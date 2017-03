Estas venas atestadas de abuelas (II)

El Telgrafo

(I): http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/estas-venas-atestadas-de-abuelas-i Pensar con cabeza propia es una recomendacin proveniente del fondo de la historia del pueblo de origen africano, porque de no hacerlo apenas se balbucean ideas ajenas sobre s mismo o se completan retratos estereotipados. O se repiten falsedades para darle grandeza a la bajeza de aquellos prceres cuyos nombres gobiernan la memoria urbana. Hablar con voz propia es resultado del pensamiento crtico colectivo o individual. Y la pedagoga de la Abuela Dbora y del Abuelo Zenn, vigente an, tiene ese propsito. Es de la comunidad de abuelas y abuelos que nos viene ese mandato para filosofar sobre nuestras andaduras y las buenaventuras de los recorridos y as hacer de nuestra estada en los territorios de la costa pacfica colombo-ecuatoriana algo ms, mucho ms, que una presencia silente o una ciudadana terica (o hipottica, diran hermanos ms radicales).Esteest de acuerdo con aplicar en la actividad poltica comunitaria (y tambin desde aquella) el pensar crtico afroecuatoriano, para expresar nuestra incomodidad con lo que nos rodea, con lo establecido, con lo permitido, se cita a Vilma Almendra, escrito en, texto de Pensamiento crtico, cosmovisiones y epistemologas otras para enfrentar la guerra capitalista, ctedra interinstitucional, Universidad de Guadalajara, 2017, p. 61.Valga la parfrasis: sin pensamiento crtico no hay razn crtica emancipatoria para los grupos oprimidos. Y en las comunidades negras, de la costa pacfica y de tierra adentro, la soltura libre de la palabra ha sido y es consustancial con el ejercicio de sus derechos humanos. Tambin por tradicin oral y porque la palabra es fuerza.El fin de la palabra nombra cierta originalidad dentro de una diversidad cultural, distingue el punto de vista de la territorialidad como fsica de maravillas y biofsica de sabidura. El maestro Juan Garca hace referencia al apelativo de Provincia Verde endosado a la parte norte de Ecuador, por quienes nos miran desde afuera, pero sin vernos,Juan Garca y Catherine Walsh, p. 89. El apremio de los elogios disimula la injusticia social y el desconocimiento de nuestras realidades comunitarias. La intensidad de la zalamera del poder poltico institucional es inversamente proporcional al efectivo desempeo intercultural. Un caldo de piedras para ser comido con cuchara de mate.() el verde de Esmeraldas es el resultado de unas filosofas, el producto de unas doctrinas, la suma de un conjunto de prcticas culturales que se cumplen, se obedecen y se respetan por ser antiguos mandatos de los ancestros, p. 90. Ese verde tiene contenido poltico (empobrecimiento por desposesin), histrico, econmico, espiritual-religioso y cultural. Y hasta psicolgico si nos ponemos fanonianos (por F. Fanon): ese rico verdor es la ruina, adems explicada desde el racismo.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/estas-venas-atestadas-de-abuelas-ii