En reconocimiento y defensa de la educación superior y la economa social del conocimiento de Ecuador

El Ciudadano

Los abajo firmantes consideramos que Ecuador ha optado por un modelo de desarrollo y de polticas pblicas que conciben la naturaleza del conocimiento como bien pblico social y colectivo, con una posicin crtica al capitalismo cognitivo sustentado en la propiedad intelectual mercantilizada y en estrategias restrictivas como normativas y polticas mundiales altamente inflexibles, que constrien los derechos a la invencin y al uso del saber (Tratados de Libre Comercio con forma rgidas para lo local y abiertas para lo global) y, en consecuencia, producen su hiperprivatizacin y subutilizacin.

La democracia cognitiva que se impulsa en Ecuador es una alternativa para el desarrollo de las nuevas sociedades, porque concede un papel prioritario a la formacin de la ciudadana, actor principal del conocimiento, en su proceso de produccin y de gestin social que apunta a la reduccin de las brechas e inequidades de los derechos fundamentales, as como para la incursin en las ciencias de frontera que posibilitan metodologas transdisciplinarias y transculturales, que potencian un futuro de soberana del pensamiento, la interculturalidad y la diversidad caracterstica de nuestros pases.

Se puede afirmar que el perodo 2006-2016 constituye uno de los logros sociales ms importantes que ha experimentado el Ecuador republicano. Las bases estructurales de las transformaciones del sistema de educacin superior ecuatoriano han sido establecidas, y sus cimientos tienen que ver con la expedicin de normatividad y polticas pblicas de carcter sistmico y de amplia visin.

Sus resultados y logros se evidencian en indicadores que permiten constatar el inicio de la transformacin educativa y social, que avanza hacia horizontes en los que no existe posibilidad de retorno hacia la mercantilizacin, desregularizacin y autarqua generadoras de la crisis de la universidad ecuatoriana.

La recuperacin de la rectora, regulacin y control del Estado sobre las polticas de educacin superior, el despliegue de la nueva concepcin del conocimiento y de la educacin superior como bien pblico y social, el fortalecimiento de la institucionalidad del sistema, han permitido incrementar el financiamiento de las instituciones de educacin superior, transitar hacia una autonoma con responsabilidad social, as como construir una sociedad del conocimiento a travs de la poltica de becas y cuotas cuyas inversiones e impacto han reorientado el futuro de miles de ecuatorianos que a su retorno propugnarn por viabilizar el proyecto de una sociedad del Buen Vivir.

La apertura de las cuatro universidades emblemticas; la constitucin e insercin en redes; la organizacin del conocimiento en base a dominios cientficos, tecnolgicos y humansticos en funcin de los contextos y las demandas que presentan los territorios y, enmarcados en las en los horizontes que marcan lineamientos programticos como el cambio de la matriz productiva, energtica, de servicios y los derechos del Buen Vivir; el retorno de la epistemologa, la tica y la poltica a favor de la generacin y gestin del conocimiento y sus aprendizajes como dinmica bsica de la educacin superior, que ha exigido procesos de articulacin de las funciones sustantivas; el nuevo concepto de pertinencia y el rediseo de las carreras tcnicas y tecnolgicas, de grado y los programas de posgrado centrados en la investigacin cognitiva y estratgica respectivamente; la definicin de carreras de inters pblico y estratgicas; el inicio de una gestin acadmica con enfoque transdisciplinario y transcultural, son fortalezas y capacidades que empiezan a ser desplegadas en las instituciones de educacin superior del pas y dan cuenta de un modelo democratizador que no puede ser puesto al margen del inters de unos pocos. Su importancia es fundamental, tanto para el debate actual, como para la definicin y orientacin de los cambios que se requieren emprender en nuestra regin.

En Ecuador, por lo anterior, se debe garantizar que el proceso de democratizacin del saber y de cambio en la matriz cognitiva, debe ser consolidado e institucionalizado como poltica de Estado, para continuar la subsiguiente fase de la transformacin relacionada con la democratizacin del conocimiento y la construccin del ecosistema de innovacin social, lo que implica la implementacin de estrategias de ciudadanizacin y regionalizacin de la educacin superior a nivel macro.

Los logros alcanzados en Ecuador que han sido documentados de manera profusa, son indicativos de que es posible avanzar por el camino de una educacin que transforme y conforme una nueva realidad en nuestros pases. Ecuador est demostrando que la educacin puede y debe ser una prioridad y que las universidades deben estar al frente de la transformacin social de nuestro tiempo, y del mejoramiento y el desarrollo de la vida y de su sustentabilidad.

