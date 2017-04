Militares y justicia se burlan de nuevo de las Madres de Soacha

Asociacin para la Promocin Social Alternativa MINGA

Desde la Asociacin para la Promocin Social Alternativa MINGA como representante de las vctimas de los casos de ejecuciones extrajudiciales y desaparicin forzada de Daniel Alexander Martnez, y del menor de edad Jaime Estiben Valencia Sanabria, cometidas por integrantes del Ejrcito Nacional de Colombia, en febrero del ao 2008 en lo que se conoci como Los falsos positivos de Soacha; rechazamos de manera contundente la decisin adoptada el da de ayer, por el Juez Noveno de control de garantas de la ciudad de Bogot, en el sentido de declarar que la competencia para estos casos recae sobre la Jurisdiccin Especial para la Paz JEP.

La determinacin emitida por el Juez Noveno, quien aleg no tener competencia para llevar a cabo la que sera -en 9 aos- la primera audiencia de imputacin de cargos para 12 militares, incluido el coronel Gabriel de Jess Amado Rincn, va en total contrava con el derecho de acceso a la administracin de justicia para las vctimas, y desconoce la gravedad de los hechos; la misma que en otros de los 19 casos de Soacha, ha llevado a jueces de la Repblica a reconocer que estos crmenes son delitos de Lesa Humanidad.

Tanto en criterio del ente fiscal, como del Ministerio Pblico y de los representantes de vctimas, esta claro, que estos crmenes no tuvieron relacin directa o indirecta con el conflicto armado interno, razn que las excluye de la competencia de la Jurisdiccin Especial para la Paz.

As, la decisin adoptada deja en un verdadero limbo judicial estos casos que quedan sin posibilidad de ser remitidos a ninguna autoridad judicial, pues ante la declaracin de falta de competencia, los casos no se enviaron a un nuevo juez sino al Consejo Superior de la Judicatura para que sea ste el que se pronuncie de fondo, desconociendo que la funcin del Consejo se enmarca en la resolucin de conflictos entre jurisdicciones. Reiteramos que en este caso dicho conflicto no existe, precisando adems que la JEP no ha sido reglamentada y an no han sido creados los tribunales.

Lamentamos que en el marco de los procesos de Paz se sigan habilitando escenarios de impunidad y dilaciones a la justicia. Est demostrado una vez ms que los Militares involucrados en graves violaciones a los derechos Humanos, utilizan todo tipo de estrategias para evadir sus responsabilidades penales, burlando indefinidamente a las vctimas de ejecuciones extrajudiciales como les esta sucediendo a las madres de Soacha.





Fuente original: http://asociacionminga.org/index.php/noticias/derechos-humanos/1028-comunicado-publico-militares-y-justicia-se-burlan-de-nuevo-de-las-madres-de-soacha