirse partcipes de un cambio, por el compartir personal y un acompaamiento humano y cercano. Como sintetiza uno de los participantes: Quiz no sea revolucionario, o no vaya a cambiar el mundo, pero entre tanto participar en colectivo de un grupo de consumo responsable nos une, nos forma, teje red social y nos da momentos de felicidad.

Ir ms all delos de siempre?

Asomarse a una asamblea de cooperativa o a un da de reparto deja ver, dentro de la diversidad, que sus participantes comparten rasgos reconocibles (lenguaje, actitud e incluso esttica), pero qu dicen los datos?, se puede identificar un actor sociopoltico detrs de estos proyectos? Desde un punto de vista meramente cuantitativo, y de acuerdo con las respuestas, son proyectos apoyados por las clases medias con alto nivel educativo (ms del 80 % tienen estudios universitarios). Aunque las condiciones laborales son cada vez ms precarias, todava un porcentaje nada desdeable (45 %) tiene trabajo estable.

Son mayora las respuestas de mujeres (65 %). Teniendo en cuenta que (sorprendentemente) apenas hay hogares unipersonales, parece que ellas son ms proclives a sumarse a estas iniciativas o tal vez persista un sesgo por gnero y todava son mujeres quienes llevan la carga de los cuidados en el hogar, incluso en entornos alternativos.

Ms all de estos datos, parece que con carcter general, a estas iniciativas se apuntan personas ya sensibilizadas con los temas de consumo y ecologa. Aunque luego los intereses puedan ampliarse, la concienciacin previa es esencial: Mi consumo no es ms responsable por hacerme de un grupo de consumo, he buscado y encontrado un grupo de consumo por querer mantener un consumo responsable.

Sus participantes aaden a la concienciacin una notable dosis de compromiso, ya que formar parte de estos proyectos, que tienen un componente importante de autogestin, exige una dedicacin considerable de energa y tiempo, pues parte del trabajo es asumido entre todas (sobre todo tareas de distribucin y organizacin). Como se ha visto, sin duda es enriquecedor compartir tareas y tiempo con otros vecinos y amigos permitiendo una mayor socializacin e integracin en el barrio. Pero el balance entre esfuerzo, trabajo, dedicacin, precio y cantidad de comida obtenida no siempre est claro y hace que algunos proyectos sean en la prctica ejercicios de activismo poltico solo asumibles por personas muy motivadas. Incluso con un nivel alto de concienciacin, a veces se hace inviable la participacin me acab resultando insostenible en lo personal y en lo familiar, por falta de tiempo para asistir como los dems y aprovechar plenamente los productos, etc.

Es decir, por sus caractersticas (nivel de compromiso, dedicacin, horarios limitados de reparto, etc.) son opciones para una minora, difcilmente extrapolables a toda la poblacin. Eso hace que, aunque casi todos los proyectos y redes alimentarias alternativas hayan emergido desde los movimientos sociales, se escuchen cada vez ms voces que plantean la necesidad de que los gobiernos locales reaccionen y las promuevan, para lograr un mayor impacto. Una demanda que no se libra de las crticas, pues tambin se acusa a las redes alimentarias alternativas de ser objeto de inters de las clases medias y medias-altas. Ms all de esa crtica, queda en el aire la duda de cmo sera posible promoverlas y favorecer una transicin agroecolgica de los sistemas alimentarios sin perder el carcter holstico en que la alimentacin es parte de un proceso de transformacin integral, algo que s consiguen estas alternativas alterconsumistas, cuando son experiencias desde lo colectivo que van ms all de comer ecolgico

Nota: La autora agradece su apoyo a quienes generosamente respondieron a la encuesta, y muy especialmente a quienes se hicieron eco y difundieron el llamamiento en sus colectivos y territorios. Solo podemos poner nombre a una pequea parte: Fiorella en Granada, Glenda en Sevilla, Pablo Llobera de la Red de huertos de Madrid, Franco de TERRAE, Jon del SaS, Jos Daniel de la RAC y un buen puado de compas del BAH!