Los logros alcanzados no pueden dar marcha atrs, deben ser parte de una agenda de futuro y de continuidad de manera independiente de quin o quienes encabecen los sucesivos gobiernos, porque la educacin, la investigacin, la ciencia y la vida universitaria no deben estar sujetas a los vaivenes de los cambios polticos o administrativos, como tantas veces ha ocurrido en nuestros pases.

Por lo anterior nos pronunciamos por la defensa y el ms amplio reconocimiento de lo logrado en Ecuador, y decimos con toda la fuerza de la razn, que son avances y resultados que habr que defender con dignidad y valenta.

Nos adherimos a este pronunciamiento:

Organizacin de Estados Iberoamericanos OEI (autorizado por su Secretario General Dr. Paulo Speller)

Elena Poniatowska, Escritora, Mxico

Leonardo Boff, Telogo, Brasil

Armando Bartra, Escritor, Mxico

Paco Ignacio Taibo II, Periodista y Escritor, Mxico

Hctor Daz Polanco, Periodista, Mxico

Alejandra Virgin, Ex Ministra, Argentina

Pablo Vommaro, Coordinador de Grupos de CLACSO, Argentina

John Ackerman, Periodista, Mxico

Irma Erndira Sandoval, Politloga, Mxico

Mario Saucedo, Acadmico, Mxico

PhD. Luis Yarzbal, Presidente Junta de Transparencia y tica Pblica de Uruguay

Marta Benavides, Educadora, teloga y activista social nominada al Premio Nobel de la Paz en 2005. El Salvador

Jos Chamizo Rubia, Sacerdote y activista, Espaa

Jos Mara Vigil, Panam, Telogo de la liberacin y Coordinador de la Comisin Teolgica Latinoamericana

Mara Dolores Vidal Surez, Espaa, Presidenta del Comit de Solidaridad Monseor scar Romero de Cdiz-Espaa

Benjamn Forcano, Espaa, Doctor en Teologa

Luis ngel Aguilar, Espaa, Doctor en Teologa

Pedro Castilla Madrin, Espaa, Ingeniero y escritor, Ex Secretario de las Comunidades Populares Cristinas de Espaa

Guido de Schrjiver, Blgica, Coordinador del Grupo Solidario con Guatemala

Licenciado Alexis Morales Fresse, Ex Secretario Auxiliar del Departamento de Estado de Puerto Rico

Abogado Rafael Juarbe Pagn, Ex Secretario de Relaciones Exteriores de Puerto Rico

PhD. Marcia Rivera, Economista y Sociloga ex asesora en Relaciones Internacionales del gobierno de Puerto Rico

PhD. Carlos Torres, Distinguished Professor of Education and UNESCO- UCLA Chair in Global learning and Global Citizenship Education. Past President World Council of Comparative Education Societies

PhD. Jos Luis Grosso, Director del Centro de Investigacin PIRKA de la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina

Juan Torres Lpez, Espaa, Catedrtico en Economa Aplicada, Universidad de Sevilla

PhD. Miguel ngel Santos Guerra. Catedrtico de la facultad de Educacin de la universidad de Mlaga.

PhD. Flix Lpez, Catedrtico de Psicologa de la Educacin de la Universidad de Salamanca.

PhD. Jurjo Torres Santom. Catedrtico de la Facultad de Ciencias de la Educacin de la Universidad de La Corua.

PhD. Juan Bautista Martnez Rodrguez. Catedrtico de la Facultad de Educacin de la Universidad de Granada.

PhD. Jos Ignacio Rivas Flores. Catedrtico de Didctica y Organizacin Escolar de la Universidad de Mlaga.

PhD. Juan Fernndez Sierra. Catedrtico de la Facultad de Ciencias de la Educacin de la Universidad de Almera.

PhD. Juan Manuel Escudero. Catedrtico de Didctica y Organizacin Escolar de la Universidad de Murcia.

PhD. Jess fuentes Rebollo. Catedrtica de Psicologa de la educacin de la Universidad de Mlaga

PhD. Francesc Imbernon. Catedrtico de didctica y Organizacin Escolar de la Universidad de Barcelona.

PhD. Mara Clemente Linuesa. Catedrtica de la Facultad de educacin de la Universidad de Salamanca.

PhD. Carmen Rodrguez Martnez. Profesora de la Facultad de Ciencias de la Educacin de la Universidad de Mlaga.

