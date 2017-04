Todos somos ecuatorianos

Diario Por esto! (Mrida)

Todo se puede comprar menos el corazn proclam en Guayaquil el candidato Lenin Moreno al cierre de su campaa que culminar el 2 de abril con el balotaje para decidir quin ser el prximo Presidente del Ecuador. Ya el ex vicepresidente haba derrotado a todos los dems en las elecciones de febrero en las que logr una votacin aplastante y estuvo a unos pocos votos de obtener la mayora requerida -40%- para evitar una segunda vuelta.Entonces algunos voceros de la oligarqua amenazaron con incendiar Quito si era proclamado vencedor quien super en un milln de votos al banquero Guillermo Lasso, personaje ste de ingrata memoria, ex Ministro directamente vinculado al desastre que en 1999, entre otras cosas, elimin el sucre como moneda propia forzando la adopcin del dlar como signo monetario local y condujo a la fuga en masa de unos dos millones y medio de ecuatorianos lanzados sbitamente a la pobreza.El prximo domingo los ecuatorianos debern decidir si regresan a aquella etapa dolorosa o continan avanzando por el camino de la Revolucin Ciudadana iniciado por el Presidente Rafael Correa hace diez aos con un saldo muy importante en cuanto a una ms justa redistribucin del ingreso nacional, que sac de la miseria a dos millones de personas y muestra progresos notables en materia de educacin y salud pblica, una admirable obra en caminos, transporte y comunicaciones y sobre todo, el rescate de la soberana nacional y un Gobierno limpio y dedicado al beneficio de las mayoras. Nadie hizo tanto en tan poco tiempo por la justicia en uno de los pases ms desiguales de la Tierra y debi hacerlo en condiciones muy difciles como consecuencia de la cada de los precios del petrleo, un terremoto descomunal y otras calamidades naturales.Una feroz y multimillonaria campaa meditica se empea en confundir al pueblo, promover la amnesia colectiva y arrastrarlo a votar contra s mismo. Toca a los ecuatorianos decidir.Pero lo que est en juego va ms all del pequeo y hermoso pas. El prximo domingo Ecuador estar, literalmente, en el centro del mundo. All se decidir tambin el futuro de una Amrica Latina emancipada frente a un Imperio que busca restaurar su maltrecha hegemona.