PhD. Jos Emilio Palomero Pescador. Director de la Revista Interuniversitaria de Formacin del Profesorado (RIFOP). Universidad de Zaragoza

PhD. Jos Gimeno Sacristn. Catedrtico de Didctica y Organizacin Escolar de la Universidad de Valencia

PhD. Manuel rea: Catedrtico de Dpto. de Didctica e Investigacin Educativa. Facultad de Educacin. Laboratorio de Educacin y Nuevas Tecnologas (EDULLAB) Universidad de La Laguna (Espaa).

PhD. Mara ngeles Melero Zabal. Profesora de Psicologa de la Educacin de la universidad de Cantabria.

PhD. Javier Marrero. Catedrtico de Educacin de la Universidad de La Laguna.

PhD. Jaume Trilla. Catedrtico de Teora e Historia de la Educacin de la Universidad de Barcelona.

PhD. Eduardo Aponte, Ctedra UNESCO de Educacin de la Universidad de Puerto Rico

PhD. Mara Elba Torres, Decana de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico

PhD. Flor ngel Bustamante, Venezuela

PhD. Teeka Bhattaria, India

PhD. Mara del Carmen Fernndez, Cuba

PhD. Ins Elisa Vivas, Cuba

PhD. Rolando Borrero Rivero, Cuba

PhD. Odalys Fuentes Sordo, Cuba

PhD. Victoria Scrich Gamboa, Subdirectora Docente del Instituto Politcnico de Economa Cndido Gonzlez, Cuba

PhD. Ana Felicia Celeiro,

PhD. Rogelio Daz Castillo, Universidad de Las Tunas, Cuba

PhD. Aldo Jess Scrich, Cuba

PhD. Manuel Torres Mrquez, Catedrtico de Sociologa y Coordinador de la Agenda Puertorriquea para la Calidad de Vida

PhD. Steven D. Lavine, President of California Institute of the Arts

PhD. Jess Ramos, Rector de IKIAM

PhD. Ramiro Noriega, Ecuador

PhD. Adrin Cannellotto, Rector UNIPE Argentina

PhD. Tenoch Cedillo, Rector Universidad Pedaggica Nacional de Mxico

PhD. Adolfo Len Atehorta Cruz, Rector Universidad Pedaggica Nacional de Colombia

PhD. Rosa Mara Torres, Vicerrectora de la Universidad Pedaggica Nacional de Mxico

PhD. David Choin, Francia

PhD. Ana Delia Barrera Jimenes, Ecuador

Magister Enma Polonia, Ecuador

PhD. Rebeca Castellanos, Venezuela

PhD. Jos Manuel Castellano, Espaa

Magister Gladys Isabel Portella

PhD. Ignacio Dueas Polavieja, Espaa

PhD. Odalys Fraga Luque, Cuba

PhD. Josefa Pieiro Castro, Espaa

PhD. Uvaldo Recino Pineda, Cuba

PhD. Javier Collado Ruano, Espaa

PhD. Ignacio Estvez Valds, Cuba

PhD. Wilfredo Garca, Cuba

PhD. Mara Teresa Pantoja, Mxico

Magister Julia Levy-Biloon, Estados Unidos

PhD. Luis Alberto D Aubeterre, Venezuela

Doctorando Diego Eduardo Apolo, Ecuador

PhD. Madeline Rodrguez, Cuba

PhD. Ricardo Pino, Cuba

PhD. Abdon Conduri, Espaa

PhD. Rolando Portela, Cuba

Rafael Eduardo Rodrguez, Ecuador

PhD. Esther Santaella, Espaa

Magister Agnes Orosz, Inglaterra

PhD. Marielsa Lpez

PhD. Alexander Mansutti, Venezuela

PhD. Juana Emilia Bert, Cuba

PhD. Justo Luis Pereda

PhD. Alejandra Manena, Ecuador

Magister Diana Pauta, Ecuador

PhD. Osmany Barberi, Venezuela

Doctoranda Giselle Tur, Uruguay

PhD. Mariano Ignacio Herrera, Venezuela

Magister Juan Pablo Contreras, Ecuador

PhD. Santiago Alonso, Espaa

PhD. Graciela Urias, Espaa

PhD. Liliana Molerio Rosa, Ecuador

Matemtico Marco Vinicio Vsquez, Ecuador

PhD. Edison Javier Padilla, Ecuador

PhD. Mara Nelsy Rodrguez, Colombia

PhD. Manuel Torres Mendoza, Ecuador

PhD. Ricardo Restrepo, Colombia

PhD. Stefos Efsthathios, Grecia

PhD. Adriana Rodrguez Caguana, Ecuador

PhD. ngel Prez, Espaa

PhD. Joaqun Prats, Espaa

PhD. Helen Rhoda Quin, Estados Unidos/Australia

PhD. Axel Didriksson Takayanagui, Mxico

PhD. Freddy lvarez, Ecuador

Dr. Steven D. Levine President, California Institute of the Arts Calarts, EEUU

Dra. Doris Hinestroza, Directora del Programa de Posgrado en Ciencias Matemticas Universidad del Valle, Colombia

Dr, Jos Ricardo Arteaga Bejarano, Profesor Asociado Dpto. Matemticas, Universidad de los Andes, Colombia

Dr. Elmer de la Pava Salgado, Doctor en Ciencias-Biologa, Universidad del Valle, Colombia

Dr. Carlos H Montenegro, Director, Centro de Estudios de la Orinoquia, Universidad de los Andes, Colombia

Dra. Olga Cordero Brana, Docente, American University, EEUU

Dra Olga Vasilieva, Profesora Distinguida, Universidad del Valle, Colombia

Dr. Gerardo Chowell, Associate Professor of Epidemiology and Biostatistics, Georgia State University, EEUU

Dr. Oscar Picardo Joao, Director del Instituto de Ciencias y miembro de CONACYT, Universidad Francisco Gavidia, El Salvador

Dr. Alejandro B. Aceves, Profesor de Matematicas, Southern Mehodist University , EEUU

Dr. Pedro Gajardo, Director Departamento de Matemtica, Universidad Tcnica Federico Santa Mara, Chile

Dr. Fabio Sanchez, Escuela de Matemtica Profesor Invitado, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Dr. Gerard Olivar Tost, Profesor Titular, Ex Director de Investigaciones, Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Dr. Edgar J. Patio, Profesor asociado Departamento de Fsica, Universidad de los Andes, Colombia

Dr. Ariel Cintron-Arias Profesor Asociado, East Tennessee State University, EEUU

Dr. Ricardo A. Senz, Director de la Facultad de Ciencias, Universidad de Colima, Mexico

Dra. Silvia Reyes Mora, Instituto de Fsica y Matemticas, Universidad Tecnolgica de la Mixteca, Mexico

Jacobo Oliveros Profesor de Matematicas Universidad Benemerita Autonoma de Puebla Mexico

Dra. Ami Radunskaya President, Association of Women in Mathematics, Pomona College, Claremont, CA USA

Dra Heliana Arias Castro, Profesora Asistente, Universidad del Valle, Colombia

Dr. Philip Kutzko, Profesor de Matematicas University of Iowa, USA

Dr. Carlos Castillo Chavez, Ecuador

Dr. Hector Jairo Martinez, Profesor titular, Universidad del Valle, Colombia

Dr. Jorge Velzquez Castro, Profesor, Benemrita Universidad Autnomoa de Puebla, Mexico

Dr. Francisco Rodriguez, Canciller, Colegios Comunitarios del Distrito de Los Angeles, EEUU

Mg.Oscar Rubn Cceres, Docente, Universidad Nacional de Asuncin, Paraguay

Msc. Ever Villalba Bentez, Decano, Facultad de Ciencias, Tecnologas y Artes Universidad Nacional de Pilar, Paraguay

Lic. Elida Duarte Snchez, Vice Decana, Facultad de Ciencias, Tecnologas y Artes Universidad Nacional de Pilar , Paraguay

Wilfrido Bentez , Direccin Acadmica, Rectorado de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay

Mg. Tania Riveros , Jefa de Gabinete, Facultad de Ciencias, Tecnologas y Artes Universidad Nacional de Pilar, Paraguay

Msc. Jos Mara Gmez, Director - Direccin Acadmica , Rectorado de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay

Mara Soledad Oregioni, Investigadora del CONICET, Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Argentina, Paraguay

Msc. Cecilia Aguilera Decana, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacin,, Universidad Nacional de Pilar , Paraguay

Msc. Olga Acosta , Direccin Acadmica, Rectorado de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay

ACPN. Gustavo Ral Ferreira Acosta, Director Administrativo , Facultad de Ciencias, Tecnologas y Artes Universidad Nacional de Pilar, Paraguay

Lic. Mara Dolores Muoz, Miembro Consejo Superior Universitario, Universidad Nacional de Pilar, Paraguay.

Phd. Daniel Chavez, Transnational Institute, Netherlands

PHd. Pablo Ghigliani, Universidad de la Plata, Argentina.